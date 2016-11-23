تقاعد 16 ألف معلم ومعلمة ونظام “فارس الإلكتروني” بريء

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أنه لم يعد هناك نظام تقاعد “ورقي” حيث إن الإجراءات الحالية لتقاعد منسوبي وزارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية يكون من خلال نظام “فارس” الإلكتروني، إضافة إلى أنه يلزم توقيع وموافقة إلكترونية لعدد من مسؤولي الإدارة التعليمية أو الوزارة، منهم المسؤول أو المدير المباشر للموظف أو المعلم، ومدير شؤون الموظفين، ومساعد المدير العام للتعليم، وتنتهي بالمدير العام للتعليم بالإدارة التعليمية.
ونفت المصادر حسب صحيفة “الوطن” أن يكون هناك عمل بآلية التقديم “الورقي”، عدا التقديم بطلب استدعاء بـ”الرغبة” في التقاعد.
ونفت المصادر أن يكون هناك تعليق أو تأخر في تسجيل رغبات التقاعد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن النظام لحقه خلل فني مع بداية محرم الماضي، نتيجة الضغط الإلكتروني وخاصة مع مباشرة وعودة الموظفين والمعلمات، فيما تم إصلاح الخلل حتى حينه.
وأكدت أن نظام فارس حاليا هو المنفذ الوحيد لـ”التقاعد” بكافة أنواعه المبكر أو النظامي أو لذوي الظروف الصحية وغيرها، مشيرة إلى أنه سجل حتى أمس أكثر من 16500 ألف طلب تقاعد للمعلمين والمعلمات، وأن النسبة العظمى من تلك الطلبات تنتهي بنهاية العام المقبل.
وألمحت المصادر، إلى أن نظام فارس لا يخدم الراغبين في العدول عن النقل إلكترونيا، حيث لا يدعم البرنامج الراغبين في العدول نهائيا أو تغيير موعد التقاعد، لافتة إلى أن هناك عملا يجري حاليا من القائمين على النظام في الوزارة، لحل تلك المشكلة الفنية من خلال النظام.
تعليقات ( 13 )
همساتنعم جميل افساح المجال للشباب والقدامى ماقصروا يعطيهم الف عافية وآن الآوان ليرتاحوا ويمنحوا للشباب فرص اكبر للتعييين
سبهللاحسن يوظفون الشباب الذين مرت عليهم السنوات وهم في الانتظار وخاصة في التعليم
قمة التناقضبالحسبه البسيطه في كل منطقه ١١٠٠ معلم متقاعد وكل منطقه فيها ٧ محافظات يعني بكل محافظه ١٦ معلم تقاعد مبكر فـ كم التقاعد الاجباري وكم التحويل الاداري يجب ان تنظر للوزاره الى هذه الظاهره
جدارهذا مايريدون السياسه ومادراك مالسياسه الماليه سوف يكون هناك ضحايا بحسب القانون وغدا لناظره قريب
يمكناغلبهم تقاعد وحسب الاشاعة ان راتب المعلم سوف يكون بدلات مثلة مثل الشرطي
محمدالجعيدمدرس الرسم ومدرس الرياضه البدنيه مالهم دور .
محمدالجعيدالمفروض المدرسين يتقاضون الراتب على اساس الحصه يعني كم حصه في اليوم تضرب في اسبوع في شهر وتخصم ايام الجمعه والسبت الراتب
محمدالجعيدالمفروض يمدد للمدرسين الخدمه وان يكون فيه حصص في الصباح وحصص في المساء عشان الطلاب يستوعبون الدروس 👍
محمدالجعيدالمدرسين والمدرسات فالينها حتى في التقاعد بكل سهوله يحصل على التقاعد .
معلميعني ستكون السنة القادمة سنة كبيسة على المعلمين والمدارس 😯
بن ليفانجايه اشاعه ان المعلمين راح يزيدون الراتب 35 في المئه
معلمالنسبة الكبرى والله أعلم من مكة المكرمة والسبب 😈