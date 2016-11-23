والد طفلة «حادثة النمر» يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

صحيفة المرصد : رفض والد الطفلة شموخ السويلم توسط أهالي المنطقة والشفاعات التي قدمت إليه. وأوضح ياسر السويلم حسب صحيفة «الحياة» أن عدداً من «الجاهات» قدمت إلى منزله مطالبين بالمسامحة والتنازل عن الموقوفين المتسببين بـ«حادثة النمر»، مؤكداً أنه لم يتنازل.
وقال: «تنازلت وقت وقوع الحادثة لـ«وجه الله»، إلا أنني تفاجأت في وقت متأخر من الليل بأن اللجنة المسؤولة عن الفعاليات تنشر بياناً كاذباً في مواقع مختلفة، جاء فيه أن البنت هي ابنة المدرب، وأن ذلك كان للتشويق والإثارة»، مبيناً أن ذلك أثار استغرابه ودفعه إلى رفض التنازل، بعد أن نسبوا ابنته لهم وتكذيبه.
وحول كيفية السماح لاقتناء الحيوانات المفترسة كونها أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة، أوضح المتحدث باسم شرطة الجوف الرائد يزيد النومس أنه صدر الأمر السامي الكريم بمنع استيراد الحيوانات المفترسة للأغراض التجارية أو الاستعمال الشخصي إلا للجهات الحكومية التابعة لإمارات المناطق والمسجلة لدى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وكذلك للاستخدامات العلمية ولأغراض العروض الترفيهية المعتمدة على الحيوانات المفترسة المدربة ولفترات محددة، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
تعليقات ( 20 )
معاك كل الحقوبعض الأوادم بحاجة للترويض
مهند الخبرفي بداسة الامر يجب على السلطات المعنية بهذه الامور ( اقتناء و تربية الحيوانات المفترسة) النظر الى واقع الحال لمعالجه الانظمة و تغليظها في بعض مواقع النظام بالعربي مو كل من هب ودب امتلك له نمر.
ابن الخطيبالأب تنازل وهذا شيء طبيعي لتحمله جزء من الخطأ بجعل ابنته تقترب من النمر وتراجع عن التنازل للكذب وهذا من حقه مثل هذا يمكن أن يحدث في أي مكان بالعالم فلا يجب مثل هذا الأمر أن يؤثر على أي فعالية قاد
زائراماكن الترفيه للحيوانات المفترسه لزام تكون مشبكه جيدا للحماية المشاهدين ام الاب عليه المسئوليه لماذا كل هذا الفلتان للطفله افرض عروض سيارات اودرجات نترك الاطفال يتصرفون لوحدهم بدون مراقبه
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سهملاتفكهم إلين تستلم تعويض يكسر ظهورهم بنصف مليون مثلا وإلا بيت وسيارة جزاء كذبهم ، فرصتك وجت عندك ، هههههههههههه
ابو ريماالمسؤولية مشتركة بين الاب وبين المدرب للنمر ولا يجوز اتهام طرف وتبرءة الطرف الاخر والعدل هنا هو عقوبة مخففة وانذار لمربي النمر ومنعه من اصطحاب الحيوان خارج منزله وتنبيه الاب للحرص على طفلته اكثر
ابو ريمايا والد الطفلة خاف الله اولا واعلم انك ايضا محاسب وعدم تحملك جزء من المسؤولية لاهمالك طفلتك والسماح لها بالاقتراب وعدم الحرص على حياتها و ايضا عدم تنازلك يجعل منك ظالم لماذا لا تقف بعيدا كبقية الاطفال
ابو ريمانسال هل النمر ذهب للفتاة وهي واقفة بعيدا مع بقية الاطفال ام هي من اقتربت منه ؟؟ واين كان والدها او من معها ؟؟؟ مشكلة تهمل طفلتك ثم ترفع شكوى لوكنت قاضي لحاكمته هو بتهمة الاهمال واطلقت سراح صاحب النمر
ابو ريماانه لظلم كبير ولا بد من عدل وانصاف ولا بد ان يعاقب والد الطفلة لاهماله ابنته والسماح لها بالاقتراب من حيوان مفترس ورئينا كيف انها هي من ذهبت اليه وتجاوزت الصفوف الموقفة والمتفرجة من بعيد
يالطيفخلا وقضيا الامر الذي فيه تستفتيان
فيصلمخلي الطفله تسرح وتمرح وينك عنها والحين تهايط اقول عاقبو هذا السفيه بعد
🚵 ريما Rima 🚵المفروض الحيوان مايطلع برا يكون بقفصه اوشبكه خطر تذكرت البنت اللي ماتت بسبب فيل رماها بحجارة بخرطومه
ابوعابدقبل سنه طفل في الفواره تعرض لافتراس من كلاب ضاله ***
زائر الليلوانت امها اهبل من راعي هالحيونات المفترسه ..كيف تترك طفلة صغيرة دون مراقبة في مهرجان او في مكان دون مراقبة فضلا انه يوجد حيونات مفترسه..يجب شدك من اذنانيكم جميعكم
زائرهتصريح كاذب يعني ما ادري وش أقول وتدندنون بمقولة ( النساء ناقصات عقل ودين ) لفه سريعه على الاخبار والأحداث من حولكم وشوفوا من اللي ناقص عقل ودين. شي مخزي
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالاب معه حق على عدم التنازل اولاً لتكذيبه وثانياً ليعطي هؤلاء درساً بعدم التهاون مع هذه الحيوانات المفترسة التي يتكسبون من وراء هذه العروض الخطيرة على المواطنين والمقيمين..ويجب تشديد الغرامات والعقوبة
سعدحبل الكذب قصير
بقايا مشاعر.....♡الحمدلله جت سليمه مسكينه الصغيره رعب م.بعده رعب لاادري وش فايده الحيوانات هذي غير الرعب والعالم من حولنا مخيف لاارى داعيا لاستفزاز مشاعر الناس