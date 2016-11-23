والد طفلة «حادثة النمر» يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

صحيفة المرصد : رفض والد الطفلة شموخ السويلم توسط أهالي المنطقة والشفاعات التي قدمت إليه. وأوضح ياسر السويلم حسب صحيفة «الحياة» أن عدداً من «الجاهات» قدمت إلى منزله مطالبين بالمسامحة والتنازل عن الموقوفين المتسببين بـ«حادثة النمر»، مؤكداً أنه لم يتنازل.

وقال: «تنازلت وقت وقوع الحادثة لـ«وجه الله»، إلا أنني تفاجأت في وقت متأخر من الليل بأن اللجنة المسؤولة عن الفعاليات تنشر بياناً كاذباً في مواقع مختلفة، جاء فيه أن البنت هي ابنة المدرب، وأن ذلك كان للتشويق والإثارة»، مبيناً أن ذلك أثار استغرابه ودفعه إلى رفض التنازل، بعد أن نسبوا ابنته لهم وتكذيبه.

وحول كيفية السماح لاقتناء الحيوانات المفترسة كونها أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة، أوضح المتحدث باسم شرطة الجوف الرائد يزيد النومس أنه صدر الأمر السامي الكريم بمنع استيراد الحيوانات المفترسة للأغراض التجارية أو الاستعمال الشخصي إلا للجهات الحكومية التابعة لإمارات المناطق والمسجلة لدى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وكذلك للاستخدامات العلمية ولأغراض العروض الترفيهية المعتمدة على الحيوانات المفترسة المدربة ولفترات محددة، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.