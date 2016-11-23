متى يعاقب نظام الجرائم على “المقاطع المخلة” المخزنة في الهاتف النقال؟!

صحيفة المرصد : أكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق على من تبين احتفاظهم في هواتفهم بصور أو مقاطع مخلة أو برامج تمكنهم من فتح الروابط المخلة ما لم يرتكبوا جريمة نشر وتوزيع تلك المقاطع.
وبحسب المصادر وفقا لصحيفة “عكاظ” فإن نظام الجرائم المعلوماتية لم يجرم الرسائل النصية المخلة المخزنة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي إلا إذا ثبت بثها ونشرها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة كونها لا تشكل مساسا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع.
كما أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة الثانية من النظام في تجريم الفعل لأن المادة تتناول أهداف النظام ولا تحدد الجرم.
وحول وجود برامج أو روابط في الهواتف وأجهزة الحاسوب تمكن مستخدميها من الدخول إلى المواقع الإباحية اعتبر المصدر ذلك غير مجرم وليس عملا تحريضيا، إذ لا تشكل تلك الأعمال خطورة على المجتمع، إلا إذا تعمد المستخدم ترويجها. وجاء تعليق المصدر ردا على تباين وجهات النظر حول تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الرسائل النصية المخلة المخزنة بالهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي وإمكانية مصادرة تلك الأجهزة لاحتوائها على المقاطع والروابط المخلة.
تعليقات ( 33 )
أبو فيصليجب توقيف أصاحب الحساب في تويتر الذين يعرضون أنفسهم للشواذ.. لأنها تشكل مساسا بالنظام العام والآداب العامة
سعد بن فهدقال متى يعاقب نظام الجرائم على المقاطع المخلة في الجوال طيب هاذي خصوصية بس قولو ليش مايعاقبون اصحاب الحسابات المخلة في تويتر واليوتيوب والانستقرام ولاحد لمهم
عندليبتعليق رقم 26 ليس من حقك التفتيش في خصوصيات الأخرين سوا زوجتك أو أختك أو أخيك ، نعم أبنائك لك الحق في متابتعهم أما ما ذكرتهم ليس لك الحق !!! من شب على شي شاب عليه > واضحه قصدي وتعرف أسلوب من بالتفتيش !
اللهم ثبت علينا العقل والدين29 مصمم يعني خزن بجهازك على كيفك بس لاتنشر // جيد خطوة للامام...قال تعالى : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ
مصمميعني خزن بجهازك على كيفك بس لاتنشر // جيد خطوة للامام
السارياللي عنده ذاكرة 64 ولا 128 يتخلص منها بسرعه !!!
عدد التعليقات:339
السليلنسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات وأن يستر عليهم .
زمن يخوفانصح كل ام واب بتفتيش جوالات ابناءه وبناته كذلك على الازواج بتفتيش جوالات زوجاتهم والاخوان بتفتيش جوالات اخواتهم فالمتابعة والحرص والاهتمام واجب وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
يالطيفالله يذكر رجال الدوريات والنجدة اول اول ميوقفك يفتش مخابيك ويقول معك شي وقوله احل ليش تفتش اسئلني اولا وانا اقولك معي شي ولا لاء والان صارالجوال اول ميفتش سبحان الله تتغير الدنيا لسرعه
عدد التعليقات:1253
نبرااسنظام جميل يحفظ للمجتمع امنه وسلامته وحفاظه على السلوك القويم خصوصا للاجيال القادمه,,الهيئه كانت تفتش البوك والجوال واي صوره لامرأه حتى لو انها جدتك يحاسبونك عليها رغم ان عندهم نظام يمنع تفتيش المواطن.
عدد التعليقات:2475
سهمنطالب حكومتنا الرشيدة ممثلة في هيئة الاتصالات بحجب مواقع تويتر وفيس بوك ، والله إنها من أكبر المواقع فساداً ونشراً للرذيلة والإباحية والعلاقات المحرمة وأصبحت في متناول حتى الاطفال بسبب الأجهزة الذكية.
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
جحدراستغفر الله العظيم الله يغفر الذنوب والله قد شفنا لين دخنا يا الله ان تغفر ذنوبي يا الله ان تعفو عني انت الغفّار الكريم.
جحدراشوف الجنس الناعم ما علق على هذا الموضوع المؤثر للغايه.
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
جحدرالمهم *** البنات وشكرا
جحدراحسن خلو البنت تكب منها توم وجيري ههههه
قَالَ الله تَعَالَىإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
جحدراهم شي عربي عربي انقلش لا😭😭😭
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
جحدروين البنات ما يعلقون على هذا الموضوع او انهم يستحون اكيد ان هذا الموضوع ضايقهم شوي.
Ymni mahbobالله يصلح الحال حن في ٢٠١٦ ومن أسوأ في أسوأ حتى البزر اللي عمره ٤ سنين والله انه يعرف شي ماحن نعرفه
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
مواطنههههههه عاد عندنا يحبون مواقع ذيك ههههه لحم لحم
Ymni mahbobوالله لو صّـْْ(☑)ـْْحّ الكلام فحقين تويتر والفيس بوك كلهم التواصل الاجتماعي راحو فيها ياحي الرجال بالحيا المشكله البنات عقولهم صغار اطرف كلمه تجيبها وتوديها لانها ناقصه عقل
عبدالحميد البكرغير صحيح كثير حالات عرضت بالإعلام ان الهيئة تعتبر الصور المخلة بالجوال جرائم معلوماتية حتى لو لم ينشرها او يستخدمها صاحب الهاتف
سعد زرعهحسبي الله على كل من فتح له حسابا إباحيا ينشر في الإباحية والخساسة
Ymni mahbobبس فيه ملاحظه يقولون مقاطع الرقص وغيرها من قله الأدب اذا احتفضها فهذا عادي المشكله اذا ارسلها لأحد فهو مراقب المفروض اللي يشاهد او يحتفض فيها يغرم او يسجن ولو ان طبيع ما يخلي طبعه.
Ymni mahbobنتمنى حجب كل ماهو اباحي ومخل ومؤثر على سلوك الجيل الناعم،
وليدكثير من المواقع والحسابات في الانترنت وتويتر تحتاج لمراقبة مكثفه ومشددة وايضا مقاطع الفيديو التي تحتوي على الفاظ وحركات وايحاءات وفضايح تحتاج لمراقبة مكثفه ومشددة نحن مجتمع مسلم ومحافظ ولا نرضى بهذا
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتشر البلية ما يضحك..بالأمس القريب كنتم تعارضون عمل الهيئات وانها تأخذ الجوالات لترى ما بداخله صور ومقاطع وان ليس لهم الحق في ذلك .. والان تأتون الينا بمثل هذه الاقتراحات الغبيه من باب الحرص على المجتمع!
بدر الجهنينتمنى حجب كل ماهو اباحي ومخل ومؤثر على سلوك الجنسين .