بالفيديو : قدرات غريبة يملكها طفل سعودي ووالده يدربه للسير فوق السكاكين

صحيفة المرصد:يملك الطفل السعودي المثير للدهشة خالد اللقمان (10 سنوات) قدرات عالية جذبت إليه الكثيرين ، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقمان وهو يستعرض قدراته بالمسرح .

ويسير اللقمان ويقفز على الزجاج المهشم، مع استعداده لأن تسقط السكاكين المشحوذة على بطنه، ولأن يسير على نصلها، رغم الخطورة الشديدة التي تشكلها هذه الطريقة.

ويأمل الصبي السعودي أن يستعرض حركاته المحفوفة بالمخاطر خلال النسخة التالية من البرنامج التلفزيوني الشهير أرب جوت تالنت ، ويتدرب بجد قبيل السفر إلى بيروت؛ حيث يصور البرنامج الذي تبثه قناة (إم بي سي).