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بالفيديو: غضب وتجمهر بسبب تصوير “ساهر” لسيارات غير مسرعة بمكة

23 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص
بالفيديو: غضب وتجمهر بسبب تصوير “ساهر” لسيارات غير مسرعة بمكة
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون فيديو يظهر فيه تجمع لعدد كبير من السائقين حول مركبة تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر”، بعد تصويرها للسيارات دون أن تتجاوز السرعة النظامية على أحد الطرق بمكة.

واظهر الفيديو المركبة وهي تطلق وميض بشكل منتظم، وتقوم بالتصوير بشكل عشوائي، في حين لا يوجد أي مسؤول عنها، وهو ما أثار حفيظة السائقين وجعلهم يغضبون من هذا التصرف، وترك المركبة بهذا الشكل.

من جانبه، قال العقيد باسم البدري، المتحدث الرسمي باسم إدارة المرور بمكة، إن السبب الأساسي لقيام المركبة بتصوير السيارات بهذه الطريقة هو “تماس كهربائي”، أدى إلى تعطل جهاز الرصد، وفقَا لموقع “سبق”.

وأكد “البدري” أن الجهاز لم يقم بتصوير أي سيارة خلال فترة العطل، مطالبًا قائدي السيارات بالذهاب إلى المرور والتأكد من ذلك.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    من حائل

    لاتلومونهم الوضع فيه تقشف والله يعين المواطن !
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  2. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    الهمداني

    17-فهد١١١ السلامة المرورية ليست من إهتمامهم ! فقط البحث عن أي طريقة لسحب الأموال(((اتفق معك بقوة)))
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  3. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    فهد١١١

    السلامة المرورية ليست من إهتمامهم ! فقط البحث عن أي طريقة لسحب الأموال
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  4. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    برماوي يحب السعوديه

    بالعكس الساهر دا حد البزوره من الدوشه في الشوارع خليك منتظم ماراح تاخذ مخالف الحوادث كترت ونفقد ناس كتير بسبب التهور وده بسلامتكم ربي يحفظكم من شر الحوادث والسرعه
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  5. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    تميم

    الهدف من ساهر لدينا علي الطرق اخذ مبالغ فقط ولو كان هدفه منع السرعه لثبت علي الطرق بشكل متتابع لمنع السرعه
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  6. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    ساهر عندنا لسحب الاموال وليس لسلامة المواطن باإختصار نظام جبايه ويعمل بطرق ملتويه والكل عارف وماكل تبن وساكت والكثير من المخالفات المروريه يتم رصدها بالغلط والحسابه بتحسب
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  7. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    الناس خلاص ماعاد تتحمل الضغط ...
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  8. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    لالسلامة السايق لقد اصبح ساهرعبء جديد على كاهل المواطن ووسيله لنهب الراتب دون فايده تذكر
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  9. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص
    عدد التعليقات:8209

    الحرمان

    فك لوحته وخليه تاخذ عشرين صوره 10*8
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  10. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    اذا كانت الهدف من ساهر هو الحد من الحوادث فيجيب تنبيه السايق ان الطريق مراقب بساهر وعليكم تخفيف السرعه لكن للاسف الهدف هو نهب موال المواطن فيوضع في اماكن مخفيه لاصطياد السيارات وجمع الاموال لاسلامة ا
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  11. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    سعودي غلبااان

    العطل كهرباااااااا يااااراجل 😎
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  12. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    سعد

    هذا الجهاز عطلان ماتنزل علي احد
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  13. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    mar

    الاعتراف بالحق فضيله وهل سمعتم ان مواطن انتصر باي مخالفه يعترض عليها تدفع بعني تدفع محتاجين فلوووووس
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  14. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    مسمار

    يبان لو جاته رساله
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  15. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    أبو مصلفح الرياض

    طيب واذا صورت وش المشكلة اذا 1000 واحد منكم طارت عليه 300 ريال وش المشكلة ياخي اعتبروها دعم منكم لاحول فلوسكم واجد لابد من تكون بينكم شراكة معاهم اعقلوا ياجماعة وافتحوا جيوبكم ولاتبخلوا بحبحوها شوي
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  16. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    مشعل العتيبي

    طيب غطوها بقماش وبلغو المرور ليه تجمهر
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  17. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    مستشارك

    طريقة ساهر عشوائية وفوضويه أتمنى من مدير الامن العام ان يعيد النظر في موضوع ساهر وخاصه الكميرات العشوائية اللي كل يوم بمكان وأتمنى ان يقتدون بدولة الامارات وقطر حيث يوجد لوحات تحذير ان الطريق مراقب
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  18. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    يح يح

    مافيه شي جديد كانت المخالفات القديمه قبل ساهر السرعه 100 وبعد ساهر نزلو السرعه في بعض الطرق الى 80و90و70 والعطل هذا استفز الناس
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  19. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    محمد

    متعطله اسحبوها من الميدان مو تعذبوا المواطنين بمراجعة المرور !!!
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