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بالفيديو : عمرو أديب يكشف محتويات حقيبة أهداها له الوليد بن طلال!

23 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص
بالفيديو : عمرو أديب يكشف محتويات حقيبة أهداها له الوليد بن طلال!
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صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب يتحدث فيه عن علاقته بالأمير الوليد بن طلال .

كما كشف “أديب” عن محتويات حقيبة أهداها له الأمير الوليد بن طلال قائلاً : ““كنت قاعد مع الأمير الوليد بن طلال مرة، وكانت عينه في حاجات تانية وبيشتغل، وفى آخر قعدتي، أعطاني شنطة”.

وتابع قائلاً : “قلت أكيد الشنطة فيها وفيها، لكن لما فتحتها، لقيت فيها أعداد الجرائد اللي هتطلع تاني يوم، فعرفت قد إيه هو رجل مثقف وبيدور على تثقيف نفسه”.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    الهمداني

    ولو اني سمعت ان الشنطة كان فيها استشوار بس يلا بعديها لك هذه المرة
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  2. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    بالله هذا اعلامي كأنه جالس في مقهى وانت عملت ايه غير الرغي والاستجداء وتبديل المواقف حسب المصلحه كميه هلس ونفاق كل مره عاوزه يديك لما اخذ الشنطه يتشكر ويثني ولما فتحها تعرفون وش قال لا يغركم حديثه خخ
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  3. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    رامي

    وانت كنت تتمنى يكون فيها رز هههههههه
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  4. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص

    ربي عونك

    هههه يفكر فيها فلاس مفيشش فلوس
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  5. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تفضلي حضرتك دي حضرتك ب 169 حضرتك وفيه منها اللون ده حضرتك حضرتكم سعوديين حضارتكم حضرتك سعودي حضرتك آه واللي ماعندوش حضرتك حيبقى زي سلامتوا حضرتك اليوم حاروح آكل كبدة حاشي حضرتك من عند حضرتك سلام حضرتك
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  6. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عارفين ليه المصريين يشتغلون كثير منهم مسوقين يعني مندوبين مبيعات مرة كنت بسوق دايم بين فترة وفترة اجي فيه الزبدة شفت حرمة تهاوش مصري وتقله انت هرجك واجد الزبدة طلع الموضوع انه قال لها حضرتك ممكن 20مرة
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  7. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    لا الوليد جلس معاه ولا اهداه شنطة ده اكبر بكاش
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