بالفيديو : عمرو أديب يكشف محتويات حقيبة أهداها له الوليد بن طلال!

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب يتحدث فيه عن علاقته بالأمير الوليد بن طلال .
كما كشف “أديب” عن محتويات حقيبة أهداها له الأمير الوليد بن طلال قائلاً : ““كنت قاعد مع الأمير الوليد بن طلال مرة، وكانت عينه في حاجات تانية وبيشتغل، وفى آخر قعدتي، أعطاني شنطة”.
وتابع قائلاً : “قلت أكيد الشنطة فيها وفيها، لكن لما فتحتها، لقيت فيها أعداد الجرائد اللي هتطلع تاني يوم، فعرفت قد إيه هو رجل مثقف وبيدور على تثقيف نفسه”.
تعليقات ( 7 )
الهمدانيولو اني سمعت ان الشنطة كان فيها استشوار بس يلا بعديها لك هذه المرة
راميوانت كنت تتمنى يكون فيها رز هههههههه
ربي عونكهههه يفكر فيها فلاس مفيشش فلوس
أبو مصلفح الرياضتفضلي حضرتك دي حضرتك ب 169 حضرتك وفيه منها اللون ده حضرتك حضرتكم سعوديين حضارتكم حضرتك سعودي حضرتك آه واللي ماعندوش حضرتك حيبقى زي سلامتوا حضرتك اليوم حاروح آكل كبدة حاشي حضرتك من عند حضرتك سلام حضرتك
أبو مصلفح الرياضعارفين ليه المصريين يشتغلون كثير منهم مسوقين يعني مندوبين مبيعات مرة كنت بسوق دايم بين فترة وفترة اجي فيه الزبدة شفت حرمة تهاوش مصري وتقله انت هرجك واجد الزبدة طلع الموضوع انه قال لها حضرتك ممكن 20مرة