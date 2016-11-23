شرطة الرياض تكشف تفاصيل توقيف مواطن بحيازته سلاح قام بسرقة سيارتين من نوع “كورولا وجيب”

صحيفة المرصد : قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنّ فرق قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط مواطن في الثلاثين من عمره بعد توفّر معلومات مؤكدة عن قيامه بمحاولة بيع سيارة قام بسرقتها.

وأضاف: إنّه تمّ إعداد كمين محكم أسفر عن إيقافه رغم محاولته استخدام سلاح من نوع مسدس كان بحوزته مليئا بالذخيرة وتمّ التعامل معه بما يمليه الموقف دون وقوع أي إصابات.

وبسماع أقواله المبدئية اتضحت علاقته المباشرة بسرقة مركبتين من نوع كورلا وجيب شاص سبق الإبلاغ عن سرقتهما، وبتفتيش المركبات المنوّه عنها تم ضبط عدة لوحات لمركبات سبق الإبلاغ عن سرقتها يتم استخدامها من قبله لتغيير هوية المركبات المسروقة، كما تم ضبط مواد مخدرة متنوعة. وجرى إيقافه وتحريز المضبوطات و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص حسب صحيفة “المدينة”.