صحيفة: «التعليم» بعد «no body» .. بـ”العربي” لا دوام شتوي!

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن إدارة التعليم بمنطقة الرياض أمس (الثلاثاء) استعادت اللغة العربية بعد يوم من العبارة الإنجليزية الشهيرة «no body» التي فضل مدير الإعلام التربوي علي بن محمد الغامدي التفوه بها للرد على استفسارها حول من هو المخول بتطبيق الدوام الشتوي في المدارس، عطفا على مطالبات عدد من أولياء المدارس بتطبيقه مراعاة لحالة الطقس.

وحسب صحيفة “عكاظ” علق سابقا الغامدي بأنه «ليس المسؤول بأعلم من السائل» مطلقا العبارة الإنجليزية، عادت التعليم على لسان متحدثها أمس للخطاب باللغة العربية مكتفيا بالإشارة إلى ما نشر بعنوان «متحدث تعليم الرياض متهربا من الدوام الشتوي» فإن وقت الدوام المدرسي في مدينة الرياض تم تحديده بعد التنسيق مع إمارة منطقة الرياض ووزارة التعليم، حيث تم توحيد الدوام المدرسي طيلة العام الدراسي في مدارس مدينة الرياض للبنين والبنات.

وأضاف الغامدي أن الدوام يبدأ الساعة السادسة والنصف صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، وذلك يأتي مواكبة لمشروع النقل العام وقطار الرياض ومساهمة من تعليم الرياض في تخفيف الاختناقات المرورية على الطرقات أوقات الذروة في المدينة.