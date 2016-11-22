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وزارة العدل تعلق على مقطع فيديو كبسة اللحم “المضغوط” داخل محكمة التنفيذ ببريدة

22 نوفمبر, 2016 , 21:49 م
وزارة العدل تعلق على مقطع فيديو كبسة اللحم “المضغوط” داخل محكمة التنفيذ ببريدة
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صحيفة المرصد: أثار مقطع الفيديو الذي أظهر قيام عدد من موظفي محكمة التنفيذ ببريدة وهم يطبخون كبسة اللحم في مقر المحكمة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت مدير فرع وزارة العدل بالقصيم، لتوضيح ملابسات الفيديو.

وقال مدير فرع وزارة العدل بالقصيم، عبدالله المطيويع، إن التحقيقات الأولية كشفت أن واقعة الطبخ في مقر المحكمة حدثت بعد انتهاء الدوام الرسمي وخروج المراجعين.

ووصف المطيويع هذه التصرفات بالمخالفة، مشيرًا إلي أن الجهة المختصة في وزارة العدل ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الموظفين المتورطين.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    خالد

    اقسم بالله عليكم بالعافية ولا عليكم من الابواق الناقة المترفضه المتربصة
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  2. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    شباب وطبخو في خارج الدوام وين المشكله في غرفة البوفيه . هذه الحركه راحت فيها المطاعم الجشعه . هذه الحركه هي قاطعو المطاعم الجشعين .
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  3. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    زائر

    المفروض يعاقبون اداريا بقسوه . دوائر الدوله ناهي استراحات لضعاف العقول و الغير مسؤلين وخصوصا المحاكم فيها قضايا ناس و اوراق جرا جزا مهمه من يضمن ما يتلاعبون هالجهله بالاوراق و القضايا طيب لو يصير ح
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  4. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    شافي

    العذر يقول بعد نهايه الدوام ولا يوجد مراجعين طيب مقر المحكمة جهه حكوميه وليس بيت من بيوت احد الموظفين يطبق بحقهم النظام لو حدث حريق في الموقع من المسئول الاعتذار في جيوب المسئولين
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  5. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:403

    ♨ليالي نجد ♨

    اذا كانوا بعد الدوام الرسمي . ومن المناوبين اعتقد انه امر مقبول ولا فيه شي . يجب ان تكون الوزارة جريئه في طرحها للموضوع فالموظفون بشر يحتاجون الى الطعام مثلهم مثل غيرهم ولا ضير في الامر
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  6. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:1688

    بلادي زوينا

    نستنى تنفيذ العقاب المناسب لهم .
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  7. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    راكاان

    العذر جاهز من المدير .. ي رجال قابلني ان انتظروا حتى نهاية الدوام... الله من التسيب.. راجعنا بكرا.. الجهاز عطلان... الموظف اجازه.. المدير في اجتماع
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  8. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:1

    الديدحان

    وبعدين الوضع خارج الدوام ليه ليه ماعزمتوني ليه . وجعله بالعافيه على قلوبكم يارب . بصراحه **. حتى الكنافه يسوونها بالحطب . لله دركم ايها الشعب الخلوق .
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  9. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:11434

    إنسان منصف

    ويزعلون،،،،اذا قال الوزير،،،،إنتاجية الموظف السعودي،،،،،،في اليوم،،،،،،ساعه واحده،،،،،بزوطه،،،،،على عينك يا تاجر
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  10. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:1

    الديدحان

    قبل لاتحاكمون المساكين مقطع كبسة اللحم .. حاسبو الاصيفر الصغير ابو ٢٣ بطوله ليست حقيقيه ..... اربع بطولات حواريه وخمس بطولات كيرم . وبطولة كاس حليب . هذا الي اعرفه . في امان الله
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  11. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    جنوبية..🌻🌻

    دام خارج الدوام خلوهم يفلونها كل شي محاسبة
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  12. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    ابواحمد

    طبيعي جدا الله يجعله بالعافيه ودعوا الخلق للخالق
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