“العرج” يدير ظهره للصحفيين عقب تصريح “إنتاجية الموظف السعودي ساعة”…. والقحطاني: لم أطلع على الدراسة

صحيفة المرصد : في ظهوره الأول عقب تصريحاته المثيرة للجدل والتي قال فيها نقلا عن دراسة أن إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة فقط، أدار وزير الخدمة المدنية خالد العرج ظهره للصحفيين عقب رعايته الليلة لفعاليات مؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية والذي يستمر ليومين، رافضا استقبال أسئلتهم.

وفيما لجأ المنظمون إلى إغلاق أبواب قاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات في المعهد بوجه حضور حفل الافتتاح ومنعهم من الخروج من القاعة حتى انقضاء فقرات الحفل، لم تفلح محاولات الصحفيين الذين أسعفهم الحظ في كسر الحظر عليهم من اقتناص توضيح أو إجابة من وزير الخدمة المدنية بعد خروجه ورفض مرارا الإجابة عن أية أسئلة، داعيا إلى زيارته في مكتبه حسب صحيفة “مكة”.

يأتي ذلك، فيما تعامل مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني بدبلوماسية فائقة في رده على سؤال حول ما إذا كان يتفق أو يختلف مع نتائج الدراسة التي تطرق إليها وزير الخدمة المدنية في لقاء تلفزيوني وذكرت بأن إنتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز ساعة واحدة فقط.

وقال “أنا لم أطلع على الدراسة كي اتفق أو لا أتفق، ولكن بالتأكيد أن هناك تطلعا لدى الموظف نفسه بالدرجة الأولى ولدى الجهاز الحكومي ولدى الدولة لرفع الإنتاجية وتحسين مستواها، وهذا تطلع مشروع ويفترض أن يكون مستمرا، نحن في تحد مع أنفسنا وذواتنا من أجل تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وهذا يتطلب تضافر الجهود بدءا من الفرد وانتهاء بالجهاز الذي يعمل فيه”.