بالفيديو : “سعد الحريري” يرفض مصافحة سفير النظام السوري في بيروت

صحيفة المرصد : رفض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، مصافحة سفير النظام السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي، حيث انسحب من بين المستقبلين للضيوف القادمين لقصر بعبدا الجمهوري في العاصمة بيروت، للتهنئة بعيد الاستقلال اللبناني فور وصول السفير عبدالكريم.
وكان الحريري يقف بجوار الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لاستقبال وفود المهنئين، وحينما لمح وصول سفير النظام السوري ابتعد من مكانه في موقف واضح لرفضه مصافحته.
وأفادت مصادر لبنانية وفقاً لموقع “العربية نت”، أن الحريري كلف ضابطاً بلباس مدني بمراقبة وصول السفير السوري للقصر وإبلاغه، وفور وصول علي عبدالكريم أعطى الضابط الإشارة للحريري الذي ابتعد عن مكانه ولم يعد إليه إلا بعد تأكده من مغادرة السفير للقصر.
تعليقات ( 22 )
مصمممش مهم سلم أو ماسلم في دقيقة مرت أم الشعر الاصفر
مصممعدت المقطع عشرة مرات وين السيدة ام الشعر الاصفر //
ااببووححممووددنظام شد لي وقطع لك لن يذهب بلبنان بعيدا ❔
ااببووححممووددحكومة لبنان تشكلة بنظام ( شدني وقطع لك) لن تذهب هذه الحكومة بلبنان بعيدا ⁉
فنان شعبي قديمخلوا سعد الحريري وشوفو الكارثه دققو في الرئيس عندما أتت الشقراء الطويله وسلمت عليه وبعد مغادرتها من امامه تابعوا الرئيس ماذا فعل ونتم ريح تفهمون قصدي تابعوا نظراته .. والله قويه قويه قويه
قوطي نيفياتعليق 16 سجل ما ينلام 😆
ملاحظه×××ركزو على ميشيل عون الرئيس الجديد واللي جنبه على يساره ( اين ينظرون بعدما سلمت عليهم السيد صاحبة الشعر الاصفر)؟؟؟
من تحت الماءتعليق مخالف
من العربعلى كذا انس انه يشكل الحكومه راح يتعثر في تشكيلها وفالنهايه يتكنسل خذو العلم
عدد التعليقات:2475
سهمالله يوفق حكومتنا ، لوما الله ثم هي ما استقر الأمر في لبنان ، كان الموضوع حقرا بقرا ، ودخلوا اللبنانيين كلهم العصفورية على قولة حسني البورزان في فندق صح النوم، وخاصة كذاب الضاحية وبوق المجوس حسن تبن
عدد التعليقات:1253
نبرااسهذا صاحب شركة سعودي اوجيه اللي توظف السعوديين بربع رواتب اللبنانيين وتطرد منهم الكثير,,الدعوه بزنس في بزنس لا سوريا ولا اطفالها تهم هالعقليات.
محب آل البيتكيف يصافح من قتلوا باه ودمروا لبنان وقتلواالبنانيين و الفلسطنيين في لبان
البوابكفو الله يرحم رفيق الحريري
زائرلاتطيرون فالعجه
🚵 ريما Rima 🚵ماشاء الله على سعد الحريري الله معطيه الوسامة
🚵 ريما Rima 🚵😂احلى شيء سويته يا سعد الحريري بعدم سلامك على هالسفير الشبيح برد وجهه
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتهذا اقل ما يجب عمله لمن تسبب في قتل والده بالتفجير الأثم
ابوترباسكفووووو لاتصافح ايدي ملطخه بدم الابرياء من اهل السنه المجوس اقذر ناس على وجه الارض اذا صافحت مجوسي اغسل يدك سبع مرات واحده بمحلول التنظيف
نوافاللي واضح لي انه جاه اتصال الحريري والظابط اعطاه الجوال لاسحب ولاشي***
سعد بن فهدممتاز
مزاجي رايق ⭐🌟⭐تصرف جميل جدا
ابوالحمزةوالله كلمة ذيب قليلة في حقّك يا فخامة الرئيس سعد الحريري رحم الله ابوك وكتبه من الشهداء