بالفيديو: غضب وتجمهر بسبب تصوير “ساهر” لسيارات غير مسرعة بمكة

صحيفة المرصد: تداول ناشطون فيديو يظهر فيه تجمع لعدد كبير من السائقين حول مركبة تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر”، بعد تصويرها للسيارات دون أن تتجاوز السرعة النظامية على أحد الطرق بمكة.

واظهر الفيديو المركبة وهي تطلق وميض بشكل منتظم، وتقوم بالتصوير بشكل عشوائي، في حين لا يوجد أي مسؤول عنها، وهو ما أثار حفيظة السائقين وجعلهم يغضبون من هذا التصرف، وترك المركبة بهذا الشكل.

من جانبه، قال العقيد باسم البدري، المتحدث الرسمي باسم إدارة المرور بمكة، إن السبب الأساسي لقيام المركبة بتصوير السيارات بهذه الطريقة هو “تماس كهربائي”، أدى إلى تعطل جهاز الرصد، وفقَا لموقع “سبق”.

وأكد “البدري” أن الجهاز لم يقم بتصوير أي سيارة خلال فترة العطل، مطالبًا قائدي السيارات بالذهاب إلى المرور والتأكد من ذلك.