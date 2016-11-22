وزارة العدل تعلق على مقطع فيديو كبسة اللحم “المضغوط” داخل محكمة التنفيذ ببريدة

صحيفة المرصد: أثار مقطع الفيديو الذي أظهر قيام عدد من موظفي محكمة التنفيذ ببريدة وهم يطبخون كبسة اللحم في مقر المحكمة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت مدير فرع وزارة العدل بالقصيم، لتوضيح ملابسات الفيديو.

وقال مدير فرع وزارة العدل بالقصيم، عبدالله المطيويع، إن التحقيقات الأولية كشفت أن واقعة الطبخ في مقر المحكمة حدثت بعد انتهاء الدوام الرسمي وخروج المراجعين.

ووصف المطيويع هذه التصرفات بالمخالفة، مشيرًا إلي أن الجهة المختصة في وزارة العدل ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الموظفين المتورطين.