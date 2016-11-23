الأميرة ريما: توقع اتفاقية تفعيل النشاط الرياضي في جامعة نورة

صحيفة المرصد : توقع الهيئة العامة للرياضة وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم (الأربعاء) مذكرة تعاون، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، وتقوم الجامعة بموجب المذكرة بتفعيل منشآتها الرياضية للعنصر النسائي للمساهمة برفع معدلات ممارسة المرأة السعودية للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياضي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم؛ نظرا لما تمتلكه من منشآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم في خلق الدافع لدى الطالبات لممارسة الرياضة والإلمام بأهميتها حسب صحيفة “عكاظ”.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأوليمبية العربية السعودية لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الرياضة من 13% إلى 40% في عام 2030 التي تعد جزءا من رؤية المملكة 2030.
من جانبها، عبرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد التعاون بين الجهات الحكومية من أجل الإسهام في نشر ثقافة الرياضة والتوعية بأهميتها في المجتمع، وقالت: «أشعر بكثير من الفخر وأنا أرى هذه الإمكانات الكبيرة لجامعة الأميرة نورة وما تضمه من منشآت وصالات محفزة للجميع»، مثنية في الوقت نفسه على العلاقة الوطيدة بين الهيئة والجامعة والتجاوب الكبير من مديرة الجامعة ومنسوباتها، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدل الممارسة المجتمعية، فالمجتمع بحاجة ماسة لنشر هذه الثقافة وتعزيزها، ووجود مثل هذه المنشآت العصرية يحفز على تحقيق أهداف الرياضة والرفع من معدلات ممارستها.
تعليقات ( 33 )
ااببووححممووددما فيه أجمل من الرياضة المنزليه للفتيات .. فهي رياضة وبر بالوالدين .. ففيها مساعدة للوالدة على أعباء المنزل و تخفيف المصروفات عن الوالد بسبب الاستغناء الخادمات .. هل فهمتن ما أقصد ⁉
ياليت نبدأ بالرجالفطلابنا داهمتهم الامراض والسمنة
املتعليق مخالف
مرسالالسبب الرئيس في زيادة الوزن هو كثرة الأكل ثم يأتي بعد ذلك قلة الحركة وليس العكس// هذا على إفتراض أن الشخص ليس لديه أمراض هرمونية
نونو الصغيرصباح الخير سمو الاميره.. الرياضه تنقسم قسمين: رياضه بدنيه ورياضه روحيه .. والرياضه مفيده للرجال والنساء... وخاصه التمارين الصباحيهههه
الجدة عتيقةاذا كانوا فعلاً حريصين ع صحة البنات يمنعون استقدام الخادمات ويتحركن بالبيت مع امهاتهم وماشفناه نفع مع الأولاد وبكرا يطلع عذر جديد تمثل الوطن وهكذا الله يصلح الحال ويختم لنا بخير
ميادةبالنسبه للمعارضين للرياضه مافى نص صريح يحرمها والرياضه قادمه لامحاله شوفوا شبابنا كيف صارت اشكالهم من السمنه
عبد اللهمخالفة شرعية،قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الرياضة بين أرجاء مملكتها منزلها لماذا تهدر طاقتها بيتك اولى
زائرياجماعة الخير الرياضه ضروريه للنساء لوجود امراض خطيره تغزو الجسم مثل تخثرالدم الجلطات الصفيح الوحي الرماتزم الغرغرينه وجميع الامراض الخاطره لبدمن تكثيف الرياضه للنساءالاعمال المنزليه ليست رياضه
رؤايه 2030وفي النهايه يطلع نادي للرقص والموسيقى
عدد التعليقات:2475
سهمآخرتهن الزواج والأطفال والمطبخ وهي والله أهم وظائف المرأة وأكثرها رياضة لو حافظت عليها وعلى حركتها في بيتها ورياضتها في العناية بمنزلها لكانت بصحة وعافية ولكن الشغالة والواتس والتلفزيون وقلة الحركة
يالطيفالمهم التنفيذ ليش كله عندنا تصاريح وليس هناك تنفيذ خلاص يارئيسه الهيئه العامه الرياضه طبقي الافعال ولا تكوني مثل الاسكان تصاريح فقط كل الامكانيات تحت تصرفك لاكن نريد التطبيق
المزن🌺فتح نوادي خاصة للنساء الهدف منه اكتساب اللياقة والصحة ؛وليس الهدف تنظيم فرق رياضية في مسابقات لاتسمن ولا تغني من جوع ، ممارسة الرياضة تشعر المرء بالحيوية والنشاط والإقبال على الحياة. 🌺
عبد اللهاللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور والاختلاط.
إلى10 غير صحيحمحد قال لك إكشف وجهك عادي غط وجهك
كابتنتعليق 12 الرياضة ليست محصورة في كورة . المفروض تدعمون نساء البلد وتشجعونهم على ممارسة الرياضة والاهتمام بالرشاقة والنحافة . ماخلاكم تركضون ورا الاجنبيات وتتزوجون من الخارج الا من رشاقتهم ونحافتهم .
زائرهيجيك مدرعمين لا عقل ولا دين ويقول تغريب وحرام هذولاء بنقول لهم .....والقافلة تسير فهمتوا؟
معلم متقاعدوهل يحتاج الأمر إلى أتفاقية بين الهيئة وكل إدارة نسائية ليتم تفعيل الرياضة . كل المطلوب هو تنفيذ أتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تم التوقيع عليها قبل عشرين عاما .
غير صحيحجميع المذاهب الاسلامية تحرم كشف الوجهه
المزن🌺خطوة جميلة ،ياليت من الشروط الإحتشام في الملابس الرياضية ، لأن بعض الملابس الرياضية للأسف لبسها مقزز ،المفروض تكون فضفاضة مريحة للجسم عند ممارسة الرياضة، مو استعراض للأجسام. 🌺
المزن🌺الله يبشرنا بما يسرنا، ويصرف عنا مايضرنا،ابسط وأجمل أنواع الرياضة المشي ، وغير صحيح يا بقايا مشاعر، أن ربات البيوت أسمن نساء العالم !!بالغتي 🌺
بقايا مشاعر.....♡تعليق 23....شكرا على النصيحه لكن الرياضه تساعد على تخفيف الضغوظ النفسيه التى هي السبب الريسي وراء السمنه والامراض المزمنه السؤال هنا اين المكان المناسب للرياضه
بقايا مشاعر.....♡نتمنى ان يكون لنا اماكن خاصه لممارست الرياضه والهوايات المتنوعه نحن ربات البيوت من اسمن نساءالعالم لعدم توفر انديه رياضيه خاصه بالمراه
ناصرالرياضة مفيدة لصحة الانسان ذكر وانثى عقبال باقي الجامعات بكافة المناطق نبي بناتنا رياضيات ورشيقات مانبي شحوم وكروش الله يوفق الجميع
سعدخطوة جيدة الى الامام لصالح المراة السعودية اسوة ببقية نساء الخليج العربي.