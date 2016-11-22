بالفيديو: الشيخ الرويس يقول للشريان والله لو أرقيك لأجد فيك جن!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لمجموعة من الشخصيات تتحدث عن الرقية وشرعيتها وأهميتها خلال استضافتهم ببرنامج الإعلامي داوود الشريان.

ويظهر الفيديو تواجد مجموعة أخرى من ضيوف يَرَوْن أنه ليس هناك حاجه لها؛ لأن ما يصيب الناس مجرد أمراض نفسية وليس مَس، ما جعل الشيخ الرويس يقول للشريان “والله لو ارقيك لأجد فيك جن، لكن بعد اللقاء”، ما جعل الشريان يدخل في نوبة ضحك منصدماً مما سمع.