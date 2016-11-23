تعرف على الـعوامل التي تستند إليها «حماية المستهلك» في قضية «دجاج القصيم»

صحيفة المرصد : تابعت جمعية حماية المستهلك بيان أمانة منطقة القصيم حول ضبطها كمية كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية، التي تقدر بأكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتابعة لمؤسسة ماجد آل تميم للتجارة، بناءً على المستندات التي ضُبطت مع سائقي الشاحنات، وفقًا لما ورد بصحيفة “المدينة” حسب ما أشارت أمانة القصيم في بيانها.
وأشادت الجمعية بدور أمانة منطقة القصيم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات العلاقة، في التعامل السريع مع تلك القضية وضبطها، وأوضحت لعموم المستهلكين بأنها قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية، وكذلك مجلس المنافسة، للتعامل مع القضية وفق عددٍ من المعطيات بناءً على 3 عوامل، هي كما يلي:
العمل على التحقق من الأسباب التي أدت لتخزين هذه الكميات الكبيرة دون تصريفها قبل انتهاء فترة صلاحيتها، وما إذا كان لذلك علاقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن في ظل الانخفاض الملموس لها خلال الفترة الماضية، والتحقق فيما إذا كان هناك نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط التجاري.
معرفة المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط استلامهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، والاستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقاً.
دعوة تلك القطاعات بالإفصاح عن أي معلومات تمس المستهلك حول مستجدات التحقيق، والإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذ بحقهم وفق الأنظمة المرعية في ذلك.
تعليقات ( 17 )
وعامل آخر مهمياليت تتحققون هل السيارات التي كانت تحملها هن سيارات شركة الوطنية وهو ما يبريء أو يتهم الشركة بالتورط بها .. وجعلكم على القوة والله معاكم
يمني عاشق الدمامتجارة هانا تجارة وتجار هنود وباكستان وجميع العالم هانا تجار
غرم اللهمافيه عقوبات رادعه للاسف حتى يتادب المجرم
شهابلو عطوها حديقة الحيوانات المفترسه كان افضل من حرقها ودفنها
ليبراليما اعتقد ان التاجر يخر البضاعه محدودة الصلاحيه ويكون البيع اول بول ومحاولة السيطرة على السوق مثل السكر الشاي القهوة لن فترتها اطول اما الحوم بانواعها تاريخ الصلاحيه محدود4اشهروبعده تمسخ ويتغير لوناه
واضحللتصحيح تعليق رقم 10 مندوب الشركة نفسه يدور في سوق الحمام بالرياض يوم الجمعه ويبيع بريال الدجاجه وفي الي يشتري من اجل تكرمون الحيوانات الي عنده وفي الي يشتري للاستهلاك الادمي
عبدالعزيز//الموضوع اكبر من فساد دجاج فكل يوم يتم القبض على شاحنات اخرها بمحافظة القنفذه يوم الاحد ثلاث شحنات
عبداللهللمعلوميه اغلب الدجاج المباع في المطاعم منتهي الصلاحية ! ويتم شراه بقيمة اقل تقريبا 4 ريال !
يالطيفالحلاق الي خالف وتحرش وضبط ثم طلع ثم تحرش هل من المعقول ستعاقب الاخلاق وهو عامل بسيط نجى رغم كبر جرمة فكيف بعملاق الانتاج الحيواني والغذائي
يالطيفهل فيه جديه بمعاقبتهم او هي تهدئه لاكن كذا ولا كذا تبلد الاحساس أن عوقبتموهم اشدنا وان لم يعاقبو تحسرنا فقط ورحت لفراشي انام
سميني بسمكلا تخافون بيطلع صاحب شركه الدواجن مثل الشعرة من العجينه؟ يعني لا تستغربون العماله اللي تذلح الكلاب والحمير اعزكم الله مثل اكل الدجاج الفاسد المنتهي صلاحيه؟ ولابد وزاره الصحه تطلب بي اضرار المواطن
يالطيفالعمليه وسعت اوي كلمت حرام وليش النعمة ترمى وكل كلام الاسراف مع فعلتهم ليس عندهم وزنن هل ضبط الاسعار إتلاف الكميه العائله اضعف الايمان صرفوها للدول قبل انتهاء صلاحيتها وجعلو المواطن تحت سيطرة تسعيرتكم
نسيتكلابد من الزام المزاع المنتجه للدواج بتسعيره موحده توحيد تسعيره منتجات الالبان للمراعي والصافي وغيره وحماية المستهلك من الوجوه..
عدد التعليقات:2475
سهمالحمد لله إن أحد العمال اختلف مع كفيله وإلا كان مادريتوا عنها ، خلوا عنكم الخراط وقوموا بشغلكم كما كلفكم به ولي الأمر ، ولاتنتظرون حتى يختلف السراق عشان تتحركون فما لكم منة حينها ، راعوا الله.
slmlmنسمع بانخفاض الاسعار فقط في الجرايد وفي المحلات الاسعار هي هي نفسها..سعر دجاج اليوم ب 17 ريال وانتاج ب 16 ريال وزضوى اللي ماكان احد يشتريه ب 18 ريال فأين الانخفاض اللي تقولون عنه..حسبنا الله وكفى.
مواطنمسكين ***هواللي شال السالفه ***طلع منها