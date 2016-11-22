سيدة أعمال كويتية ترغب في شراء “النصر”.. وعقبة أمام تحقيق حلمها

صحيفة المرصد: أعلنت سيدة الأعمال الكويتية وعضو شرف نادي النصر السعودي، خولة الحساوي، رغبتها في شراء نادي النصر السعودي، مؤكدة أنها تبحث الأمر حاليا بعد قرار تطبيق قرار خصخصة الأندية، مضيفة: “سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت للتكيف مع الأنظمة التي سنتها الهيئة العامة للرياضة بالسعودية”.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق على خصخصة الأندية، غير أنه اشترط أن يكون المالك سعودي الجنسية، وهو ما جعل “الحساوي” تغضب من القرار، مؤكدة أن لديها رغبة قديمة في دخول سوق الاستثمار في نادي النصر، وأن القرار بالطريقة الحالية سوف يجعلها تدخل في الاستثمار عن طريق “صديق سعودي”، كما قالت لـ “العربية نت”.

وأوضحت أنها أحبت نادي النصر بسبب لاعبيه، وأنها لا تعتبر نفسها عضو شرف، مؤكدة أنها تم تشريفها بالحصول على العضوية الفخرية للنادي، وأنها لا تتدخل في القرارات الإدارية وترى أن دورها يقتصر على تشجيع النادي فقط.