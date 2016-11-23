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تقاعد 16 ألف معلم ومعلمة ونظام “فارس الإلكتروني” بريء

23 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص
تقاعد 16 ألف معلم ومعلمة ونظام “فارس الإلكتروني” بريء
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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أنه لم يعد هناك نظام تقاعد “ورقي” حيث إن الإجراءات الحالية لتقاعد منسوبي وزارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية يكون من خلال نظام “فارس” الإلكتروني، إضافة إلى أنه يلزم توقيع وموافقة إلكترونية لعدد من مسؤولي الإدارة التعليمية أو الوزارة، منهم المسؤول أو المدير المباشر للموظف أو المعلم، ومدير شؤون الموظفين، ومساعد المدير العام للتعليم، وتنتهي بالمدير العام للتعليم بالإدارة التعليمية.

ونفت المصادر حسب صحيفة “الوطن” أن يكون هناك عمل بآلية التقديم “الورقي”، عدا التقديم بطلب استدعاء بـ”الرغبة” في التقاعد.

ونفت المصادر أن يكون هناك تعليق أو تأخر في تسجيل رغبات التقاعد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن النظام لحقه خلل فني مع بداية محرم الماضي، نتيجة الضغط الإلكتروني وخاصة مع مباشرة وعودة الموظفين والمعلمات، فيما تم إصلاح الخلل حتى حينه.

وأكدت أن نظام فارس حاليا هو المنفذ الوحيد لـ”التقاعد” بكافة أنواعه المبكر أو النظامي أو لذوي الظروف الصحية وغيرها، مشيرة إلى أنه سجل حتى أمس أكثر من 16500 ألف طلب تقاعد للمعلمين والمعلمات، وأن النسبة العظمى من تلك الطلبات تنتهي بنهاية العام المقبل.

وألمحت المصادر، إلى أن نظام فارس لا يخدم الراغبين في العدول عن النقل إلكترونيا، حيث لا يدعم البرنامج الراغبين في العدول نهائيا أو تغيير موعد التقاعد، لافتة إلى أن هناك عملا يجري حاليا من القائمين على النظام في الوزارة، لحل تلك المشكلة الفنية من خلال النظام.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    همسات

    نعم جميل افساح المجال للشباب والقدامى ماقصروا يعطيهم الف عافية وآن الآوان ليرتاحوا ويمنحوا للشباب فرص اكبر للتعييين
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  2. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    سبهلل

    احسن يوظفون الشباب الذين مرت عليهم السنوات وهم في الانتظار وخاصة في التعليم
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  3. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    قمة التناقض

    بالحسبه البسيطه في كل منطقه ١١٠٠ معلم متقاعد وكل منطقه فيها ٧ محافظات يعني بكل محافظه ١٦ معلم تقاعد مبكر فـ كم التقاعد الاجباري وكم التحويل الاداري يجب ان تنظر للوزاره الى هذه الظاهره
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  4. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    جدار

    هذا مايريدون السياسه ومادراك مالسياسه الماليه سوف يكون هناك ضحايا بحسب القانون وغدا لناظره قريب
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  5. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    يمكن

    اغلبهم تقاعد وحسب الاشاعة ان راتب المعلم سوف يكون بدلات مثلة مثل الشرطي
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  6. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    كيف راح يعوضون تقاعد 16 الف وتوظيف المعلمين متوقف / الحل برفع نصاب المعلم الى 70 حصة اسبوعياً لتغطية العجز في المعلمين / أو طرد الطلاب الأجانب من المدارس الحكومية شر طرده خربوا اخلاق الطلاب السعوديين
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  7. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    محمدالجعيد

    مدرس الرسم ومدرس الرياضه البدنيه مالهم دور .
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  8. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    محمدالجعيد

    المفروض المدرسين يتقاضون الراتب على اساس الحصه يعني كم حصه في اليوم تضرب في اسبوع في شهر وتخصم ايام الجمعه والسبت الراتب
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  9. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    محمدالجعيد

    المفروض يمدد للمدرسين الخدمه وان يكون فيه حصص في الصباح وحصص في المساء عشان الطلاب يستوعبون الدروس 👍
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  10. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    محمدالجعيد

    المدرسين والمدرسات فالينها حتى في التقاعد بكل سهوله يحصل على التقاعد .
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  11. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    معلم

    يعني ستكون السنة القادمة سنة كبيسة على المعلمين والمدارس 😯
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  12. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    بن ليفان

    جايه اشاعه ان المعلمين راح يزيدون الراتب 35 في المئه
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  13. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    معلم

    النسبة الكبرى والله أعلم من مكة المكرمة والسبب 😈
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