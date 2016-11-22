زوج ضحية “الساطور” يروي تفاصيل جديدة في الواقعة

صحيفة المرصد، عبر الأكاديمي الدكتور محمد الحارثي، زوج القتيلة التي قامت خادمتها بنحرها باستخدام “ساطور”، عن حزنه الشديد لفقدان زوجته بعدما قضت معه 5 عقود لم ير فيها منها إلا الإحسان، وذلك بحسب “عكاظ”.
وكشف “الحارثي” عن تلقي الخادمة القاتلة لجميع مستحقاتها المادية قبل الحادثة، وأن زوجته كانت تعامل الخدمات في المنزل باحترام وتقدير، مضيفًا: “لا يوجد سبب مادي يجعل القتيلة تدخل في صراع نفسي”.
وأضاف: الحيرة أصابتنا لأن زوجتي كانت توفر زيارات للمدينة المنورة، وكانت حريصة على اصطحاب الخادمتين وتوفير كل ما يلزمهما، لذلك فإن واقعة القتل بهذه الطريقة كانت محيرة، ولا توجد أي أسباب لها، في ظل تعامل الخدمتين في المنزل بطريقة لائقة.
تعليقات ( 8 )
السبباتوقع ان بها مس شيطاني و تحاول ايذاء من يذكر الله و رأيت تجربة مماثلة حيث ان الممسوس هاجم الراقي بسكين بعد يوم و جات سليمة والحمدلله.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله رب العالمين
الاموي القرشيعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم، الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
عيصويفترض ترحيل الخدم المصابين بالصرع او اي امراض نفسيه او عصبيه فورا لانهم يشكلون خطوره وشفائهم صعب
يمني عاشق الدمامباليمن مامعنا خادمات ولاشيء جنسية الا عمل الحريم بأنفسهم
يمني عاشق الدمامالخادمات مشكلة هانا يصدروهم مريضات للخليج يستقبل كل شيء هانا