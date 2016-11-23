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“العرج” يدير ظهره للصحفيين عقب تصريح “إنتاجية الموظف السعودي ساعة”…. والقحطاني: لم أطلع على الدراسة

23 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص
“العرج” يدير ظهره للصحفيين عقب تصريح “إنتاجية الموظف السعودي ساعة”…. والقحطاني: لم أطلع على الدراسة
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صحيفة المرصد : في ظهوره الأول عقب تصريحاته المثيرة للجدل والتي قال فيها نقلا عن دراسة أن إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة فقط، أدار وزير الخدمة المدنية خالد العرج ظهره للصحفيين عقب رعايته الليلة لفعاليات مؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية والذي يستمر ليومين، رافضا استقبال أسئلتهم.

وفيما لجأ المنظمون إلى إغلاق أبواب قاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات في المعهد بوجه حضور حفل الافتتاح ومنعهم من الخروج من القاعة حتى انقضاء فقرات الحفل، لم تفلح محاولات الصحفيين الذين أسعفهم الحظ في كسر الحظر عليهم من اقتناص توضيح أو إجابة من وزير الخدمة المدنية بعد خروجه ورفض مرارا الإجابة عن أية أسئلة، داعيا إلى زيارته في مكتبه حسب صحيفة “مكة”.

يأتي ذلك، فيما تعامل مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني بدبلوماسية فائقة في رده على سؤال حول ما إذا كان يتفق أو يختلف مع نتائج الدراسة التي تطرق إليها وزير الخدمة المدنية في لقاء تلفزيوني وذكرت بأن إنتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز ساعة واحدة فقط.

وقال “أنا لم أطلع على الدراسة كي اتفق أو لا أتفق، ولكن بالتأكيد أن هناك تطلعا لدى الموظف نفسه بالدرجة الأولى ولدى الجهاز الحكومي ولدى الدولة لرفع الإنتاجية وتحسين مستواها، وهذا تطلع مشروع ويفترض أن يكون مستمرا، نحن في تحد مع أنفسنا وذواتنا من أجل تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وهذا يتطلب تضافر الجهود بدءا من الفرد وانتهاء بالجهاز الذي يعمل فيه”.



تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    صامل

    تعليق مخالف
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  2. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    الروق

    العرج انسان بطل , وماقاله صحيح ولو كره الكارهون , بدلا من مهاجمته ..علينا بأصلاح انفسنا , خير دليل على ذلك كبسة اللحم التي تعد في المحكمه
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  3. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص
    عدد التعليقات:15585

    قلم الحقيقه

    صرح معالي الوزير هذا أم ذاك أدلى بحديث للصحفيين أم لم يدلي لن يغير من على أرض الواقع شيء يذكر. كل شيء مشاهد وملموس لدى المواطن السعودي في وطنه.وهو الراصد الحقيقي لأنه صاحب المعاناة الأول لاأحدآ سواه.
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  4. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    سابق

    نقول انشاء الله انها زلة لسان وان الرجل لديه من القدرات مايفوق ما زل به لسانه ونتمنى ان يكون هو وغيره من الوزراء في مستوى طموحات ٢٠٣٠ ****
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  5. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    عبد المحسن

    إذا لم يكن هناك دراسة من أساس كما ذكر،****
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  6. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    يالطيف

    ليش منقهرين من العرج سبحان الله الناجح والمخلص تشن حملات عليه هذا دليل ********
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  7. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    سبهلل

    تعليق مخالف
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  8. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    خالد

    ****، وليس هناك دراسة من أساس تقول بأن الموظف إنتاجيته ساعة فقط .
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  9. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    واااااسطة

    *** أنا لم أطلع على الدراسة كي اتفق أو لا أتفق
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  10. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    محمد

    هناك توجيه ملكي للوزراء بأن يستجيبوا للصحفيين، فكيف يتهرب منهم بهذا الشكل؟؟؟
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  11. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    تعليق 13

    تدري وين المصيبه ،، المصيبه اللي مثلك يتكلم ويقول كلام وهو خلف الشاشه ، مدير معهد الادارة مسؤل عن إدارة مهمة جدا ، وسألوه عن تصريح الوزير ، ويش تبيه يقول ،، أنا اشوف جوابه مقنع ، لذلك خل كلامك عقلاني
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  12. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    ماجد

    تعليق مخالف
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  13. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    نجاخان

    شاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يمدحون البرتقان هالايام برد ظهره ولا همه راحت خرابيط تويتر كالسراب
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  14. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    واقعي

    ويش صار على ولد صاحب الانتاجية الساعة الوحدة الي يستلم 21 الف
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  15. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    عنتر

    تعليق مخالف
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  16. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    محمد

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  17. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    هذه ليست دبلوماسية

    في الاجابة هذه مصيبة عندما يتفوه بها أمام الاعلام
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  18. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    ماذا تقرأ أيها المدير

    هناك الف والف اجابة لتمنعك من الاحراج مع الوزير دون أن تقول أنني لم أطلع على تلك الدراسة خاصة وانك ترأس جهاز يبني ويطور القيادات الادارية في الدولة
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  19. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    لا وزيرهم ولا مديرهم

    لا يليق بهم هذا التصرف وتلك الاجابات خاصة وانهم يمثلون الادارة التي تقوم عليها التنمية
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  20. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    ابووليد11

    تعليق مخالف
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  21. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    محمد الغامدي

    تعليق مخالف
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  22. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    ابو شلش

    كلمه لا تقدم ولا تأخر لازم ننساها
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  23. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    سعد

    ههههههه وش صار على المحروس ؟
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  24. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    محمد الغامدي

    على الاصل دور على قول اخواننا المصريين . د. القحطاني يعيش الحدث كل يوم ومطلع ممتاز على تقارير الكفاءة لعمل الادارات الحكومية بحكم منصبه عندما سئل عن انتاجية الموظف ولانه مواطن قبل ان يكون مسؤول انسحب
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  25. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص
    عدد التعليقات:4409

    العنيد

    من يسمع اللقاءات لبعض الوزراء أو بعض أعضاء الشورى يعلم حق اليقين بان هولاء *****
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  26. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    ااببووححمموودد

    حتى ساعة الإنتاج المقصودة .. يتخللها الفول والتميس .. إلا ما رحم ربي ⁉⁉
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  27. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    تعليق مخالف
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  28. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    تريدون تحسين الأداء وا لانتاجية ***** وتريدون تحسين الأداء والانتاجية ؟؟؟؟!!!!! .
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  29. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    سعودي

    تعليق مخالف
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