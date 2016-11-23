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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

23 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
  • 1٬209
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-فهد الجبيري

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-طلال الشعشاع

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد اله المرزوق

9

الجزيرة-مفرح الزيادي

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الرياض-المسيهيج

13

الوطن-خالد

14

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:8210

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعدالله مساكم بكل خير.
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  2. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    القناص2

    من كثرة تقلبات المعرفات الحقيقيه ولوهميه والمنتحله أجزم أن البعض ينتحل المعرفات لإثارة الفتنه بين الأخوه ينتشيء بها أشغل عقله وفكره بها يعتقد انه أنجاز عظيم في نفسه وهذا الشيطان وسوس له ومجده
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  3. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    القناص2

    من كثرة تقلبات المعرفات الحقيقيه ولوهميه والمنتحله أجزم أن البعض ينتحل المعرفات لإثارة الفتنه بين الأخوه ينتشيء بها أشغل عقله وفكره بها يعتقد انه أنجاز عظيم في نفسه وهذا الشيطان وسوس له ومجده
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  4. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    اعوذ بالله من الفقر

    ضروره حفظ المال استبدال الفواتير بخدمه اعمال فاضله اخرى كالاحتساب في اشياء كامامه مسجد وغيرها مو كل شئ فلوس نص نص رحمه بالمسلمين توازن
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  5. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    المزن

    🌺أربعة نقلل منهن:١-الأكل ٢-النوم٣-الكسل٤-الكلام /وأربعة نتحلى بهن ١-الصبر٢-الْحُلْم ٣-العلمُ النافع٤- الكرم .🌺
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  6. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    المزن

    🌺قال تعالى :(إن أجري إلا على الله)نذكر بها أنفسنا عند كل عمل نقوم به لا ننتظر جزاءً من أحد الله وحده يجزينا ويكرمنا بالجزاء .🌺
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  7. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    المزن

    🌺( أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) ( فكشفنا ما به من ضر وآتَيْنَاه أهله ومثلهم ) إذا دعوت الله فلا تتوقع الإجابة فقط بل الزيادة وكن على يقين. 🌺
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  8. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    استأذن مش متابعه...
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  9. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    آللّهُمَّ صّلِ وسَلمْ عَلۓِ سَيّدنَآ مُحَمد ﷺ ....
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  10. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    شيعي برونزي

    مسلء الخير عن اذنكم ابتغدى وساعلق
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  11. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    أحشم بنآت النآس تحشم خوآتگ... لآتقرب أعرآض المخآليق بـَ الشين.... الديـن يـرجـع لـگ ولو فـَ بنآتگ ...كمآ تدين أدآن لو هو بعد حين .....
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  12. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    شإيف العجائب

    شايف العجائب هل أنت شيهانه
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  13. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    لاجا الوعد والتفت الساق بالساق... وأتلى الكلام الغرغره و التشاهيق ...يالله عسانا يوم نشفات الاريــاق.... أناا و قاري ، هـ الرسالة معاتيق .....
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  14. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    القناص2

    تخطيع على قلبي وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلني ما اعدمها
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  15. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    "مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد"

    استعد لهذا اليوم؟؟؟ "يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون"
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  16. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    خل الفعل ياصاحبي قبل الكلام ....وإرقى وحط الطيب في راس الهرم ...تـرى التواضع و الفعل و الاحترام... هذي ( الصفات ) اللي عليها تُحترم .....
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  17. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    شاهر الشيباني

    حاله مطريه من اليوم على نجد وموجه برد على شمال المملكة واااااابري حاااااالي
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  18. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    تدري متـى تنبسط وتحس بالراحه ...لا قامت أمگ على ممشاگ تدعيلگ ...هـذي تـرى جنتـگ والبـر مـفتاحه ....أسعى ورى جنّتگ لا يرتخي حيلگ ....
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  19. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    القناص2

    صوتك صباحي وإن تباطيت صوتك/ يبطي صباحى واتعذر من الشمس/
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  20. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    رجال لا شفتـه على كل مـوال// متقلب مابيـن تـاره وتـاره*** خله على فالـه ولا تشغـل البـال// الله مـع الايـام يبـعد ديــاره*** عمر الزمن ماغيّر قلـوب الانذال// والعز للأهـل المرجله والنعـاره***
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  21. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    شاهر الشيباني

    بعض الأعراب هنا محتاج علاج نفسيته تعبانه من غدر الأصحاب لكن متى قد وعدك في الزواج وشرد يومك متولجه في الطالعه والنازله ليش شو هيدا الحتسسسسسي ءءءءءء
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  22. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    صباح الفل عهود...
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  23. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    شايف العجائب

    اشوف فيوزه داخله بمعرف عهود وشاهر وش عندك يا فيوزه
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  24. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    شاهر الشيباني

    حسيبك الله////// من راقب الناس مات هماً ومالك شغل في الناس طيبهم وماهو دون ذلك نصيحه لا تهابد وترامح علانا علم
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  25. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    اصعب عذاب الشوق لاصار صامت مثل الطفل يفهم ولا يعرف البوح !!💔
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  26. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏الحقارة ان تطعن انسان أمنك ظهره ....القذارة ان تبحث معه عن الجاني ..!
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  27. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    شاهر الشيباني

    أبي اتزوج كيف الطريقه يا المزن $*$
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  28. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏ياللي تعزوا بفعل ابوك واجدادك // ان كان لك فعل من بين العرب عده *** ✨✨✨ ترا المهايط مابين الناس مافادك// وماكل رجلً يبا يطّلع مثل جده***
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  29. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏ياللي تقول ان الفهد ينجب افهود// ماكل نظرات الاوادم ٠٠٠ تشابه*** ✨✨✨ الطيب ماهو ورث يورث من جدود// شف كم ذيبن مايعقب ٠٠ ذيابه ***
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  30. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    اللهم اجعل أمـَي ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك أطفا ناري وتقول لها الجنه أقبلي فقد اشتقت لك قبل ان أراك 🍃وام من قرأ يارب....
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  31. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    عهود مادريتا

    صباحكم خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💘🌹
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  32. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    دعوة اليوم : يارب أبعد عن أمُي ثقل الأيام و مُرها ...
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  33. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:7095

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...صباح الفرح والرضى اخي ابو حمود ولاالك يالمزن.....
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  34. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير عداد ما غرد الطير 🌞 والحاضر يبلغ الغايب 👍
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  35. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    المزن

    🌺السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /صباح الخير؛ صباح البركة في يومنا، اللهم نق صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل ، وارزقنا صبراً وتوفيقاً من عندك آمين 🌺
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  36. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 للأسف المسؤول الكبير لا يريد انتخابات نزيهة ' يريد مندوبه هو رئيس الاتحاد السعودي القادم .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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