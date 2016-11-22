سيدة أعمال كويتية ترغب في شراء “النصر”.. وعقبة أمام تحقيق حلمها

صحيفة المرصد: أعلنت سيدة الأعمال الكويتية وعضو شرف نادي النصر السعودي، خولة الحساوي، رغبتها في شراء نادي النصر السعودي، مؤكدة أنها تبحث الأمر حاليا بعد قرار تطبيق قرار خصخصة الأندية، مضيفة: “سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت للتكيف مع الأنظمة التي سنتها الهيئة العامة للرياضة بالسعودية”.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق على خصخصة الأندية، غير أنه اشترط أن يكون المالك سعودي الجنسية، وهو ما جعل “الحساوي” تغضب من القرار، مؤكدة أن لديها رغبة قديمة في دخول سوق الاستثمار في نادي النصر، وأن القرار بالطريقة الحالية سوف يجعلها تدخل في الاستثمار عن طريق “صديق سعودي”، كما قالت لـ “العربية نت”.
وأوضحت أنها أحبت نادي النصر بسبب لاعبيه، وأنها لا تعتبر نفسها عضو شرف، مؤكدة أنها تم تشريفها بالحصول على العضوية الفخرية للنادي، وأنها لا تتدخل في القرارات الإدارية وترى أن دورها يقتصر على تشجيع النادي فقط.
تعليقات ( 59 )
كونان المرصدالله يصلحك الانديه الاربعه الكبار اعلام وجمهور واثاره الهلال النصر والاتحاد والاهلي
الحساويكلاً فلس الا انتم رزكم واجد
الحقيقهتبت يدك ياللي تشمت بالنصر حتى لو ان ما كنت ابو لهب خل الشتيمه والشتيمه تنقصر واللا فشب النار وابشر بالحطب
مكرفونتاركه الكويت وجايه عندنا الحساوي ديرتك حقت الحريم فيها خيرها خل ديار الرجال لا توطوطين عندنا
كونان المرصدفريده ويش تقربلك بسمه😂
فريدة شوقييقول اذا شفت بضاعة حولها دلالين اعرف انها رخيصة وهذا بيوم واحد شف كم شخص يبي يشتري نادي النصر الكحيان
كونان المرصدفريده شوقي احنا نتكلم عن الاستثمار مالنا ومال سامي والحرمه عيشتها بلعالمي اعلام وجماهير ** 💪💪
الحقيقهما اجمل اطهر وجمل الحقيقه عندما تكون***.. والحقيقه ان هذا النادي مشغل الناس ومحرك الدنيا كل الانديه تقوم على بطوله اللا النصر كل البطولات تقوم عليه ومنه واليه فأتوني بمثله ان كنتم فعلا صادقين.
كونان المرصدترا اعطيتكlike3لصفاء النيه😂😂
فريدة شوقيكونان //// الشباب ببطولاته ويكفي فيه سامي الجابر ومكانه شمال الرياض ونادي النصر بالجنوب الله يديم الرخص ولا تنسى جمهوركم علشان 5 ريال قاطع حضور مباراتكم الماضية يعني جمهور ما منه فايدة ما يدعم
كونان المرصدفريده شوقي راح اعطيك لايك** الكروي
ابوالفيصلاطبيعي عالمي كل رجال الاعمال في الخليج والعالم العربي والاسيوي يبحثون عنه الحمد لله اني عالمي
كونان المرصدفريده شوقي 😂😂😂😂😂عندك غيرها
زائرالفقر لو ينزلونه مساهمه راح تكون قيمة السهم بريال وعلك
العالميشكل بسمه سكرتي في مستشفى ويتفرغ عندما تنتهي الزيارة وياخذ راحته بالتعليقات
إستشاري صحفاضية وتبغى تسوي علينا قاضية ...الحمدلله لم يسمح بشراء الأجانب بالتدخل في شراء الأندية والا كان باع الناس واشتروا فينا ...هذه صراحة مهزلة .
كونان المرصدفريده شوقي على اساس يسيب المنتجات التسويقيه للنصر ويتجه للشباب لكثر جمهوره 😂😂😂😂😂
كونان المرصدقصدك بسمه😂😂في الاساس اسمر عبر تطورت الى بسمه اكاديميه
فريدة شوقيوالله بكرتون "سن توب" ما اشتري ناديكم يالنصراوية والظاهر بنت الحساوي تطقطق عليكم وإلا هي سيدة اعمال تعرف السوق وتعرف وين الربح والخسارة واللي يبي يستثمر يروح نادي الشباب منبع النجوم
مـ،ـاݛــےتكلمي بأدب وبلاش من بعض المصطلحات ****
كونان المرصدتعليق مخالف
عدد التعليقات:6055
بسمهمبارك // بالله صفقوا له وبقوووووووه ناصر النساء في كل المعمورة هههههه روح بس فسر كلامي مثل ماتحب انت وغيرك اللي يهمني عارفه ليش كتبت كذا 🤓وانا طبعاً مع بنات جنسي غصب عن الكل ولكل مقام مقال ..بس تفهم👌🏻
س س سمن ما لاشك فيه بأن النصر سيكون اغلى في سوق الشراء لانه عالمي ولايقارن بالفرق المحلية بتاتا البته واما الهلال فهو فريق محلي بحت و سيكون سعره قريب من الفرق المحليه الاخرى مثل سدوس والدرعية او اغلى قليلا
مرسيدسالانديه العريقه الكل يرغب بها النصر يبقى النصر والسنافر تبقى سنافر / بعض الشامتين يذكروني ***
مـ،ـاݛــےيعني تزدرين النساء وتحطين من قدرهم يابسمه هذي اهانه لجنسك وين راح دفاعك عن النساء وحقوق النساء الى اخر الديباجه تدينين نفسك بنفسك ولا تلومين احد اذا نضر لكم نضره دونيه من فمك ادينك
عدد التعليقات:6055
بسمهناصر بن محمد يعطي الحلق للي ملوش ودان//استغفر الله ..الله يقدر الامور أجمل تقدير وبدون اخطاء وتجاوزات تعالي ربي !!!!!!
اسمرعبرالهلالي اللي يناقش مشجع عدد بطولات ناديه ٢٣ بطولة يطيح من عيني بصراحة
ناصر بن محمديعطي الحلق للي ملوش ودان
كونان المرصداسمرعبر،،،بسمه بينكم عامل مشترك
اخو العنيدتعليق مخالف
اخو العنيد*،،الحرمه جمعت هاذي الملاين وجيت اخر المطاف تنصحها ،،لو فيك خير اجمع زيها وشغل مخك
معيضمتصدر بس كلمني
اسمرعبرنادي ٢٣ بطولة يعنى***
عبدالعزيز الخالديوالله لو كان نادي مانشستر يالحساوي مت شان تخطيطين لشرائة ، فريق ضحكوا على انفسهم بالعالمية وصدقوها فريق حقق بطولات وانتظر طويلا لاعادة البطولات ، استثمري في نادي القادسية الكويتي او العربي افضل لك .
عالمي الخبرلماذا تقللين من الحريم يابسمه وانتي واحدة منهن
عدد التعليقات:6055
بسمه**لانها كويتية وتبغى تشتريه ، لاتستعجلين محد بيشتريه بينتظرونك لين يتغير القرار😂
سوالف ليلياتعليق ثلاثه عشان خالد احلى منك
عدد التعليقات:6055
بسمهبكل بجاحة يسمون انفسهم كبير الرياض ابو ٢٣ بطولة واللي بتشتريهم كويتية فقراوية😂 والهلال بيشتريه امير ، مقامااات
عدد التعليقات:6055
بسمهكبير الرياض كبير الرياض واللي راح تشتريه حرمه 😬
حاحاالعالمي خط احمر
واحدوالله انها كفو وبنت رجاال انساانه مثقفه ومتعلمه وشخصيه جذاابه وعصريه واللي محليها بعد نصرااااويه عااالميه السؤال لماذا لايفتح الباب الشراء اليس خليجنا واحد
حاحاالعالمي نادي سعودي عريق ***😠😠😠😠
ابو الأمجاد*** اعطوها تستاهل
💎💛عــــهــــــود💛💎أساساً نصيحة لاتشجعون الهلال ولاتتعاونون على الظلم نصيحة ..
💎💛عــــهــــــود💛💎النصر بيكون أغلى شي لأن مشهور لاتزعلون ياهلاليين بس أنافعلاً استطلعت ولقيت ان الدول المجاورة لنا تعرف أن الهلال يفوز بالغش وأن النادي اللي له صيت هو النصر لأن الكل يتعاطف مع المظلوم وإن أخفى ذلك بقلبه
عــــهــــــود** 👍والكويت والسعودية نفس بعض ليش شرط السعودية
سيدني بن نيشموراالفرق المحلية كالوحدة والهلال والطائي سيكون مبلغ الشراء لهم رخيص وزهيد جدا مقارنه بالاندية العالمية كالنصر والاتحاد الذين شرفوا العرب والمسلمين في المحافل العالمية ولهذا سيكون مبلغ الشراء غالي ومرتفع
حاحاالله يرحم عبد الرحمن بن سعود لو انه عايش وسمع ب***
الهمدانيياخوفي يجي يوم ويرجع***
عليونعم فيها هالحرمة 🤔
ابو فارساعوذ بالله من سوء الخاتمة
كاريزماههههههه . **
شيعي برونزينادي النصر مرة واحدة ياحبي للهلال بس اموت فيه خخخخخخخ