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بالفيديو: الشيخ الرويس يقول للشريان والله لو أرقيك لأجد فيك جن!

22 نوفمبر, 2016 , 22:40 م
بالفيديو: الشيخ الرويس يقول للشريان والله لو أرقيك لأجد فيك جن!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لمجموعة من الشخصيات تتحدث عن الرقية وشرعيتها وأهميتها خلال استضافتهم ببرنامج الإعلامي داوود الشريان.

ويظهر الفيديو تواجد مجموعة أخرى من ضيوف يَرَوْن أنه ليس هناك حاجه لها؛ لأن ما يصيب الناس مجرد أمراض نفسية وليس مَس، ما جعل الشيخ الرويس يقول للشريان “والله لو ارقيك لأجد فيك جن، لكن بعد اللقاء”، ما جعل الشريان يدخل في نوبة ضحك منصدماً مما سمع.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    23 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص
    عدد التعليقات:1

    سامية

    44 يقال إنّ أول من اكتشفها هو العالم الإنكليزي توماس أديسون عن طريق المصادفة وهناك من يرجّح أن أول من اكتشفها هو العالم الألماني فوون غيركة وإن كان عندك إسم جديد هاته بس لازم تلتزم بآداب الحوار😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  2. 56
    23 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    فريدة شوقي

    جني الشريان اكيد بدون شنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 55
    23 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    اللي مايؤمن بوجود الجن هم الملحدين وأمثالهم
    لا يعجبني(12) اعجبني(7)
  4. 54
    23 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص
    عدد التعليقات:1

    سامية

    تشبه كثيرا أعراض الحالات النفسية مع ما يُعرف بالتلبس ومروجي الرُقية لا يركزون نشاطهم عليها فحسب بل تجاوزوها الى علاج آلام الجسد وعزوها الى الجن مع أنه لا توجد أدلة علمية على وجود الجن في العلم الحديث.
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  5. 53
    23 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    وش تنتظرر يا مجرق الجن بالنفث

    وش تنتظر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 52
    23 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الرقية الشرعية فيها شفاء __لو ماتلقون علاج بالمستشفى أو ماتدري وش مرضك كان شفناكم تروحون للرقاة هذه الحقيقة _لكن مشكلة ماتعرف الراقي من النصاب اذا مو مشهور الراقي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  7. 51
    23 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    كاره الروافض

    لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
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  8. 50
    23 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    ابوترباس

    قال الله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ )
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  9. 49
    23 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    حقيقه ٢

    نعم نصدق بالجن ولاكن ليس بما يعتقده الجهله
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  10. 48
    23 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    أرقي نفسك بنفسك وارقي اهل بيتك الشفاء فى القرأن وليس لدى الراقي

    أدعياء الرقية وجدو اسهل طريق للوصول الى الثراء ان يعمل راقي يبيع زيت مقري فيه وعسل سدر ( اصلي ب500 ريال) وزيت زيتون درجه اولي!!ب40ريال جالون لتر والعملية هي التكسب باسم الرقية وجني لاموالل من المريض
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  11. 47
    23 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    حقيقه

    هذا يسمى في العلم الإيحاء فهو يوحي الى من امامه ويدخلهم في حال باسلوبه على انهم فيهم جن . وهاؤلاء لهم كريزما خاصه ولو الواحد قال لهم وانتم يقولون لايقدروا علينا الجن والسبب عايشين دور انهم شيء خارق
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  12. 46
    23 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    ابوترباس

    قال الله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 45
    22 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    هههههه

    والله كش ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 44
    22 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    هههههه

    ت 38 من جهلك انك مازلت مصدق ان اديسون هو من اكتشف الكهرباء . اديسون اقرأ عنه اكثر لتجد انه مجرد صاحب شركة تشتري الاختراعات المشكله انك تتبع وتصدق من ***الحقيقة اقرأ اكثر ......
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  15. 43
    22 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    ابو مشاري

    وكان الإعلامي داوود الشريان قد هاجم في برنامج الثامنة الذي تعرضة قناة mbc الدكتور ***
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  16. 42
    22 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    فهد / جدة

    شيعي بني غامق / أسأل قرينك يعلمك هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 41
    22 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    شيعي برونزي

    ياخوان لاتستهينون بالجن ترونهم خلق الله المسخرة والمهزله على مخلوقات الله لاتجوز واللي يستهزئ اقول احمد ربك على العافيه هذا الشيخ اذكر اني عالجت قريبتي عنده لكن مشكلته وهو معذور الدراهم
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  18. 40
    22 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    31

    اكيد اكتشف يوم كبر وعرف الحياة *** الكبيرة التغرير بالجهال وصغار السن
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  19. 39
    22 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    الزهراني

    فيه بعض الرقاه يتكسب من اصحاب الامراض ويزيدهم على مرضهم وهم
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  20. 38
    22 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    زمااان ولى

    من يوم اديسون اكتشف الكهرباء اختفى الجن ولازال بائع الزيت والعسل لايصدق اختفائه هههههه
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  21. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    شيعي برونزي

    الساعه كم يافهد/جدة
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  22. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    ابو مشاري

    أضاف المغرد خالد المانع قائلاً: الشريان كان رئيس تحرير مجلة الدعوة الداعمة للجهاد بأفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، وزاد في تغريدته "تغيرت المصالح فتغيرت المبادئ والفلوس تغير ضعفاء النفوس الذين باعوا دي
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  23. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    فهد / جدة

    تكفى طلع لنا جني القلم المصدي هههههههههه
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  24. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    الرقية ثابتة بالقرآن والسنة ولا ينكرها إلا أعداء الدين ، المفروض أن يرقي الإنسان نفسه لأنه الأعلم بحاله والأقرب لمناجاة ربه من الدجالين تجار الرقية والأعشاب الذين لا هم لهم إلا جمع المال .
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  25. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    جني مهايطي مضروب وتلقاه تحنب فيه ويدور من يخرجه والمصيبة لو كان تحت باطه ولا في بطنه امديه فطس
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  26. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    مشعان

    ايوه فيه جني قصيمي ههههههه كفاكم خرافات
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  27. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    ابو مشاري

    هذا ( ش) ما كان إبان رئاسته لتحرير مجلة "الدعوة"، المهتمة بالجهاد الأفغاني. ضد الاتحاد السوفيتي وبعدها فجئه كفر الجهادين بسوربا والعراق والشيشان ايش خلاه علماني بيوم وليله اكيد متلبسه جن
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  28. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    الصقر الجارح

    ههههه بعض العرب من انصاف الملقفين معاد يقولوا جن يقول شبح ولكزز اقصد يقولوا اشباح ونفوس شريره يواكبون التقدم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  29. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    القانون

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  30. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    كلمة حق

    والله انه صادق من لم يرى بام عينه أو عنده مريض فالواحد يحمد الله على العافيه ففيه ناس قتلهم الجان الذي عليهم اوقتل غيرهم اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا الليبراليون لا يصدقون ذلك
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  31. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    ناصر بن محمد

    وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) صدق الله العظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  32. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:15584

    قلم الحقيقه

    يقال أن هناك جني راعي كشخة شرط له شرط واحد انه مايخرج من مريضه حتى الراقي يلبس عقال ويردد على مسامعه كلمة آآآآداب الحوار ههههههههه
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  33. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    القانون

    الامه الحالمه اذا ارادت ان ترى واقعها يجب ان تصحى اولا من النوم اما اذا استمرت في نومها فما تراه مجرد احلام والاحلام لاتغني عن الواقع من شئ.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  34. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    القانون

    الامه الحالمه اذا ارادت ان ترى واقعها يجب ان تصحى اولا من النوم اما اذا استمرت في نومها فما تراه مجرد احلام والاحلام لاتغني عن الواقع من شئ.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    الاسلام ديني

    صحيح هناك اخطاء على البعض من الرقاة لكن المصيبة عندما يقول مسلم لا داعي للتداوي بالقرآن !!! اين هو من قول الله تعالى ( وننزل من القرءان ماهو شفاء ورحمة ) المسلم الصادق يؤمن بكل ما في كتاب الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  36. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    يكره لك ياالرويس والله ينم. ماخذ بنفسك. مطب. وشايف نفسك علي الدجال ولقي مرضي يصدقونك. باتجار الزيت وألماء بِسْم الدين ؟؟؟
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  37. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    والله من النصب والاحتيال على الضعوف المساكين التفله بعشر ريال فيه واحد بحارتنا استأجر بيت وحاط بنجلاديشي ينظم المواعيد بعد 3 شهور طلع لكزز
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  38. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    ارتاح نفسيا للمطاوعه والمطوعات سبحان الله احس بالامان معهم واحس الدنيا حقييىره عندهم واغبطهم ع استغلال العمر بالطاعات وحرصهم ع الجنه والبعد عن النار ااااه اللهم اجعلني منهم اطلب الجنه واستجير من النار
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  39. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    برحي 2017

    متى ناخذ شهادة***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    برحي 2017

    متى ناخذ شهادة محو الأمية من الأمم المتحدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:15584

    قلم الحقيقه

    والله لو أرقي عليكم يالأخونج لأجد لدى كل واحد فيكم جني مأذيه في حياته يقال له قلم الحقيقه هههههههه.اطلع من المرصد والله ماأظهر ههههههه
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  42. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    برحي 2017

    ***تغير كل شيء لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    الفيصل

    ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) صدق الله العظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    الحكمة يمانية

    الكبت والإكراه أو التخويف والترهيب من أكبر العوامل التي تبعث على الجمود والسكون، ليظهر بعدها النكوص العقلي والنفسي في الفكر والسلوك والثقافة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    فنان شعبي قديم

    مختلفان ان هناك جن ولا ننكر وجود الجن ولكن براس الشريان ماضنيت على ما اضن انه براسك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    سبهلل

    تجارة الوهم تستر بالدين مرة رقيه ومرة تفسير الاحلام واستغلال المرضى النفسيين في هذه الأوهام
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  47. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ضمير الناس

    هالشيوخ اللي شيخناهم وتمشيخووشاخو وهم يمشيخون الجن لان الجن متمشيخه في مشيختهم***من يقولهاخمس مرات واقرى عليه بتخفيظ 50%***
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  48. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله مرة شفت فلم رعب جديد 2016 يومها والله ماقدرت أنام وأتوهم إني أشوف شيء قدامي حاولت أقوم من مكاني ماقدرت تيبست رجليني والجوال جمبي بعد محاولات أخذت جوالي وشغلت سورة الرحمن والله كأني أتنفس من جديد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  49. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    ستيف أوستن ١٦ 😴😴😴

    يشبه المريسل ههههههههههه 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:15584

    قلم الحقيقه

    شكل كلمة آداب الحوار اللي قام يرددها على الشريان كان يقولها للجن اللي يستنطقهم على ألسنة مرضاه وهو يتناقش ويتحاور معاهم حول فصيلهم** ***
    لا يعجبني(14) اعجبني(1)
  51. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    جابر

    *** .. أستغفر الله يارب هذا يدل على دجل وكذب ووقاحه وتجني على الدين الاسلام اجل اصبح حسينيانت افضل في صرف الشياطين من كلام الله !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    الحق ينقال

    لو فتح المجال لهذه العقول الجاهلة لممارسة الدجل لأعادو البلاد والعباد الى العصور الغابرة
    لا يعجبني(8) اعجبني(5)
  53. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    موعود

    اسمع انه يمتلك ******
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    ساره

    والله شكله صادق انتو ماشفتو عيون الشريان كيف تناقز وماعطى الشيوخ فرصه يتكلمون الا بعد ماقاله الرويس تعلم فن اداب الحوار وقتها هجد وعجز عن الرد ناس ماتجي الا بالعين الحمرا عجبني فيه الرويس هجدددده هههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  55. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    الحكمة يمانية

    رجل الدين ((كما يسمون انفسهم )) لايحشر انفه فقط في حرية الافراد ونهج حياتهم بل يتدخل بالعلوم والثقافات المختلفة.
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  56. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:15584

    قلم الحقيقه

    آداب الحوار من حفظها له ههههههه.
    لا يعجبني(14) اعجبني(2)
  57. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    متعب

    أحد تجار **
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)

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