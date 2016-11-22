بالفيديو.. تهور وعناد قائدي سيارتين يتسبب في كارثة!

صحيفة المرصد: تسبب تهور قائدي مركبتين على الطريق العام، في إصابة أحدهما بعدما اصطدم بحاجز في الطريق، أثناء عناده مع صاحبه في السباق.

وظهر في الفيديو قائدي السيارتين، وهما يتنافسان وأحدهما يمتلك سيارة من نوع “صني”، والأخرى “وانيت غمارتين”، وأدى التنافس في النهاية إلى عناد.

وبشكل مفاجئ، اصطدم صاحب “الصني” بزميله، مما أربكه وأدى إلى فقدانه التحكم في السيارة، ثم تحاول صاحب السيارة “الوانيت” إلى اليمين والتصق بسور الطريق واصطدم به.

القوة التي اصطدم بها صاحب السيارة “الوانيت” في سور الطريق أحدث أضرار بالغة بالسيارة خصوصًا في مقدمتها، وكل هذا وسط صياح من قائدي السيارات الأخرى المارة في نفس الوقت قائلين: “يا ساتر استر”.