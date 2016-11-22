زوج ضحية “الساطور” يروي تفاصيل جديدة في الواقعة

صحيفة المرصد، عبر الأكاديمي الدكتور محمد الحارثي، زوج القتيلة التي قامت خادمتها بنحرها باستخدام “ساطور”، عن حزنه الشديد لفقدان زوجته بعدما قضت معه 5 عقود لم ير فيها منها إلا الإحسان، وذلك بحسب “عكاظ”.

وكشف “الحارثي” عن تلقي الخادمة القاتلة لجميع مستحقاتها المادية قبل الحادثة، وأن زوجته كانت تعامل الخدمات في المنزل باحترام وتقدير، مضيفًا: “لا يوجد سبب مادي يجعل القتيلة تدخل في صراع نفسي”.

وأضاف: الحيرة أصابتنا لأن زوجتي كانت توفر زيارات للمدينة المنورة، وكانت حريصة على اصطحاب الخادمتين وتوفير كل ما يلزمهما، لذلك فإن واقعة القتل بهذه الطريقة كانت محيرة، ولا توجد أي أسباب لها، في ظل تعامل الخدمتين في المنزل بطريقة لائقة.