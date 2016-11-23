بالفيديو : عمرو أديب يكشف محتويات حقيبة أهداها له الوليد بن طلال!

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب يتحدث فيه عن علاقته بالأمير الوليد بن طلال .

كما كشف “أديب” عن محتويات حقيبة أهداها له الأمير الوليد بن طلال قائلاً : ““كنت قاعد مع الأمير الوليد بن طلال مرة، وكانت عينه في حاجات تانية وبيشتغل، وفى آخر قعدتي، أعطاني شنطة”.

وتابع قائلاً : “قلت أكيد الشنطة فيها وفيها، لكن لما فتحتها، لقيت فيها أعداد الجرائد اللي هتطلع تاني يوم، فعرفت قد إيه هو رجل مثقف وبيدور على تثقيف نفسه”.