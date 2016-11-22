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زوج ضحية “الساطور” يروي تفاصيل جديدة في الواقعة

22 نوفمبر, 2016 , 21:53 م
زوج ضحية “الساطور” يروي تفاصيل جديدة في الواقعة
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صحيفة المرصد، عبر الأكاديمي الدكتور محمد الحارثي، زوج القتيلة التي قامت خادمتها بنحرها باستخدام “ساطور”، عن حزنه الشديد لفقدان زوجته بعدما قضت معه 5 عقود لم ير فيها منها إلا الإحسان، وذلك بحسب “عكاظ”.

وكشف “الحارثي” عن تلقي الخادمة القاتلة لجميع مستحقاتها المادية قبل الحادثة، وأن زوجته كانت تعامل الخدمات في المنزل باحترام وتقدير، مضيفًا: “لا يوجد سبب مادي يجعل القتيلة تدخل في صراع نفسي”.

وأضاف: الحيرة أصابتنا لأن زوجتي كانت توفر زيارات للمدينة المنورة، وكانت حريصة على اصطحاب الخادمتين وتوفير كل ما يلزمهما، لذلك فإن واقعة القتل بهذه الطريقة كانت محيرة، ولا توجد أي أسباب لها، في ظل تعامل الخدمتين في المنزل بطريقة لائقة.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    السبب

    اتوقع ان بها مس شيطاني و تحاول ايذاء من يذكر الله و رأيت تجربة مماثلة حيث ان الممسوس هاجم الراقي بسكين بعد يوم و جات سليمة والحمدلله.
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  2. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله رب العالمين
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  3. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    الاموي القرشي

    عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم، الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه
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  4. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  5. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    عيصو

    يفترض ترحيل الخدم المصابين بالصرع او اي امراض نفسيه او عصبيه فورا لانهم يشكلون خطوره وشفائهم صعب
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  6. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    يمني عاشق الدمام

    باليمن مامعنا خادمات ولاشيء جنسية الا عمل الحريم بأنفسهم
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  7. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    يمني عاشق الدمام

    الخادمات مشكلة هانا يصدروهم مريضات للخليج يستقبل كل شيء هانا
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  8. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    ان لله وانا اليه راجعون غفر الله لها
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