بالفيديو : “سعد الحريري” يرفض مصافحة سفير النظام السوري في بيروت

صحيفة المرصد : رفض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، مصافحة سفير النظام السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي، حيث انسحب من بين المستقبلين للضيوف القادمين لقصر بعبدا الجمهوري في العاصمة بيروت، للتهنئة بعيد الاستقلال اللبناني فور وصول السفير عبدالكريم.

وكان الحريري يقف بجوار الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لاستقبال وفود المهنئين، وحينما لمح وصول سفير النظام السوري ابتعد من مكانه في موقف واضح لرفضه مصافحته.

وأفادت مصادر لبنانية وفقاً لموقع “العربية نت”، أن الحريري كلف ضابطاً بلباس مدني بمراقبة وصول السفير السوري للقصر وإبلاغه، وفور وصول علي عبدالكريم أعطى الضابط الإشارة للحريري الذي ابتعد عن مكانه ولم يعد إليه إلا بعد تأكده من مغادرة السفير للقصر.