بالفيديو : شاهد .. مواطن يأكل ” حية ” بعد شويها

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في منطقة برية ، وهو يتناول ” حية ” بعد شويها، بل قام بتوزيعها على أصدقائه ، وذلك بعد أن شاهد طريقة شويها في أحد الفيديوهات وقام بتقليده.

ورصد الفيديو لحظة تقطيع الشخص للحية، حيث بدأ بالذيل وقام بإلتهامه، واستكمل تقطيعها .