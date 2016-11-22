بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 44 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة

صحيفة المرصد – واس:تمكّن مراقبو جمرك حالة عمار بمنطقة تبوك، من إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون 44,711؛ حيث عُثر عليها داخل مركبة قادمة إلى المملكة.

وأوضح مدير عام الجمرك عبدالعزيز النعيمة، أنه خلال إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة، عُثر على الكمية مُخبأة في “الديكور الخلفي للسيارة حيث اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار النعيمة إلى سعي جمارك المملكة لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.