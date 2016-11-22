  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سيدة أعمال كويتية ترغب في شراء “النصر”.. وعقبة أمام تحقيق حلمها

22 نوفمبر, 2016 , 23:20 م
سيدة أعمال كويتية ترغب في شراء “النصر”.. وعقبة أمام تحقيق حلمها
  • 3٬658
  • 59
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أعلنت سيدة الأعمال الكويتية وعضو شرف نادي النصر السعودي، خولة الحساوي، رغبتها في شراء نادي النصر السعودي، مؤكدة أنها تبحث الأمر حاليا بعد قرار تطبيق قرار خصخصة الأندية، مضيفة: “سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت للتكيف مع الأنظمة التي سنتها الهيئة العامة للرياضة بالسعودية”.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق على خصخصة الأندية، غير أنه اشترط أن يكون المالك سعودي الجنسية، وهو ما جعل “الحساوي” تغضب من القرار، مؤكدة أن لديها رغبة قديمة في دخول سوق الاستثمار في نادي النصر، وأن القرار بالطريقة الحالية سوف يجعلها تدخل في الاستثمار عن طريق “صديق سعودي”، كما قالت لـ “العربية نت”.

وأوضحت أنها أحبت نادي النصر بسبب لاعبيه، وأنها لا تعتبر نفسها عضو شرف، مؤكدة أنها تم تشريفها بالحصول على العضوية الفخرية للنادي، وأنها لا تتدخل في القرارات الإدارية وترى أن دورها يقتصر على تشجيع النادي فقط.



تعليقات ( 59 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 59
    23 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    فيه ناس ميتين ههههههههههه شكلهم يبونها تشتري نادي الظلال والغش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 58
    23 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    كونان المرصد

    الله يصلحك الانديه الاربعه الكبار اعلام وجمهور واثاره الهلال النصر والاتحاد والاهلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 57
    23 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    الحساوي

    كلاً فلس الا انتم رزكم واجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 56
    23 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    الحقيقه

    تبت يدك ياللي تشمت بالنصر حتى لو ان ما كنت ابو لهب خل الشتيمه والشتيمه تنقصر واللا فشب النار وابشر بالحطب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 55
    23 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    مكرفون

    تاركه الكويت وجايه عندنا الحساوي ديرتك حقت الحريم فيها خيرها خل ديار الرجال لا توطوطين عندنا
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  6. 54
    23 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    كونان المرصد

    فريده ويش تقربلك بسمه😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 53
    23 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    فريدة شوقي

    يقول اذا شفت بضاعة حولها دلالين اعرف انها رخيصة وهذا بيوم واحد شف كم شخص يبي يشتري نادي النصر الكحيان
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 52
    23 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    كونان المرصد

    فريده شوقي احنا نتكلم عن الاستثمار مالنا ومال سامي والحرمه عيشتها بلعالمي اعلام وجماهير ** 💪💪
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 51
    23 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    ت 31 )) اللي يسمع كلامك يقول ماحد ينظر للعوانس والمطلقات وللنساء عموما بنظرة دونية لو تقرأ كلام بعض الرجال عن المراة عبر السوشال ميديا سواء في الصحف او في الواتس او في تويتر او تحت اليوتيوب ترى العجب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 50
    23 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    الحقيقه

    ما اجمل اطهر وجمل الحقيقه عندما تكون***.. والحقيقه ان هذا النادي مشغل الناس ومحرك الدنيا كل الانديه تقوم على بطوله اللا النصر كل البطولات تقوم عليه ومنه واليه فأتوني بمثله ان كنتم فعلا صادقين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 49
    23 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    كونان المرصد

    ترا اعطيتكlike3لصفاء النيه😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 48
    23 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    فريدة شوقي

    كونان //// الشباب ببطولاته ويكفي فيه سامي الجابر ومكانه شمال الرياض ونادي النصر بالجنوب الله يديم الرخص ولا تنسى جمهوركم علشان 5 ريال قاطع حضور مباراتكم الماضية يعني جمهور ما منه فايدة ما يدعم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 47
    23 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    كونان المرصد

    فريده شوقي راح اعطيك لايك** الكروي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 46
    23 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    ابوالفيصلا

    طبيعي عالمي كل رجال الاعمال في الخليج والعالم العربي والاسيوي يبحثون عنه الحمد لله اني عالمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 45
    23 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    كونان المرصد

    فريده شوقي 😂😂😂😂😂عندك غيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 44
    23 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    زائر

    الفقر لو ينزلونه مساهمه راح تكون قيمة السهم بريال وعلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 43
    23 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    العالمي

    شكل بسمه سكرتي في مستشفى ويتفرغ عندما تنتهي الزيارة وياخذ راحته بالتعليقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 42
    23 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    إستشاري صح

    فاضية وتبغى تسوي علينا قاضية ...الحمدلله لم يسمح بشراء الأجانب بالتدخل في شراء الأندية والا كان باع الناس واشتروا فينا ...هذه صراحة مهزلة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 41
    23 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    كونان المرصد

    فريده شوقي على اساس يسيب المنتجات التسويقيه للنصر ويتجه للشباب لكثر جمهوره 😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 40
    23 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    كونان المرصد

    قصدك بسمه😂😂في الاساس اسمر عبر تطورت الى بسمه اكاديميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 39
    23 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    فريدة شوقي

    والله بكرتون "سن توب" ما اشتري ناديكم يالنصراوية والظاهر بنت الحساوي تطقطق عليكم وإلا هي سيدة اعمال تعرف السوق وتعرف وين الربح والخسارة واللي يبي يستثمر يروح نادي الشباب منبع النجوم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  22. 38
    23 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    مـ،ـاݛــے

    تكلمي بأدب وبلاش من بعض المصطلحات ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    ...قصه عن فتاه حبت اكثر من بويه ( بنت مسترجله ) لا تطوفــــكم. استعرض الموضوع ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    كونان المرصد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص
    عدد التعليقات:6055

    بسمه

    مبارك // بالله صفقوا له وبقوووووووه ناصر النساء في كل المعمورة هههههه روح بس فسر كلامي مثل ماتحب انت وغيرك اللي يهمني عارفه ليش كتبت كذا 🤓وانا طبعاً مع بنات جنسي غصب عن الكل ولكل مقام مقال ..بس تفهم👌🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  26. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    طيب أنتي الظاهر حساويه ماعندك أبناء عمومه في الحسا يشترون النادي بدراهمك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  27. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    س س س

    من ما لاشك فيه بأن النصر سيكون اغلى في سوق الشراء لانه عالمي ولايقارن بالفرق المحلية بتاتا البته واما الهلال فهو فريق محلي بحت و سيكون سعره قريب من الفرق المحليه الاخرى مثل سدوس والدرعية او اغلى قليلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    مرسيدس

    الانديه العريقه الكل يرغب بها النصر يبقى النصر والسنافر تبقى سنافر / بعض الشامتين يذكروني ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    مـ،ـاݛــے

    يعني تزدرين النساء وتحطين من قدرهم يابسمه هذي اهانه لجنسك وين راح دفاعك عن النساء وحقوق النساء الى اخر الديباجه تدينين نفسك بنفسك ولا تلومين احد اذا نضر لكم نضره دونيه من فمك ادينك
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  30. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص
    عدد التعليقات:6055

    بسمه

    ناصر بن محمد يعطي الحلق للي ملوش ودان//استغفر الله ..الله يقدر الامور أجمل تقدير وبدون اخطاء وتجاوزات تعالي ربي !!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    اسمرعبر

    الهلالي اللي يناقش مشجع عدد بطولات ناديه ٢٣ بطولة يطيح من عيني بصراحة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    ناصر بن محمد

    يعطي الحلق للي ملوش ودان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    كونان المرصد

    اسمرعبر،،،بسمه بينكم عامل مشترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    اخو العنيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    اخو العنيد

    *،،الحرمه جمعت هاذي الملاين وجيت اخر المطاف تنصحها ،،لو فيك خير اجمع زيها وشغل مخك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    معيض

    متصدر بس كلمني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    اسمرعبر

    نادي ٢٣ بطولة يعنى***
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  38. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    والله لو كان نادي مانشستر يالحساوي مت شان تخطيطين لشرائة ، فريق ضحكوا على انفسهم بالعالمية وصدقوها فريق حقق بطولات وانتظر طويلا لاعادة البطولات ، استثمري في نادي القادسية الكويتي او العربي افضل لك .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    عالمي الخبر

    لماذا تقللين من الحريم يابسمه وانتي واحدة منهن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص
    عدد التعليقات:6055

    بسمه

    **لانها كويتية وتبغى تشتريه ، لاتستعجلين محد بيشتريه بينتظرونك لين يتغير القرار😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    صاجينا الفقراوية العالميه صعبه قويه وآخر شيء تشتريه مره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    سوالف ليل

    ياتعليق ثلاثه عشان خالد احلى منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص
    عدد التعليقات:6055

    بسمه

    بكل بجاحة يسمون انفسهم كبير الرياض ابو ٢٣ بطولة واللي بتشتريهم كويتية فقراوية😂 والهلال بيشتريه امير ، مقامااات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:6055

    بسمه

    كبير الرياض كبير الرياض واللي راح تشتريه حرمه 😬
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  45. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    حاحا

    العالمي خط احمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    واحد

    والله انها كفو وبنت رجاال انساانه مثقفه ومتعلمه وشخصيه جذاابه وعصريه واللي محليها بعد نصرااااويه عااالميه السؤال لماذا لايفتح الباب الشراء اليس خليجنا واحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    حاحا

    العالمي نادي سعودي عريق ***😠😠😠😠
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ابو الأمجاد

    *** اعطوها تستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    أساساً نصيحة لاتشجعون الهلال ولاتتعاونون على الظلم نصيحة ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    النصر بيكون أغلى شي لأن مشهور لاتزعلون ياهلاليين بس أنافعلاً استطلعت ولقيت ان الدول المجاورة لنا تعرف أن الهلال يفوز بالغش وأن النادي اللي له صيت هو النصر لأن الكل يتعاطف مع المظلوم وإن أخفى ذلك بقلبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  51. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    عــــهــــــود

    ** 👍والكويت والسعودية نفس بعض ليش شرط السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    سيدني بن نيشمورا

    الفرق المحلية كالوحدة والهلال والطائي سيكون مبلغ الشراء لهم رخيص وزهيد جدا مقارنه بالاندية العالمية كالنصر والاتحاد الذين شرفوا العرب والمسلمين في المحافل العالمية ولهذا سيكون مبلغ الشراء غالي ومرتفع
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  53. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    حاحا

    الله يرحم عبد الرحمن بن سعود لو انه عايش وسمع ب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    الهمداني

    ياخوفي يجي يوم ويرجع***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    علي

    ونعم فيها هالحرمة 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    ابو فارس

    اعوذ بالله من سوء الخاتمة
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  57. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    هههههههههه بكرة تسمع بصالون ومشغل النصر لتجهيز العرايس والسواق خلودي مامنه خوف
    لا يعجبني(9) اعجبني(4)
  58. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    كاريزما

    ههههههه . **
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    شيعي برونزي

    نادي النصر مرة واحدة ياحبي للهلال بس اموت فيه خخخخخخخ
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم