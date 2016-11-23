حاول تنظيف سلاحه فاستقرت الطلقة في رأسه.. “ثمانيني” يقتل نفسه بالخطأ

صحيفة المرصد: تحقق الأجهزة الأمنية حاليًا في حادثة قتل عن طريق الخطأ لرجل في الثمانينات من عمره، أطلق النار بالخطأ على نفسه أثناء تنظيفه لسلاحه.

وتفيد المعلومات المبدئية وفقا لموقع سبق أن رصاصة خرجت من بندقية القتيل، عن طريق الخطأ واستقرت في رأسه، وهو ما نتج عن معاينة الأجهزة للجثة ومكان الحادث بشكل مبدئي.

وأحالت شرطة سامر – حيث يقطن القتيل- الواقعة إلى الادعاء العام للفصل فيها، والكشف عن بقية تفاصيل الحادث.