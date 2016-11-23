“العرج” يدير ظهره للصحفيين عقب تصريح “إنتاجية الموظف السعودي ساعة”…. والقحطاني: لم أطلع على الدراسة

صحيفة المرصد : في ظهوره الأول عقب تصريحاته المثيرة للجدل والتي قال فيها نقلا عن دراسة أن إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة فقط، أدار وزير الخدمة المدنية خالد العرج ظهره للصحفيين عقب رعايته الليلة لفعاليات مؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية والذي يستمر ليومين، رافضا استقبال أسئلتهم.
وفيما لجأ المنظمون إلى إغلاق أبواب قاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات في المعهد بوجه حضور حفل الافتتاح ومنعهم من الخروج من القاعة حتى انقضاء فقرات الحفل، لم تفلح محاولات الصحفيين الذين أسعفهم الحظ في كسر الحظر عليهم من اقتناص توضيح أو إجابة من وزير الخدمة المدنية بعد خروجه ورفض مرارا الإجابة عن أية أسئلة، داعيا إلى زيارته في مكتبه حسب صحيفة “مكة”.
يأتي ذلك، فيما تعامل مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني بدبلوماسية فائقة في رده على سؤال حول ما إذا كان يتفق أو يختلف مع نتائج الدراسة التي تطرق إليها وزير الخدمة المدنية في لقاء تلفزيوني وذكرت بأن إنتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز ساعة واحدة فقط.
وقال “أنا لم أطلع على الدراسة كي اتفق أو لا أتفق، ولكن بالتأكيد أن هناك تطلعا لدى الموظف نفسه بالدرجة الأولى ولدى الجهاز الحكومي ولدى الدولة لرفع الإنتاجية وتحسين مستواها، وهذا تطلع مشروع ويفترض أن يكون مستمرا، نحن في تحد مع أنفسنا وذواتنا من أجل تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وهذا يتطلب تضافر الجهود بدءا من الفرد وانتهاء بالجهاز الذي يعمل فيه”.
تعليقات ( 29 )
صاملتعليق مخالف
الروقالعرج انسان بطل , وماقاله صحيح ولو كره الكارهون , بدلا من مهاجمته ..علينا بأصلاح انفسنا , خير دليل على ذلك كبسة اللحم التي تعد في المحكمه
عدد التعليقات:15585
قلم الحقيقهصرح معالي الوزير هذا أم ذاك أدلى بحديث للصحفيين أم لم يدلي لن يغير من على أرض الواقع شيء يذكر. كل شيء مشاهد وملموس لدى المواطن السعودي في وطنه.وهو الراصد الحقيقي لأنه صاحب المعاناة الأول لاأحدآ سواه.
سابقنقول انشاء الله انها زلة لسان وان الرجل لديه من القدرات مايفوق ما زل به لسانه ونتمنى ان يكون هو وغيره من الوزراء في مستوى طموحات ٢٠٣٠ ****
عبد المحسنإذا لم يكن هناك دراسة من أساس كما ذكر،****
يالطيفليش منقهرين من العرج سبحان الله الناجح والمخلص تشن حملات عليه هذا دليل ********
سبهللتعليق مخالف
خالد****، وليس هناك دراسة من أساس تقول بأن الموظف إنتاجيته ساعة فقط .
واااااسطة*** أنا لم أطلع على الدراسة كي اتفق أو لا أتفق
محمدهناك توجيه ملكي للوزراء بأن يستجيبوا للصحفيين، فكيف يتهرب منهم بهذا الشكل؟؟؟
تعليق 13تدري وين المصيبه ،، المصيبه اللي مثلك يتكلم ويقول كلام وهو خلف الشاشه ، مدير معهد الادارة مسؤل عن إدارة مهمة جدا ، وسألوه عن تصريح الوزير ، ويش تبيه يقول ،، أنا اشوف جوابه مقنع ، لذلك خل كلامك عقلاني
ماجدتعليق مخالف
نجاخانشاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يمدحون البرتقان هالايام برد ظهره ولا همه راحت خرابيط تويتر كالسراب
واقعيويش صار على ولد صاحب الانتاجية الساعة الوحدة الي يستلم 21 الف
عنترتعليق مخالف
محمدتعليق مخالف
هذه ليست دبلوماسيةفي الاجابة هذه مصيبة عندما يتفوه بها أمام الاعلام
ماذا تقرأ أيها المديرهناك الف والف اجابة لتمنعك من الاحراج مع الوزير دون أن تقول أنني لم أطلع على تلك الدراسة خاصة وانك ترأس جهاز يبني ويطور القيادات الادارية في الدولة
لا وزيرهم ولا مديرهملا يليق بهم هذا التصرف وتلك الاجابات خاصة وانهم يمثلون الادارة التي تقوم عليها التنمية
ابووليد11تعليق مخالف
محمد الغامديتعليق مخالف
ابو شلشكلمه لا تقدم ولا تأخر لازم ننساها
سعدههههههه وش صار على المحروس ؟
محمد الغامديعلى الاصل دور على قول اخواننا المصريين . د. القحطاني يعيش الحدث كل يوم ومطلع ممتاز على تقارير الكفاءة لعمل الادارات الحكومية بحكم منصبه عندما سئل عن انتاجية الموظف ولانه مواطن قبل ان يكون مسؤول انسحب
عدد التعليقات:4409
العنيدمن يسمع اللقاءات لبعض الوزراء أو بعض أعضاء الشورى يعلم حق اليقين بان هولاء *****
ااببووححممووددحتى ساعة الإنتاج المقصودة .. يتخللها الفول والتميس .. إلا ما رحم ربي ⁉⁉
سعوديتعليق مخالف