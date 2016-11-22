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محاكمة 13 امرأة بتهم التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام وحرق صورة وزير الداخلية ببريدة

22 نوفمبر, 2016 , 21:33 م
محاكمة 13 امرأة بتهم التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام وحرق صورة وزير الداخلية ببريدة
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صحيفة المرصد: عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء)، أولى جلساتها لمحاكمة 13 امرأة وجهت لهن هيئة التحقيق والادعاء العام، تهمًا بالمشاركة في مظاهرات، وحمل شعارات مناوئة للدولة، وحرق صورة وزير الداخلية، وترديدهن هتافات مناوئة للدولة، والمطالبة بإسقاط النظام، بمدينة بريدة.

فيما لم تحضر أي من المتهمات المطلقات السراح، جلسة اليوم، وحضر وكيلان عن 4 منهن فقط.واتهم المدعي العام في دعواه، النساء بالقيام بذلك بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية، ما يعد خروجًا على ولي الأمر والنظام العام، بسعيهن لإحداث الفتنة وانتهاك حريات المجتمع، مطالبًا بإدانتهن شرعاً على ما ارتكبن من أفعال، والحكم بعقوبات تعزيرية، ورادعة لغيرهن، مع منعهن من السفر خارج المملكة.

من جهتهم طلب الوكيلان الحاضران مهلة شهر لإعداد جواب تفصيلي على لائحة المدعي العام، في حين شدد القاضي على وجوب حضور المتهمات جميعاً، ومثولهن أمام المحكمة، لكون ما ارتكبنه جريمة كبرى، وتعهد بتوفير الدولة لهن تذاكر سفر وسكنا بالرياض لحضور الجلسة، في حال رغبن في ذلك.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    مستعلم

    الحريه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  2. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    من حائل

    اطلقو سراح ابنائهن !
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  3. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    مواطن

    يستاهلون اللي يجيهم ناقصات العقل والدين ياليتهم يقصون رقابهم او سجن مؤبد
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  4. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    كاريزما

    اجعلوهم عبرة . خلاص يعني خلصت مشاكلهم فقالوا نتظاهر . يجب على الدوله الضرب بيد من حديد
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  5. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    الجنوووووووووووووبي

    أتمنى ان يتم عقابهم باشد العقووووبة حفظ الله امننا..وان يتم وضع فلفل هندي اصلي في طبق من الكليجة واجبارهم على اكله حتى يتم الحكم عليهم...الله انصر وطني على من أراد بها شرا يارب
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  6. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:1688

    بلادي زوينا

    عقول فارغه يغزوها الأعداء بأسم الدين ،
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  7. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:1688

    بلادي زوينا

    من يحاول زعزعة الأمن في مملكتي يتم قطع لسانه و نفيه من الوجود ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  8. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:1688

    بلادي زوينا

    🇸🇦نحن نستمد الدين من كتاب الله القرأن الكريم و سنة نبيه صل الله عليه وسلم ،، وليس من يدعي الدين و يبطنه بالسياسه لمأرب في صدره يخفيها حفظ الله مملكتي محبوبتي و ولي ألامر عاشت المملكة العربيه السعوديه🇸🇦
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  9. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    اهلا وسهلا

    فى بريده فقط ؟؟؟؟؟؟
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  10. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    محب للخير

    قلم الضلال ليش منقهر على الايرانيين هههههروح غسل رجولهم وتبرك ولاتنسوا تشربون بعد مافيه فرق بين داعش ومحبين كلهم اعداءالاسلام وللوطن
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  11. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    واعض

    لايتجاوز عددكم عدد اصابع اليدين والرجلين وتريدون اسقاط الدوله وحرق صور لاكن الي لاتعرفونه ان الذين يحبون***
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  12. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:1688

    بلادي زوينا

    أغلضو العقاب ع الخارجين عن ولي الأمر ،
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  13. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    لماذا يحرقن صورة وزير الداخلية فمالذي فعله لهن لكي يفعلن هكذا ولماذا يريدن اسقاط النظام والنظام في اعلا درجاته ولم يترك شئ من صالح الوطن والمواطن الا واداه على الوجه المطلوب هذا عمل غير صحيح وليس بطيب
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  14. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:1688

    بلادي زوينا

    ما ضيع شبابنا إلا من التحريضات التي تخرج ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(13)
  15. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  16. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    فــــهـــــد

    تعليق مخالف
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  17. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    قمة التناقض

    اضرب بيد من حديد يابن نايف على *** ..***
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  18. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    الله يهديهن
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