تعرف على الـعوامل التي تستند إليها «حماية المستهلك» في قضية «دجاج القصيم»

صحيفة المرصد : تابعت جمعية حماية المستهلك بيان أمانة منطقة القصيم حول ضبطها كمية كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية، التي تقدر بأكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتابعة لمؤسسة ماجد آل تميم للتجارة، بناءً على المستندات التي ضُبطت مع سائقي الشاحنات، وفقًا لما ورد بصحيفة “المدينة” حسب ما أشارت أمانة القصيم في بيانها.

وأشادت الجمعية بدور أمانة منطقة القصيم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات العلاقة، في التعامل السريع مع تلك القضية وضبطها، وأوضحت لعموم المستهلكين بأنها قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية، وكذلك مجلس المنافسة، للتعامل مع القضية وفق عددٍ من المعطيات بناءً على 3 عوامل، هي كما يلي:

العمل على التحقق من الأسباب التي أدت لتخزين هذه الكميات الكبيرة دون تصريفها قبل انتهاء فترة صلاحيتها، وما إذا كان لذلك علاقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن في ظل الانخفاض الملموس لها خلال الفترة الماضية، والتحقق فيما إذا كان هناك نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط التجاري.

معرفة المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط استلامهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، والاستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقاً.

دعوة تلك القطاعات بالإفصاح عن أي معلومات تمس المستهلك حول مستجدات التحقيق، والإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذ بحقهم وفق الأنظمة المرعية في ذلك.