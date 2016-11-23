53 مليار ريال توفرها الدولة من خفض البدلات ووقف العلاوات خلال 2017

صحيفة المرصد : توقع تقرير اقتصادي، أن تتمكن السعودية من توفير نحو 53 مليار ريال العام المقبل 2017 من خفض البدلات ووقف العلاوات، ما يؤدي إلى تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة.
وحسب صحيفة “الإقتصادية” خلص التقرير إلى أن ضبط الإنفاق الحكومي- خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي – مقرونا بتحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أصغر مما كان مقدرا، ولكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.
كما سيحقق شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية فائدة مزدوجة؛ حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.
وأكد التقرير الذي أعدته شركة جدوى للاستثمار أنه رغم ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في نهاية عام 2015، بقي التضخم في مسار متباطئ، وأرجع التقرير هذا الأمر إلى تباطؤ الاستهلاك.
كما بذلت الحكومة عديدا من الجهود إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده أخيرا سعر الاقتراض بين المصارف السعودية.
وأدى تمتع المملكة بسجل ائتماني قوي واحتياطيات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، إلى جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة أخيرا جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقاط أساس، على التوالي.
وكانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد هبطت إلى النصف تقريبا خلال السنوات السبع الماضية، حيث تراجعت العائدات على السندات أجل خمس سنوات من 2.346 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 1.234 في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
كما تعتقد جدوى للاستثمار أن النتيجة التي ستكون أكثر إيجابية للأسعار هي التوصل إلى اتفاق داخل “أوبك” لخفض الإنتاج بالحد الأقصى (إلى 32.5 مليون برميل في اليوم)، يعقبه التزام صارم من قِبل الدول الأعضاء بعملية الخفض في الشهور التي تلي الاجتماع مباشرة.
تعليقات ( 16 )
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالمواطن لذيذ لأخر قطرة !
سعودي وافتخرالامن ياتي مباشره بعد ان تسند طولك بتمره او كسرة خبز وليس شي اخر لاذهب ولا كماليات ولا سيارات ،، من اصدق انت ام الله ،، (( الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)) اولا شي تاكله وبعده امن تنام قرير العين
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتما ضيعنا الا تطبيل بعض الاعلاميين لمثل هذه الاجراءات .. فهل يعقل ان يتم اقتطاع مميزات الموظفين من اجل التوفير وكان بالإمكان ان يتم ذلك دون التعرض للموظفين وذلك بمراقبة ميزانية المشاريع
المزن🌺توفير نحو 23 مليار مما يؤدي الى تعزيز الوضع المالي !! لمن ؟ وغلاء المعيشة ، وعدم قدرة البعض على توفير متطلبات الأطفال بالذات من حليب وغيره ،والبنزين وغيره.🌺
.الان ماذا ينفع السوريين او العراقيين وبماذا يفكرون هل بالفلوس او الذهب ام مكان دافئ يبيت فيه واكل ساخن ياكله ويامن على نفسه وعلى عرضه ،، قل لي يامن تستهزي بالامن والامان ،،
سعدلو تم خفض انتاج اوبك من البداية لما انخفضت اسعار النفط الى هذا الحد المريع!!!
زائراللي يستهزئ بعبارة الامن و الامان هذا ينكر حديث الرسول عليه الصلاة السلام : ( من اصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها )
بقايا مشاعر.....♡شركاء في الشده اما الرخاء الله يجيب الخير
سعد بن فهدتعليق مخالف
.مازلنا بخير ونعمه امس امراءه دفعت لعراقي ٣ مليون وقبل فتره واحد ملبس ناقه ذهب واخر لبس خروف ذهب واخر يضع النقود علف لناقته واخر يضعها بالقهوه واخر باقة ورد من ٥٠٠ ريال غير دهن العود والمفحطات بالزباله
الامت والامان اهم من الفلوس والمنزلاهم شي الامن والامان لان العالم كله مافيه شرطه وامن بس عندنا الامن العام والعالم كله مافيه حاكم بس عندنا الحاكم والامن والامان
يمامهالحمدلله على كل حال والحمدلله على الامن والامان
الهمدانيتوفرت جميل بعدين اين ستذهب ؟؟؟؟
يمامهالحمدلله على كل حال والحمدلله على الامن والامان