بالفيديو.. تهور وعناد قائدي سيارتين يتسبب في كارثة!

صحيفة المرصد: تسبب تهور قائدي مركبتين على الطريق العام، في إصابة أحدهما بعدما اصطدم بحاجز في الطريق، أثناء عناده مع صاحبه في السباق.
وظهر في الفيديو قائدي السيارتين، وهما يتنافسان وأحدهما يمتلك سيارة من نوع “صني”، والأخرى “وانيت غمارتين”، وأدى التنافس في النهاية إلى عناد.
وبشكل مفاجئ، اصطدم صاحب “الصني” بزميله، مما أربكه وأدى إلى فقدانه التحكم في السيارة، ثم تحاول صاحب السيارة “الوانيت” إلى اليمين والتصق بسور الطريق واصطدم به.
القوة التي اصطدم بها صاحب السيارة “الوانيت” في سور الطريق أحدث أضرار بالغة بالسيارة خصوصًا في مقدمتها، وكل هذا وسط صياح من قائدي السيارات الأخرى المارة في نفس الوقت قائلين: “يا ساتر استر”.
تعليقات ( 15 )
يح يحيجيبونهم بااذن الله
رعد الجنوبوين المرور عنهم ولاماهم الا التظليل والاستمارات المنتهية
سلملميااخوان الان تأكدت ان قلم الحقيقه مصري والله العظيم مااحد يقول برشام غير المصاريه ومعناتها حبوب هههههههههه
سلملميااخوان الان تأكدت ان قلم الحقيقه مصري والله العظيم مااحد يقول برشام غير المصاريه ومعناتها حبوب هههههههههه
استغفروا ربكموالله العظي ماني شفت الحادث وكان الظاهر يوم السبت الاسبوع الماضي في الدايري الشرقي وانا رايح لصناعيه السلي وطلعوا شباب وصارت زحمه الله
حسبنا الله ونعم الوكيلالمرور لدينا *** فيه المحسوبيات للاسف لاينفع مع المتهورين الا الردع
متابع بصمت( من امن العقوبة اساء الادب ) نطالب بوضع انظمه رااادعه وشديدة للحد من سلوكيات اشباه الرجال في الشوارع والتي تٌسيئ لسمعة الوطن وابناء الوطن
سبحان اللهوين التجنيد الإجباري يفكنا من هل المج يمكن يسترجلو
إستشاري صحاذا ما أدخلوا الأثنين السجن وتركوا سته اشهر على أقل حد والأ سيعتبر تهاون من المرور وتشجيع على الفوضى .
ملحق الصحافههذي السياره اللي يلعب بها المبزره حلم كثير من الناس في العالم اللهم لاتواخذنا بما فعل *** منا
عدد التعليقات:15584
قلم الحقيقهرجعو مرة أخرى أهل مناطح السيارات في مابينهم من شغل البرشام في عقل كل منهم يجعله مايدري عن تصرفه ونتائجه الخطيرة على نفسه وعلى خصمه معه. شاهدو بعد ماتأكد أن الطرف الآخر وقع له حادث بسببه غادر وتركه.
أبهاوييستاهل
Slom999ويبقى الهمج همج والله مانتطور وهذا الاشكال بينا لاسف بعض الناس ماتربى صح الى متى واحنا كذا حوادث في حوادث وتهور