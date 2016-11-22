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بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 44 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة

22 نوفمبر, 2016 , 23:57 م
بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 44 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة
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صحيفة المرصد – واس:تمكّن مراقبو جمرك حالة عمار بمنطقة تبوك، من إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون 44,711؛ حيث عُثر عليها داخل مركبة قادمة إلى المملكة.

وأوضح مدير عام الجمرك عبدالعزيز النعيمة، أنه خلال إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة، عُثر على الكمية مُخبأة في “الديكور الخلفي للسيارة حيث اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار النعيمة إلى سعي جمارك المملكة لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    .... محمد عبدالله

    زوج خالتي يسافر الى سوريا من زمان ...ويسال اخوياه عن بعض مصانع الخمر ليش عليها حراسات مخابرات ....قالووو يصنعون الكبتاجون فيها من زمن حافظ عليه من الله ما يستحق ومن معه
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  2. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    بنت الوطن

    لوالسيف يشتغل ماشفنا الاحبوب ولا قتل عسكر ولكن موضفين المحاكم لاهين بطبخ الكبسات والله المستعان
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  3. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    معيض

    نشكرهم للقبض على هذه السموم، بعيدا عن ذلك هل يقرب مدير الجمارك هذا للاعب في المنتخب زمان صالح النعيمة ام مجرد تشابه اسماء
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  4. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    خبير

    مشكورين وليتكم تمسكون اللي تجي بالطيارات وبالسيارات احيانا ولا احد يقدر يتعرضها او يمسكها وانتم تعلمون بذلك
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  5. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    إستشاري صح

    هذا الكميات الهائلة التي تهرب ونسمع عنها من وقت لآخر يبحث عن المستقبل لها والمروج لها في البلد ويسجن المتعاطين ولايسمح لهم بالخروج حتى يعالجون ويهيؤن للمجتمع مع حفظ جميع حقوقهم .
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  6. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    خالد

    ما تجراء هولاء على التعامل بالمخدرات وتهريبها الا لسبب عدم الضرب بيد من حديد على من يستعمل ويتاجر بها ..اسأل الله ان يكون في عونكم عليهم وعليكم بهم والضرب بقوه فيهم..
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  7. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    استغفر الله

    عندي فوبيا من منظر الدوائر كذا
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