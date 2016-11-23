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بالفيديو : قدرات غريبة يملكها طفل سعودي ووالده يدربه للسير فوق السكاكين

23 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص
بالفيديو : قدرات غريبة يملكها طفل سعودي ووالده يدربه للسير فوق السكاكين
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صحيفة المرصد:يملك الطفل السعودي المثير للدهشة خالد اللقمان (10 سنوات) قدرات عالية جذبت إليه الكثيرين ، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقمان وهو يستعرض قدراته بالمسرح .

ويسير اللقمان ويقفز على الزجاج المهشم، مع استعداده لأن تسقط السكاكين المشحوذة على بطنه، ولأن يسير على نصلها، رغم الخطورة الشديدة التي تشكلها هذه الطريقة.

ويأمل الصبي السعودي أن يستعرض حركاته المحفوفة بالمخاطر خلال النسخة التالية من البرنامج التلفزيوني الشهير أرب جوت تالنت ، ويتدرب بجد قبيل السفر إلى بيروت؛ حيث يصور البرنامج الذي تبثه قناة (إم بي سي).



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    hima

    استغلال للطفولة في حركات عنيفه هي اشبه بلتعذيب منها للابداع والامكانيات الجسديه.
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  2. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص
    عدد التعليقات:1730

    بلادي زوينا

    شدني عنوان المقال ولما شاهدته ! المهم كنت في صغري أعمل بطولات و أعمال خارقه تتخطى سني في ذلك الوقت من أعمال شقاوة ،
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  3. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    الهمداني

    خلاص مافي فلوس الان مافي غير اللعب بالبيضة والحجر
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