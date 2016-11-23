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متى يعاقب نظام الجرائم على “المقاطع المخلة” المخزنة في الهاتف النقال؟!

23 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص
متى يعاقب نظام الجرائم على “المقاطع المخلة” المخزنة في الهاتف النقال؟!
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صحيفة المرصد : أكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق على من تبين احتفاظهم في هواتفهم بصور أو مقاطع مخلة أو برامج تمكنهم من فتح الروابط المخلة ما لم يرتكبوا جريمة نشر وتوزيع تلك المقاطع.

وبحسب المصادر وفقا لصحيفة “عكاظ” فإن نظام الجرائم المعلوماتية لم يجرم الرسائل النصية المخلة المخزنة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي إلا إذا ثبت بثها ونشرها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة كونها لا تشكل مساسا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع.

كما أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة الثانية من النظام في تجريم الفعل لأن المادة تتناول أهداف النظام ولا تحدد الجرم.

وحول وجود برامج أو روابط في الهواتف وأجهزة الحاسوب تمكن مستخدميها من الدخول إلى المواقع الإباحية اعتبر المصدر ذلك غير مجرم وليس عملا تحريضيا، إذ لا تشكل تلك الأعمال خطورة على المجتمع، إلا إذا تعمد المستخدم ترويجها. وجاء تعليق المصدر ردا على تباين وجهات النظر حول تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الرسائل النصية المخلة المخزنة بالهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي وإمكانية مصادرة تلك الأجهزة لاحتوائها على المقاطع والروابط المخلة.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    أبو فيصل

    يجب توقيف أصاحب الحساب في تويتر الذين يعرضون أنفسهم للشواذ.. لأنها تشكل مساسا بالنظام العام والآداب العامة
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  2. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    سعد بن فهد

    قال متى يعاقب نظام الجرائم على المقاطع المخلة في الجوال طيب هاذي خصوصية بس قولو ليش مايعاقبون اصحاب الحسابات المخلة في تويتر واليوتيوب والانستقرام ولاحد لمهم
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  3. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    عندليب

    تعليق رقم 26 ليس من حقك التفتيش في خصوصيات الأخرين سوا زوجتك أو أختك أو أخيك ، نعم أبنائك لك الحق في متابتعهم أما ما ذكرتهم ليس لك الحق !!! من شب على شي شاب عليه > واضحه قصدي وتعرف أسلوب من بالتفتيش !
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  4. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    اللهم ثبت علينا العقل والدين

    29 مصمم يعني خزن بجهازك على كيفك بس لاتنشر // جيد خطوة للامام...قال تعالى : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ
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  5. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    مصمم

    يعني خزن بجهازك على كيفك بس لاتنشر // جيد خطوة للامام
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  6. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    الساري

    اللي عنده ذاكرة 64 ولا 128 يتخلص منها بسرعه !!!
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  7. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص
    عدد التعليقات:339

    السليل

    نسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات وأن يستر عليهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    زمن يخوف

    انصح كل ام واب بتفتيش جوالات ابناءه وبناته كذلك على الازواج بتفتيش جوالات زوجاتهم والاخوان بتفتيش جوالات اخواتهم فالمتابعة والحرص والاهتمام واجب وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
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  9. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    يالطيف

    الله يذكر رجال الدوريات والنجدة اول اول ميوقفك يفتش مخابيك ويقول معك شي وقوله احل ليش تفتش اسئلني اولا وانا اقولك معي شي ولا لاء والان صارالجوال اول ميفتش سبحان الله تتغير الدنيا لسرعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص
    عدد التعليقات:1253

    نبرااس

    نظام جميل يحفظ للمجتمع امنه وسلامته وحفاظه على السلوك القويم خصوصا للاجيال القادمه,,الهيئه كانت تفتش البوك والجوال واي صوره لامرأه حتى لو انها جدتك يحاسبونك عليها رغم ان عندهم نظام يمنع تفتيش المواطن.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  11. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص
    عدد التعليقات:2475

    سهم

    نطالب حكومتنا الرشيدة ممثلة في هيئة الاتصالات بحجب مواقع تويتر وفيس بوك ، والله إنها من أكبر المواقع فساداً ونشراً للرذيلة والإباحية والعلاقات المحرمة وأصبحت في متناول حتى الاطفال بسبب الأجهزة الذكية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  12. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  14. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    جحدر

    استغفر الله العظيم الله يغفر الذنوب والله قد شفنا لين دخنا يا الله ان تغفر ذنوبي يا الله ان تعفو عني انت الغفّار الكريم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    جحدر

    اشوف الجنس الناعم ما علق على هذا الموضوع المؤثر للغايه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    جحدر

    المهم *** البنات وشكرا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    جحدر

    احسن خلو البنت تكب منها توم وجيري ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    جحدر

    اهم شي عربي عربي انقلش لا😭😭😭
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  21. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  22. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    جحدر

    وين البنات ما يعلقون على هذا الموضوع او انهم يستحون اكيد ان هذا الموضوع ضايقهم شوي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    Ymni mahbob

    الله يصلح الحال حن في ٢٠١٦ ومن أسوأ في أسوأ حتى البزر اللي عمره ٤ سنين والله انه يعرف شي ماحن نعرفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  24. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  25. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    مواطن

    ههههههه عاد عندنا يحبون مواقع ذيك ههههه لحم لحم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    Ymni mahbob

    والله لو صّـْْ(☑)ـْْحّ الكلام فحقين تويتر والفيس بوك كلهم التواصل الاجتماعي راحو فيها ياحي الرجال بالحيا المشكله البنات عقولهم صغار اطرف كلمه تجيبها وتوديها لانها ناقصه عقل
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  27. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    عبدالحميد البكر

    غير صحيح كثير حالات عرضت بالإعلام ان الهيئة تعتبر الصور المخلة بالجوال جرائم معلوماتية حتى لو لم ينشرها او يستخدمها صاحب الهاتف
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  28. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    سعد زرعه

    حسبي الله على كل من فتح له حسابا إباحيا ينشر في الإباحية والخساسة
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  29. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    Ymni mahbob

    بس فيه ملاحظه يقولون مقاطع الرقص وغيرها من قله الأدب اذا احتفضها فهذا عادي المشكله اذا ارسلها لأحد فهو مراقب المفروض اللي يشاهد او يحتفض فيها يغرم او يسجن ولو ان طبيع ما يخلي طبعه.
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  30. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    Ymni mahbob

    نتمنى حجب كل ماهو اباحي ومخل ومؤثر على سلوك الجيل الناعم،
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  31. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    وليد

    كثير من المواقع والحسابات في الانترنت وتويتر تحتاج لمراقبة مكثفه ومشددة وايضا مقاطع الفيديو التي تحتوي على الفاظ وحركات وايحاءات وفضايح تحتاج لمراقبة مكثفه ومشددة نحن مجتمع مسلم ومحافظ ولا نرضى بهذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  32. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    شر البلية ما يضحك..بالأمس القريب كنتم تعارضون عمل الهيئات وانها تأخذ الجوالات لترى ما بداخله صور ومقاطع وان ليس لهم الحق في ذلك .. والان تأتون الينا بمثل هذه الاقتراحات الغبيه من باب الحرص على المجتمع!
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  33. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    بدر الجهني

    نتمنى حجب كل ماهو اباحي ومخل ومؤثر على سلوك الجنسين .
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)

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