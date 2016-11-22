بالفيديو: الشيخ الرويس يقول للشريان والله لو أرقيك لأجد فيك جن!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لمجموعة من الشخصيات تتحدث عن الرقية وشرعيتها وأهميتها خلال استضافتهم ببرنامج الإعلامي داوود الشريان.
ويظهر الفيديو تواجد مجموعة أخرى من ضيوف يَرَوْن أنه ليس هناك حاجه لها؛ لأن ما يصيب الناس مجرد أمراض نفسية وليس مَس، ما جعل الشيخ الرويس يقول للشريان “والله لو ارقيك لأجد فيك جن، لكن بعد اللقاء”، ما جعل الشريان يدخل في نوبة ضحك منصدماً مما سمع.
تعليقات ( 57 )
عدد التعليقات:1
سامية44 يقال إنّ أول من اكتشفها هو العالم الإنكليزي توماس أديسون عن طريق المصادفة وهناك من يرجّح أن أول من اكتشفها هو العالم الألماني فوون غيركة وإن كان عندك إسم جديد هاته بس لازم تلتزم بآداب الحوار😂😂😂
فريدة شوقيجني الشريان اكيد بدون شنب
عدد التعليقات:1
ساميةتشبه كثيرا أعراض الحالات النفسية مع ما يُعرف بالتلبس ومروجي الرُقية لا يركزون نشاطهم عليها فحسب بل تجاوزوها الى علاج آلام الجسد وعزوها الى الجن مع أنه لا توجد أدلة علمية على وجود الجن في العلم الحديث.
وش تنتظرر يا مجرق الجن بالنفثوش تنتظر
📒📙 ريما...Rima📙📒الرقية الشرعية فيها شفاء __لو ماتلقون علاج بالمستشفى أو ماتدري وش مرضك كان شفناكم تروحون للرقاة هذه الحقيقة _لكن مشكلة ماتعرف الراقي من النصاب اذا مو مشهور الراقي
كاره الروافضلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
ابوترباسقال الله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ )
حقيقه ٢نعم نصدق بالجن ولاكن ليس بما يعتقده الجهله
أرقي نفسك بنفسك وارقي اهل بيتك الشفاء فى القرأن وليس لدى الراقيأدعياء الرقية وجدو اسهل طريق للوصول الى الثراء ان يعمل راقي يبيع زيت مقري فيه وعسل سدر ( اصلي ب500 ريال) وزيت زيتون درجه اولي!!ب40ريال جالون لتر والعملية هي التكسب باسم الرقية وجني لاموالل من المريض
حقيقههذا يسمى في العلم الإيحاء فهو يوحي الى من امامه ويدخلهم في حال باسلوبه على انهم فيهم جن . وهاؤلاء لهم كريزما خاصه ولو الواحد قال لهم وانتم يقولون لايقدروا علينا الجن والسبب عايشين دور انهم شيء خارق
ابوترباسقال الله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ )
ههههههوالله كش ***
ههههههت 38 من جهلك انك مازلت مصدق ان اديسون هو من اكتشف الكهرباء . اديسون اقرأ عنه اكثر لتجد انه مجرد صاحب شركة تشتري الاختراعات المشكله انك تتبع وتصدق من ***الحقيقة اقرأ اكثر ......
ابو مشاريوكان الإعلامي داوود الشريان قد هاجم في برنامج الثامنة الذي تعرضة قناة mbc الدكتور ***
فهد / جدةشيعي بني غامق / أسأل قرينك يعلمك هههههه
شيعي برونزيياخوان لاتستهينون بالجن ترونهم خلق الله المسخرة والمهزله على مخلوقات الله لاتجوز واللي يستهزئ اقول احمد ربك على العافيه هذا الشيخ اذكر اني عالجت قريبتي عنده لكن مشكلته وهو معذور الدراهم
31اكيد اكتشف يوم كبر وعرف الحياة *** الكبيرة التغرير بالجهال وصغار السن
الزهرانيفيه بعض الرقاه يتكسب من اصحاب الامراض ويزيدهم على مرضهم وهم
زمااان ولىمن يوم اديسون اكتشف الكهرباء اختفى الجن ولازال بائع الزيت والعسل لايصدق اختفائه هههههه
شيعي برونزيالساعه كم يافهد/جدة
ابو مشاريأضاف المغرد خالد المانع قائلاً: الشريان كان رئيس تحرير مجلة الدعوة الداعمة للجهاد بأفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، وزاد في تغريدته "تغيرت المصالح فتغيرت المبادئ والفلوس تغير ضعفاء النفوس الذين باعوا دي
فهد / جدةتكفى طلع لنا جني القلم المصدي هههههههههه
مشعانايوه فيه جني قصيمي ههههههه كفاكم خرافات
ابو مشاريهذا ( ش) ما كان إبان رئاسته لتحرير مجلة "الدعوة"، المهتمة بالجهاد الأفغاني. ضد الاتحاد السوفيتي وبعدها فجئه كفر الجهادين بسوربا والعراق والشيشان ايش خلاه علماني بيوم وليله اكيد متلبسه جن
الصقر الجارحههههه بعض العرب من انصاف الملقفين معاد يقولوا جن يقول شبح ولكزز اقصد يقولوا اشباح ونفوس شريره يواكبون التقدم
القانونتعليق مخالف
كلمة حقوالله انه صادق من لم يرى بام عينه أو عنده مريض فالواحد يحمد الله على العافيه ففيه ناس قتلهم الجان الذي عليهم اوقتل غيرهم اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا الليبراليون لا يصدقون ذلك
ناصر بن محمدوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) صدق الله العظيم
عدد التعليقات:15584
قلم الحقيقهيقال أن هناك جني راعي كشخة شرط له شرط واحد انه مايخرج من مريضه حتى الراقي يلبس عقال ويردد على مسامعه كلمة آآآآداب الحوار ههههههههه
القانونالامه الحالمه اذا ارادت ان ترى واقعها يجب ان تصحى اولا من النوم اما اذا استمرت في نومها فما تراه مجرد احلام والاحلام لاتغني عن الواقع من شئ.
القانونالامه الحالمه اذا ارادت ان ترى واقعها يجب ان تصحى اولا من النوم اما اذا استمرت في نومها فما تراه مجرد احلام والاحلام لاتغني عن الواقع من شئ.
الاسلام دينيصحيح هناك اخطاء على البعض من الرقاة لكن المصيبة عندما يقول مسلم لا داعي للتداوي بالقرآن !!! اين هو من قول الله تعالى ( وننزل من القرءان ماهو شفاء ورحمة ) المسلم الصادق يؤمن بكل ما في كتاب الله
رحمه ⭐⭐⭐ارتاح نفسيا للمطاوعه والمطوعات سبحان الله احس بالامان معهم واحس الدنيا حقييىره عندهم واغبطهم ع استغلال العمر بالطاعات وحرصهم ع الجنه والبعد عن النار ااااه اللهم اجعلني منهم اطلب الجنه واستجير من النار
برحي 2017متى ناخذ شهادة***
برحي 2017متى ناخذ شهادة محو الأمية من الأمم المتحدة
عدد التعليقات:15584
قلم الحقيقهوالله لو أرقي عليكم يالأخونج لأجد لدى كل واحد فيكم جني مأذيه في حياته يقال له قلم الحقيقه هههههههه.اطلع من المرصد والله ماأظهر ههههههه
برحي 2017***تغير كل شيء لا
الفيصل﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) صدق الله العظيم
الحكمة يمانيةالكبت والإكراه أو التخويف والترهيب من أكبر العوامل التي تبعث على الجمود والسكون، ليظهر بعدها النكوص العقلي والنفسي في الفكر والسلوك والثقافة
فنان شعبي قديممختلفان ان هناك جن ولا ننكر وجود الجن ولكن براس الشريان ماضنيت على ما اضن انه براسك
سبهللتجارة الوهم تستر بالدين مرة رقيه ومرة تفسير الاحلام واستغلال المرضى النفسيين في هذه الأوهام
ضمير الناسهالشيوخ اللي شيخناهم وتمشيخووشاخو وهم يمشيخون الجن لان الجن متمشيخه في مشيختهم***من يقولهاخمس مرات واقرى عليه بتخفيظ 50%***
أبو مصلفح الرياضوالله مرة شفت فلم رعب جديد 2016 يومها والله ماقدرت أنام وأتوهم إني أشوف شيء قدامي حاولت أقوم من مكاني ماقدرت تيبست رجليني والجوال جمبي بعد محاولات أخذت جوالي وشغلت سورة الرحمن والله كأني أتنفس من جديد
ستيف أوستن ١٦ 😴😴😴يشبه المريسل ههههههههههه 😂😂😂
عدد التعليقات:15584
قلم الحقيقهشكل كلمة آداب الحوار اللي قام يرددها على الشريان كان يقولها للجن اللي يستنطقهم على ألسنة مرضاه وهو يتناقش ويتحاور معاهم حول فصيلهم** ***
جابر*** .. أستغفر الله يارب هذا يدل على دجل وكذب ووقاحه وتجني على الدين الاسلام اجل اصبح حسينيانت افضل في صرف الشياطين من كلام الله !!!!
الحق ينقاللو فتح المجال لهذه العقول الجاهلة لممارسة الدجل لأعادو البلاد والعباد الى العصور الغابرة
موعوداسمع انه يمتلك ******
سارهوالله شكله صادق انتو ماشفتو عيون الشريان كيف تناقز وماعطى الشيوخ فرصه يتكلمون الا بعد ماقاله الرويس تعلم فن اداب الحوار وقتها هجد وعجز عن الرد ناس ماتجي الا بالعين الحمرا عجبني فيه الرويس هجدددده هههه
الحكمة يمانيةرجل الدين ((كما يسمون انفسهم )) لايحشر انفه فقط في حرية الافراد ونهج حياتهم بل يتدخل بالعلوم والثقافات المختلفة.
عدد التعليقات:15584
قلم الحقيقهآداب الحوار من حفظها له ههههههه.
متعبأحد تجار **