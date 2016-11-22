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بالفيديو : شاهد .. مواطن يأكل ” حية ” بعد شويها

22 نوفمبر, 2016 , 23:16 م
بالفيديو : شاهد .. مواطن يأكل ” حية ” بعد شويها
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في منطقة برية ، وهو يتناول ” حية ” بعد شويها، بل قام بتوزيعها على أصدقائه ، وذلك بعد أن شاهد طريقة شويها في أحد الفيديوهات وقام بتقليده.

ورصد الفيديو لحظة تقطيع الشخص للحية، حيث بدأ بالذيل وقام بإلتهامه، واستكمل تقطيعها .



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    23 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    بالعافية
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  2. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    أحلى الشي بهاﻷعدة شبة النار
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  3. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    دخلك محشية رز ولا بدون رز
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  4. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    الصقر الجارح

    وش تسوون تاكلون صيدنا في محمية الصقور اعترفوا . حسب معرفة صقر احم احم هذه ليست حية يمكن تكون سمان او ريش طاووق يمزحون فقط انتظر كشف ملابسات آكل الحية في المرصد قريبا وقولوا قاله صقر
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  5. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    مراهقين في الستينات ... الله لايبلانا .... بالله هذولي **
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  6. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    عااااشقةالوررررد

    لاحول ولاقوةالابالله خلص كل الاكل عشان تاكل حيه
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  7. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    علي

    .. في شرق آسيا مطاعم كثيرة تطبخ ألحيات .. وشاهدت أناساً كل واحد يختار واحدة من الشبوك ..ثم تذبح وتطبخ وتقدم له .. طاولات كثيرة في المطعم والشارع ناس جالسين ويأكلون ألحيات ..
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  8. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    عبد ربه منسور هادي

    هذي مصارين خاروف يسمونها شوايا لانه تتجمع مع بعض وتلتف لين تصير مثل الحيه ويحطونها على النار وبشوونها ويجي فيها طعم يجنن
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  9. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص
    عدد التعليقات:15584

    قلم الحقيقه

    لعلهم عسكريين في قوات الصاعقة حينها لاتستغربون ماقامو به لأن من أهم مأكولاتهم وألذها لديهم هي الثعابين ومافي حكمها كالسحالي وغيرها. وهم يتدربون على أكلها بحكم مايتطلبه منه واجبهم العسكري أثناء الحرب.
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  10. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    النمرالذهبي

    اعتقد أنة ذنب تيس مشوي وقال حية
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  11. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    بعض الناس تاكل الاخضر واليابس ماخلوا مجترات الارض والزراحف وطيور السماء شئ
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  12. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    عبدالله بن مسعود

    كرش او امعاء ذبيحه .. ماعليكم من السوالف
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  13. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    سار888

    الرسول جاع ولم يجد ما يأكله ولم يأكل ألحيه ولكن ألابيض غيب ألعقول وجعل بعض الناس يأكل من مخلفاته
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  14. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    ابو عقاب

    حنا ما شفنا هو يصطاد حية او يصلخها بعد ام جنيب ممكن يكون عرق سوس
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  15. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    من يعرف الحية يعلم انها كلها عمود فقري وهذا يقطع ويأكل ممكن القصبان لافها على الكرش وشاويها
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  16. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ،

    لوهي حيه صورها قبل يشويها بس هذا قصب ابو ضهر شاوينه ههههه
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  17. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    احكام القرآن للجصاص : وقال ابن أبي ليلى : لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت , وهو قول مالك ، والأوزاعي. .......
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  18. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    الديوان

    هذا قصب الظهر ذابحين ذبيحه وشاوينه هههههههه
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  19. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    تــ7 !! نقلت جزء من الاقوال دون ان تنقل البقية؟؟ عند المالكية حلال ... موقع اسلام ويب : س : ما هو حكم أكل لحم بعض الزواحف مثل الثعابين والأفاعي ؟ جواب : وذهب المالكية إلى جواز أكلها إذا أمن السم
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  20. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    هذي مصران الذبيحة ظافرينها بطريقة معينة وشاوينها. ومسوين فيها قوة صاعقة؟!؟. الحية من ** ما تنوكل!!؟!!!. الممشكلة كبار السن لما يسوون خفة دم ينطبق عليهم المثل اللي يقول يا شن السرج على***
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  21. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    　ـ 🌸

    م يوكل هالإشياء إلا الــ بيهم جـــن ... يامامي بيفكر نفسوه واو كأنوه ياكل شوكليت ولا هموه ي لطيف .. .. .
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  22. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    يمكن جربوع ماظن أحد يستسيغ فكرة طبخ ثعبان ؟ على طاري طبخ الحية فيه حرمة أكرهها ودي ياخذها هذا ويشويها ويطبخها وافتك منها 😬
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  23. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    الهمداني

    الجوع كافر وجزاه الله خير انه يعلم فقراء جنسه انه لا تحزنون من فقركم فهناك الثعابين طعام لكم
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  24. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    جوان

    والله من الخرطي هذا قصب ابو ظهر شاوينه ويقولون حيه نصابين
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  25. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    البواب

    رجال
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  26. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    فهد

    يعني اكل حيه طلع ع سطح القمرولاحررفلسطين اقول بس المهايط مسوي وحش
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  27. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    اسد

    وصخ ومحترف***
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  28. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    الله يخلف

    *** الحبوب ومن وردها اكلت عقول البشر منها من يخلي الفار أسد ومنها من مايخلي الأنسان مايدري عن خميسه ولعاد يفرق بين الحلال والحرام
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  29. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    استغفر الله

    مابك جوع عشان تاكلها بس حب الشهرة ولفت الانظار المشكلة يتقرفون من الصينيين ويقولون ياكلون اي شي مايشوفون ربعنا ماخلوا شي مااكلوه حتى الزواحف
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  30. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    تأبط شراً

    مستحيل..شكله شاوي قطعة طويلة من الكرشة..شوفو وجهه وهو يتبسم فيه ضحكة
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  31. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    سنونو

    ايه الأرف ده
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  32. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    عبدالله المسلم

    الأصل في الحيات الحرمة، وذلك مما اتفق عليه الحنابلة والشافعية وذلك لما في الحية من السمّ، الذي قد يلحق الضرر بآكلها ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها، كما في صحيح مسلم .
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  33. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    هذا اللي فالحين فيه***
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  34. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    ليه هو مب مسلم والاسلام حرم اكلها الله يقرفه
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  35. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    مراقب عام

    بارك الله فيكم فعلاً هذا العمل سوف يرعب الاعداء شعب قوي جداً يعيش في جميع الضروف
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  36. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    ابو ريان

    هههههه. **
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  37. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    المهاااا

    لاحول ولا قوه الا بالله !!ماعاد بقى الا يأكلونالبرعصي وتكمل
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  38. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    شيعي برونزي

    قال ياكل***
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