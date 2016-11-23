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بالفيديو : “سعد الحريري” يرفض مصافحة سفير النظام السوري في بيروت

23 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص
بالفيديو : “سعد الحريري” يرفض مصافحة سفير النظام السوري في بيروت
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صحيفة المرصد : رفض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، مصافحة سفير النظام السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي، حيث انسحب من بين المستقبلين للضيوف القادمين لقصر بعبدا الجمهوري في العاصمة بيروت، للتهنئة بعيد الاستقلال اللبناني فور وصول السفير عبدالكريم.

وكان الحريري يقف بجوار الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لاستقبال وفود المهنئين، وحينما لمح وصول سفير النظام السوري ابتعد من مكانه في موقف واضح لرفضه مصافحته.

وأفادت مصادر لبنانية وفقاً لموقع “العربية نت”، أن الحريري كلف ضابطاً بلباس مدني بمراقبة وصول السفير السوري للقصر وإبلاغه، وفور وصول علي عبدالكريم أعطى الضابط الإشارة للحريري الذي ابتعد عن مكانه ولم يعد إليه إلا بعد تأكده من مغادرة السفير للقصر.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    مصمم

    مش مهم سلم أو ماسلم في دقيقة مرت أم الشعر الاصفر
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  2. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    مصمم

    عدت المقطع عشرة مرات وين السيدة ام الشعر الاصفر //
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  3. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    ااببووححمموودد

    نظام شد لي وقطع لك لن يذهب بلبنان بعيدا ❔
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  4. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص

    ااببووححمموودد

    حكومة لبنان تشكلة بنظام ( شدني وقطع لك) لن تذهب هذه الحكومة بلبنان بعيدا ⁉
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  5. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    فنان شعبي قديم

    خلوا سعد الحريري وشوفو الكارثه دققو في الرئيس عندما أتت الشقراء الطويله وسلمت عليه وبعد مغادرتها من امامه تابعوا الرئيس ماذا فعل ونتم ريح تفهمون قصدي تابعوا نظراته .. والله قويه قويه قويه
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  6. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    قوطي نيفيا

    تعليق 16 سجل ما ينلام 😆
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  7. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    ملاحظه×××

    ركزو على ميشيل عون الرئيس الجديد واللي جنبه على يساره ( اين ينظرون بعدما سلمت عليهم السيد صاحبة الشعر الاصفر)؟؟؟
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  8. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    من تحت الماء

    تعليق مخالف
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  9. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    من العرب

    على كذا انس انه يشكل الحكومه راح يتعثر في تشكيلها وفالنهايه يتكنسل خذو العلم
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  10. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص
    عدد التعليقات:2475

    سهم

    الله يوفق حكومتنا ، لوما الله ثم هي ما استقر الأمر في لبنان ، كان الموضوع حقرا بقرا ، ودخلوا اللبنانيين كلهم العصفورية على قولة حسني البورزان في فندق صح النوم، وخاصة كذاب الضاحية وبوق المجوس حسن تبن
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  11. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص
    عدد التعليقات:1253

    نبرااس

    هذا صاحب شركة سعودي اوجيه اللي توظف السعوديين بربع رواتب اللبنانيين وتطرد منهم الكثير,,الدعوه بزنس في بزنس لا سوريا ولا اطفالها تهم هالعقليات.
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  12. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    محب آل البيت

    كيف يصافح من قتلوا باه ودمروا لبنان وقتلواالبنانيين و الفلسطنيين في لبان
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  13. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    البواب

    كفو الله يرحم رفيق الحريري
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    زائر

    لاتطيرون فالعجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    🚵 ريما Rima 🚵

    ماشاء الله على سعد الحريري الله معطيه الوسامة
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  16. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 7:02 ص

    🚵 ريما Rima 🚵

    😂احلى شيء سويته يا سعد الحريري بعدم سلامك على هالسفير الشبيح برد وجهه
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  17. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    هذا اقل ما يجب عمله لمن تسبب في قتل والده بالتفجير الأثم
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  18. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    ابوترباس

    كفووووو لاتصافح ايدي ملطخه بدم الابرياء من اهل السنه المجوس اقذر ناس على وجه الارض اذا صافحت مجوسي اغسل يدك سبع مرات واحده بمحلول التنظيف
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  19. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    نواف

    اللي واضح لي انه جاه اتصال الحريري والظابط اعطاه الجوال لاسحب ولاشي***
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  20. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص

    سعد بن فهد

    ممتاز
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  21. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    تصرف جميل جدا
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  22. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    ابوالحمزة

    والله كلمة ذيب قليلة في حقّك يا فخامة الرئيس سعد الحريري رحم الله ابوك وكتبه من الشهداء
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