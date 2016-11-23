الأميرة ريما: توقع اتفاقية تفعيل النشاط الرياضي في جامعة نورة

صحيفة المرصد : توقع الهيئة العامة للرياضة وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم (الأربعاء) مذكرة تعاون، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، وتقوم الجامعة بموجب المذكرة بتفعيل منشآتها الرياضية للعنصر النسائي للمساهمة برفع معدلات ممارسة المرأة السعودية للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياضي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم؛ نظرا لما تمتلكه من منشآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم في خلق الدافع لدى الطالبات لممارسة الرياضة والإلمام بأهميتها حسب صحيفة “عكاظ”.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأوليمبية العربية السعودية لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الرياضة من 13% إلى 40% في عام 2030 التي تعد جزءا من رؤية المملكة 2030.

من جانبها، عبرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد التعاون بين الجهات الحكومية من أجل الإسهام في نشر ثقافة الرياضة والتوعية بأهميتها في المجتمع، وقالت: «أشعر بكثير من الفخر وأنا أرى هذه الإمكانات الكبيرة لجامعة الأميرة نورة وما تضمه من منشآت وصالات محفزة للجميع»، مثنية في الوقت نفسه على العلاقة الوطيدة بين الهيئة والجامعة والتجاوب الكبير من مديرة الجامعة ومنسوباتها، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدل الممارسة المجتمعية، فالمجتمع بحاجة ماسة لنشر هذه الثقافة وتعزيزها، ووجود مثل هذه المنشآت العصرية يحفز على تحقيق أهداف الرياضة والرفع من معدلات ممارستها.