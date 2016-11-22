محاكمة 13 امرأة بتهم التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام وحرق صورة وزير الداخلية ببريدة

صحيفة المرصد: عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء)، أولى جلساتها لمحاكمة 13 امرأة وجهت لهن هيئة التحقيق والادعاء العام، تهمًا بالمشاركة في مظاهرات، وحمل شعارات مناوئة للدولة، وحرق صورة وزير الداخلية، وترديدهن هتافات مناوئة للدولة، والمطالبة بإسقاط النظام، بمدينة بريدة.
فيما لم تحضر أي من المتهمات المطلقات السراح، جلسة اليوم، وحضر وكيلان عن 4 منهن فقط.واتهم المدعي العام في دعواه، النساء بالقيام بذلك بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية، ما يعد خروجًا على ولي الأمر والنظام العام، بسعيهن لإحداث الفتنة وانتهاك حريات المجتمع، مطالبًا بإدانتهن شرعاً على ما ارتكبن من أفعال، والحكم بعقوبات تعزيرية، ورادعة لغيرهن، مع منعهن من السفر خارج المملكة.
من جهتهم طلب الوكيلان الحاضران مهلة شهر لإعداد جواب تفصيلي على لائحة المدعي العام، في حين شدد القاضي على وجوب حضور المتهمات جميعاً، ومثولهن أمام المحكمة، لكون ما ارتكبنه جريمة كبرى، وتعهد بتوفير الدولة لهن تذاكر سفر وسكنا بالرياض لحضور الجلسة، في حال رغبن في ذلك.
تعليقات ( 18 )
مستعلمالحريه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من حائلاطلقو سراح ابنائهن !
مواطنيستاهلون اللي يجيهم ناقصات العقل والدين ياليتهم يقصون رقابهم او سجن مؤبد
كاريزمااجعلوهم عبرة . خلاص يعني خلصت مشاكلهم فقالوا نتظاهر . يجب على الدوله الضرب بيد من حديد
الجنوووووووووووووبيأتمنى ان يتم عقابهم باشد العقووووبة حفظ الله امننا..وان يتم وضع فلفل هندي اصلي في طبق من الكليجة واجبارهم على اكله حتى يتم الحكم عليهم...الله انصر وطني على من أراد بها شرا يارب
عدد التعليقات:1688
بلادي زويناعقول فارغه يغزوها الأعداء بأسم الدين ،
عدد التعليقات:1688
بلادي زوينامن يحاول زعزعة الأمن في مملكتي يتم قطع لسانه و نفيه من الوجود ،
عدد التعليقات:1688
بلادي زوينا🇸🇦نحن نستمد الدين من كتاب الله القرأن الكريم و سنة نبيه صل الله عليه وسلم ،، وليس من يدعي الدين و يبطنه بالسياسه لمأرب في صدره يخفيها حفظ الله مملكتي محبوبتي و ولي ألامر عاشت المملكة العربيه السعوديه🇸🇦
اهلا وسهلافى بريده فقط ؟؟؟؟؟؟
محب للخيرقلم الضلال ليش منقهر على الايرانيين هههههروح غسل رجولهم وتبرك ولاتنسوا تشربون بعد مافيه فرق بين داعش ومحبين كلهم اعداءالاسلام وللوطن
واعضلايتجاوز عددكم عدد اصابع اليدين والرجلين وتريدون اسقاط الدوله وحرق صور لاكن الي لاتعرفونه ان الذين يحبون***
عدد التعليقات:1688
بلادي زويناأغلضو العقاب ع الخارجين عن ولي الأمر ،
عدد التعليقات:1688
بلادي زويناما ضيع شبابنا إلا من التحريضات التي تخرج ***
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
فــــهـــــدتعليق مخالف
قمة التناقضاضرب بيد من حديد يابن نايف على *** ..***