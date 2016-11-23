ملازم يتلقى رصاصتين في البطن والعين ..وجندي يقتل قناصاً أفقده إحدى عينيه-صورة

صحيفة المرصد : سرد ضابط وجندي مرابطان بالحد الجنوبي، جوانب من تضحياتهم وزملاءهم في مناطق الصراع، وكيف أصر أحدهم على مواصلة القتال رغم إصابته برصاصتين، فيما أصر الآخر على قتل قناص أصابه في عينه اليمنى.
وحسب صحيفة “الوطن” قال الملازم فواز العنزي إنه كان أول مصاب في الربوعة، مبيناً أنه تلقى رصاصة في الفخذ لكنه واصل القتال لأكثر من نصف ساعة ودمائه تنزف، ليتلقى بعدها رصاصة أخرى في بطنه.
وأشار إلى أن أحد زملائه استشهد برصاصة أثناء محاولته إخلائه من المكان، قبل أن يصل بقية الجنود الذي نجحوا في إخلائه من ساحة القتال بشكل سريع، مؤكداً أنه الآن بصحة جيدة ويرغب بشدة في العودة للقتال.
فيما كشف وكيل رقيب متعب أحمد العلياني عن إصراره على مواجهة قناص أصاب بصره برصاصة، موضحاً أنه رآه متخفياً يستهدف ناقلتهم العسكرية قبل أن تصيبه رصاصة في عينه اليمنى، لكن ذلك لم يمنعه من تعبئة الذخيرة في الرشاش الذي تحمله الناقلة، لينجح في قتل القناص بإطلاق العديد من الرصاصات تجاهه.
ونوه العلياني إلى تلقيه العلاج لمدة شهر كامل في إحدى مستشفيات الرياض، متمنياً أن تسمح له القيادة بالعودة مجدداً إلى الحد الجنوبي.
تعليقات ( 16 )
عليومكفوووووو يالنشاما ياوحوش ارعبتوهم والله ...... ادعسووو الروافض والحوثه لا يطلع لهم راس اطمروهم بالتراب . ترى الرافضي مايموت الا بالبسطار
عدد التعليقات:7085
سـارونھَہّرجالنا في الحد الله ينصركم ويحرسكم ويحفظكم ويُمكنكم من أعداء الإسلام والمسلمين وترجعون لأهاليكم سالمين يارب....
مصدر الكلمههذولا هم الرجال في ميدان الشرف انهم يدافعوا عن ارض الحرمين لا ان يركنوا ويتمكنوا الاعداء منهم ومنا اسأل الله لهم النصر والتمكين
رحمه ⭐⭐⭐جنودنا انتم المجد ولمجد المملكه تبنون تحيه لجمودنا البواسل ع كلاب الحوث والاخوان ❤❤
ااببووححمموودديتلقون الرصاصة تلو الرصاصة .. لينعم المواطن والوطن بالأمن والأمان .. قبلة على جبين جنودنا الأشاوس ✋
زائرهفقاع الله كبودكم وعيونكم ورايتاكم ان شاء الله برصاص جنودنا البواسل يالحوثين انتم وزمرة الشيطان المسلوخ جعل دعائنا ورصاصنا مايتخطاكم ياحطب جهنم عاشوا جنودنا البواسل الابطال الله يبدله لك في الجنه
جداراحفاد الصحابه شجعان ولن يساومون على الوطن والدين و تستاهلون الزياده وليس الخصم والضرايب التي بدات تاكل الاخضر واليابس
اليوسياللهم احفظ ولاة أمرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب للوطن . اللهم احفظ رجال قواتنا المسلحة في كل مكان اللهم ثبت اقدامهم وألف بين قلوبهم وزدهم قوة وسدد رميهم وانصرهم على الأعداء اللهم انزل الرعب بكل عدو
اليوسياللهم احفظ ولاة أمرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب للوطن . اللهم احفظ رجال قواتنا المسلحة في كل مكان اللهم ثبت اقدامهم وألف بين قلوبهم وزهم قوة وسدد رميهم وانصرهم على الأعداء اللهم انزل الرعب بكل عدو.
عدد التعليقات:4409
العنيدالشجاعه والتضحيه صفات ورثناها من اجدادنا فنحن احفاد الصحابه من سطروا أروع البطولات والملاحم بارك الله فيهما !!
الوافيالله ينصرهم جنودنا البواسل حماه الوطن
عدد التعليقات:4409
العنيدآستغرب وجود ملايين اليمنيين هنا وتركهم وطنهم للحوثييين لماذا لآيعودووا ويمدون بالسلآح ليحاربوا ويستردووا بلدهم من الروافض ..
عبدالعزيز//رجال يشهد الله وتاج رؤسنا هناك ملاحم وبساله يجهلها الكثير عن هولاء الرجال الله يحفظكم ويرعاكم وينصركم
بنت الوطنالله يحفكم وينصركم هيك الرجال والا بلاش