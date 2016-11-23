بالفيديو: غضب وتجمهر بسبب تصوير “ساهر” لسيارات غير مسرعة بمكة

صحيفة المرصد: تداول ناشطون فيديو يظهر فيه تجمع لعدد كبير من السائقين حول مركبة تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر”، بعد تصويرها للسيارات دون أن تتجاوز السرعة النظامية على أحد الطرق بمكة.
واظهر الفيديو المركبة وهي تطلق وميض بشكل منتظم، وتقوم بالتصوير بشكل عشوائي، في حين لا يوجد أي مسؤول عنها، وهو ما أثار حفيظة السائقين وجعلهم يغضبون من هذا التصرف، وترك المركبة بهذا الشكل.
من جانبه، قال العقيد باسم البدري، المتحدث الرسمي باسم إدارة المرور بمكة، إن السبب الأساسي لقيام المركبة بتصوير السيارات بهذه الطريقة هو “تماس كهربائي”، أدى إلى تعطل جهاز الرصد، وفقَا لموقع “سبق”.
وأكد “البدري” أن الجهاز لم يقم بتصوير أي سيارة خلال فترة العطل، مطالبًا قائدي السيارات بالذهاب إلى المرور والتأكد من ذلك.
تعليقات ( 19 )
من حائللاتلومونهم الوضع فيه تقشف والله يعين المواطن !
الهمداني17-فهد١١١ السلامة المرورية ليست من إهتمامهم ! فقط البحث عن أي طريقة لسحب الأموال(((اتفق معك بقوة)))
فهد١١١السلامة المرورية ليست من إهتمامهم ! فقط البحث عن أي طريقة لسحب الأموال
برماوي يحب السعوديهبالعكس الساهر دا حد البزوره من الدوشه في الشوارع خليك منتظم ماراح تاخذ مخالف الحوادث كترت ونفقد ناس كتير بسبب التهور وده بسلامتكم ربي يحفظكم من شر الحوادث والسرعه
تميمالهدف من ساهر لدينا علي الطرق اخذ مبالغ فقط ولو كان هدفه منع السرعه لثبت علي الطرق بشكل متتابع لمنع السرعه
بقايا مشاعر.....♡لالسلامة السايق لقد اصبح ساهرعبء جديد على كاهل المواطن ووسيله لنهب الراتب دون فايده تذكر
عدد التعليقات:8209
الحرمانفك لوحته وخليه تاخذ عشرين صوره 10*8
بقايا مشاعر.....♡اذا كانت الهدف من ساهر هو الحد من الحوادث فيجيب تنبيه السايق ان الطريق مراقب بساهر وعليكم تخفيف السرعه لكن للاسف الهدف هو نهب موال المواطن فيوضع في اماكن مخفيه لاصطياد السيارات وجمع الاموال لاسلامة ا
سعودي غلبااانالعطل كهرباااااااا يااااراجل 😎
سعدهذا الجهاز عطلان ماتنزل علي احد
marالاعتراف بالحق فضيله وهل سمعتم ان مواطن انتصر باي مخالفه يعترض عليها تدفع بعني تدفع محتاجين فلوووووس
مسماريبان لو جاته رساله
أبو مصلفح الرياضطيب واذا صورت وش المشكلة اذا 1000 واحد منكم طارت عليه 300 ريال وش المشكلة ياخي اعتبروها دعم منكم لاحول فلوسكم واجد لابد من تكون بينكم شراكة معاهم اعقلوا ياجماعة وافتحوا جيوبكم ولاتبخلوا بحبحوها شوي
مشعل العتيبيطيب غطوها بقماش وبلغو المرور ليه تجمهر
مستشاركطريقة ساهر عشوائية وفوضويه أتمنى من مدير الامن العام ان يعيد النظر في موضوع ساهر وخاصه الكميرات العشوائية اللي كل يوم بمكان وأتمنى ان يقتدون بدولة الامارات وقطر حيث يوجد لوحات تحذير ان الطريق مراقب
يح يحمافيه شي جديد كانت المخالفات القديمه قبل ساهر السرعه 100 وبعد ساهر نزلو السرعه في بعض الطرق الى 80و90و70 والعطل هذا استفز الناس
محمدمتعطله اسحبوها من الميدان مو تعذبوا المواطنين بمراجعة المرور !!!