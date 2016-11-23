تقاعد 16 ألف معلم ومعلمة ونظام “فارس الإلكتروني” بريء

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أنه لم يعد هناك نظام تقاعد “ورقي” حيث إن الإجراءات الحالية لتقاعد منسوبي وزارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية يكون من خلال نظام “فارس” الإلكتروني، إضافة إلى أنه يلزم توقيع وموافقة إلكترونية لعدد من مسؤولي الإدارة التعليمية أو الوزارة، منهم المسؤول أو المدير المباشر للموظف أو المعلم، ومدير شؤون الموظفين، ومساعد المدير العام للتعليم، وتنتهي بالمدير العام للتعليم بالإدارة التعليمية.

ونفت المصادر حسب صحيفة “الوطن” أن يكون هناك عمل بآلية التقديم “الورقي”، عدا التقديم بطلب استدعاء بـ”الرغبة” في التقاعد.

ونفت المصادر أن يكون هناك تعليق أو تأخر في تسجيل رغبات التقاعد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن النظام لحقه خلل فني مع بداية محرم الماضي، نتيجة الضغط الإلكتروني وخاصة مع مباشرة وعودة الموظفين والمعلمات، فيما تم إصلاح الخلل حتى حينه.

وأكدت أن نظام فارس حاليا هو المنفذ الوحيد لـ”التقاعد” بكافة أنواعه المبكر أو النظامي أو لذوي الظروف الصحية وغيرها، مشيرة إلى أنه سجل حتى أمس أكثر من 16500 ألف طلب تقاعد للمعلمين والمعلمات، وأن النسبة العظمى من تلك الطلبات تنتهي بنهاية العام المقبل.

وألمحت المصادر، إلى أن نظام فارس لا يخدم الراغبين في العدول عن النقل إلكترونيا، حيث لا يدعم البرنامج الراغبين في العدول نهائيا أو تغيير موعد التقاعد، لافتة إلى أن هناك عملا يجري حاليا من القائمين على النظام في الوزارة، لحل تلك المشكلة الفنية من خلال النظام.