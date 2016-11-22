بالفيديو : شاهد .. مواطن يأكل ” حية ” بعد شويها

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في منطقة برية ، وهو يتناول ” حية ” بعد شويها، بل قام بتوزيعها على أصدقائه ، وذلك بعد أن شاهد طريقة شويها في أحد الفيديوهات وقام بتقليده.
ورصد الفيديو لحظة تقطيع الشخص للحية، حيث بدأ بالذيل وقام بإلتهامه، واستكمل تقطيعها .
تعليقات ( 38 )
أرزة 🌲 لبنانأحلى الشي بهاﻷعدة شبة النار
أرزة 🌲 لبناندخلك محشية رز ولا بدون رز
الصقر الجارحوش تسوون تاكلون صيدنا في محمية الصقور اعترفوا . حسب معرفة صقر احم احم هذه ليست حية يمكن تكون سمان او ريش طاووق يمزحون فقط انتظر كشف ملابسات آكل الحية في المرصد قريبا وقولوا قاله صقر
عااااشقةالورررردلاحول ولاقوةالابالله خلص كل الاكل عشان تاكل حيه
علي.. في شرق آسيا مطاعم كثيرة تطبخ ألحيات .. وشاهدت أناساً كل واحد يختار واحدة من الشبوك ..ثم تذبح وتطبخ وتقدم له .. طاولات كثيرة في المطعم والشارع ناس جالسين ويأكلون ألحيات ..
عبد ربه منسور هاديهذي مصارين خاروف يسمونها شوايا لانه تتجمع مع بعض وتلتف لين تصير مثل الحيه ويحطونها على النار وبشوونها ويجي فيها طعم يجنن
عدد التعليقات:15584
قلم الحقيقهلعلهم عسكريين في قوات الصاعقة حينها لاتستغربون ماقامو به لأن من أهم مأكولاتهم وألذها لديهم هي الثعابين ومافي حكمها كالسحالي وغيرها. وهم يتدربون على أكلها بحكم مايتطلبه منه واجبهم العسكري أثناء الحرب.
النمرالذهبياعتقد أنة ذنب تيس مشوي وقال حية
عبدالعزيز العقيلي الهذليبعض الناس تاكل الاخضر واليابس ماخلوا مجترات الارض والزراحف وطيور السماء شئ
عبدالله بن مسعودكرش او امعاء ذبيحه .. ماعليكم من السوالف
سار888الرسول جاع ولم يجد ما يأكله ولم يأكل ألحيه ولكن ألابيض غيب ألعقول وجعل بعض الناس يأكل من مخلفاته
ابو عقابحنا ما شفنا هو يصطاد حية او يصلخها بعد ام جنيب ممكن يكون عرق سوس
،لوهي حيه صورها قبل يشويها بس هذا قصب ابو ضهر شاوينه ههههه
الديوانهذا قصب الظهر ذابحين ذبيحه وشاوينه هههههههه
شاآآآايب من جبل عسيرهذي مصران الذبيحة ظافرينها بطريقة معينة وشاوينها. ومسوين فيها قوة صاعقة؟!؟. الحية من ** ما تنوكل!!؟!!!. الممشكلة كبار السن لما يسوون خفة دم ينطبق عليهم المثل اللي يقول يا شن السرج على***
ـ 🌸م يوكل هالإشياء إلا الــ بيهم جـــن ... يامامي بيفكر نفسوه واو كأنوه ياكل شوكليت ولا هموه ي لطيف .. .. .
💎💛عــــهــــــود💛💎يمكن جربوع ماظن أحد يستسيغ فكرة طبخ ثعبان ؟ على طاري طبخ الحية فيه حرمة أكرهها ودي ياخذها هذا ويشويها ويطبخها وافتك منها 😬
الهمدانيالجوع كافر وجزاه الله خير انه يعلم فقراء جنسه انه لا تحزنون من فقركم فهناك الثعابين طعام لكم
جوانوالله من الخرطي هذا قصب ابو ظهر شاوينه ويقولون حيه نصابين
البوابرجال
فهديعني اكل حيه طلع ع سطح القمرولاحررفلسطين اقول بس المهايط مسوي وحش
اسدوصخ ومحترف***
الله يخلف*** الحبوب ومن وردها اكلت عقول البشر منها من يخلي الفار أسد ومنها من مايخلي الأنسان مايدري عن خميسه ولعاد يفرق بين الحلال والحرام
استغفر اللهمابك جوع عشان تاكلها بس حب الشهرة ولفت الانظار المشكلة يتقرفون من الصينيين ويقولون ياكلون اي شي مايشوفون ربعنا ماخلوا شي مااكلوه حتى الزواحف
تأبط شراًمستحيل..شكله شاوي قطعة طويلة من الكرشة..شوفو وجهه وهو يتبسم فيه ضحكة
سنونوايه الأرف ده
عبدالله المسلمالأصل في الحيات الحرمة، وذلك مما اتفق عليه الحنابلة والشافعية وذلك لما في الحية من السمّ، الذي قد يلحق الضرر بآكلها ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها، كما في صحيح مسلم .
مراقب عامبارك الله فيكم فعلاً هذا العمل سوف يرعب الاعداء شعب قوي جداً يعيش في جميع الضروف
ابو ريانهههههه. **
المهاااالاحول ولا قوه الا بالله !!ماعاد بقى الا يأكلونالبرعصي وتكمل
شيعي برونزيقال ياكل***