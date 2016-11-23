شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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تعليقات ( 36 )
عدد التعليقات:8210
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعدالله مساكم بكل خير.
القناص2من كثرة تقلبات المعرفات الحقيقيه ولوهميه والمنتحله أجزم أن البعض ينتحل المعرفات لإثارة الفتنه بين الأخوه ينتشيء بها أشغل عقله وفكره بها يعتقد انه أنجاز عظيم في نفسه وهذا الشيطان وسوس له ومجده
القناص2من كثرة تقلبات المعرفات الحقيقيه ولوهميه والمنتحله أجزم أن البعض ينتحل المعرفات لإثارة الفتنه بين الأخوه ينتشيء بها أشغل عقله وفكره بها يعتقد انه أنجاز عظيم في نفسه وهذا الشيطان وسوس له ومجده
اعوذ بالله من الفقرضروره حفظ المال استبدال الفواتير بخدمه اعمال فاضله اخرى كالاحتساب في اشياء كامامه مسجد وغيرها مو كل شئ فلوس نص نص رحمه بالمسلمين توازن
المزن🌺أربعة نقلل منهن:١-الأكل ٢-النوم٣-الكسل٤-الكلام /وأربعة نتحلى بهن ١-الصبر٢-الْحُلْم ٣-العلمُ النافع٤- الكرم .🌺
المزن🌺قال تعالى :(إن أجري إلا على الله)نذكر بها أنفسنا عند كل عمل نقوم به لا ننتظر جزاءً من أحد الله وحده يجزينا ويكرمنا بالجزاء .🌺
المزن🌺( أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) ( فكشفنا ما به من ضر وآتَيْنَاه أهله ومثلهم ) إذا دعوت الله فلا تتوقع الإجابة فقط بل الزيادة وكن على يقين. 🌺
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّاستأذن مش متابعه...
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّآللّهُمَّ صّلِ وسَلمْ عَلۓِ سَيّدنَآ مُحَمد ﷺ ....
شيعي برونزيمسلء الخير عن اذنكم ابتغدى وساعلق
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّأحشم بنآت النآس تحشم خوآتگ... لآتقرب أعرآض المخآليق بـَ الشين.... الديـن يـرجـع لـگ ولو فـَ بنآتگ ...كمآ تدين أدآن لو هو بعد حين .....
شإيف العجائبشايف العجائب هل أنت شيهانه
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّلاجا الوعد والتفت الساق بالساق... وأتلى الكلام الغرغره و التشاهيق ...يالله عسانا يوم نشفات الاريــاق.... أناا و قاري ، هـ الرسالة معاتيق .....
القناص2تخطيع على قلبي وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلني ما اعدمها
"مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد"استعد لهذا اليوم؟؟؟ "يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون"
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّخل الفعل ياصاحبي قبل الكلام ....وإرقى وحط الطيب في راس الهرم ...تـرى التواضع و الفعل و الاحترام... هذي ( الصفات ) اللي عليها تُحترم .....
شاهر الشيبانيحاله مطريه من اليوم على نجد وموجه برد على شمال المملكة واااااابري حاااااالي
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّتدري متـى تنبسط وتحس بالراحه ...لا قامت أمگ على ممشاگ تدعيلگ ...هـذي تـرى جنتـگ والبـر مـفتاحه ....أسعى ورى جنّتگ لا يرتخي حيلگ ....
القناص2صوتك صباحي وإن تباطيت صوتك/ يبطي صباحى واتعذر من الشمس/
حسيبك الله❇❇❇رجال لا شفتـه على كل مـوال// متقلب مابيـن تـاره وتـاره*** خله على فالـه ولا تشغـل البـال// الله مـع الايـام يبـعد ديــاره*** عمر الزمن ماغيّر قلـوب الانذال// والعز للأهـل المرجله والنعـاره***
شاهر الشيبانيبعض الأعراب هنا محتاج علاج نفسيته تعبانه من غدر الأصحاب لكن متى قد وعدك في الزواج وشرد يومك متولجه في الطالعه والنازله ليش شو هيدا الحتسسسسسي ءءءءءء
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّصباح الفل عهود...
شايف العجائباشوف فيوزه داخله بمعرف عهود وشاهر وش عندك يا فيوزه
شاهر الشيبانيحسيبك الله////// من راقب الناس مات هماً ومالك شغل في الناس طيبهم وماهو دون ذلك نصيحه لا تهابد وترامح علانا علم
حسيبك الله❇❇❇الحقارة ان تطعن انسان أمنك ظهره ....القذارة ان تبحث معه عن الجاني ..!
شاهر الشيبانيأبي اتزوج كيف الطريقه يا المزن $*$
حسيبك الله❇❇❇ياللي تعزوا بفعل ابوك واجدادك // ان كان لك فعل من بين العرب عده *** ✨✨✨ ترا المهايط مابين الناس مافادك// وماكل رجلً يبا يطّلع مثل جده***
حسيبك الله❇❇❇ياللي تقول ان الفهد ينجب افهود// ماكل نظرات الاوادم ٠٠٠ تشابه*** ✨✨✨ الطيب ماهو ورث يورث من جدود// شف كم ذيبن مايعقب ٠٠ ذيابه ***
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّاللهم اجعل أمـَي ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك أطفا ناري وتقول لها الجنه أقبلي فقد اشتقت لك قبل ان أراك 🍃وام من قرأ يارب....
عهود مادريتاصباحكم خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💘🌹
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّدعوة اليوم : يارب أبعد عن أمُي ثقل الأيام و مُرها ...
عدد التعليقات:7095
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...صباح الفرح والرضى اخي ابو حمود ولاالك يالمزن.....
ااببووححممووددصباح الخير عداد ما غرد الطير 🌞 والحاضر يبلغ الغايب 👍
المزن🌺السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /صباح الخير؛ صباح البركة في يومنا، اللهم نق صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل ، وارزقنا صبراً وتوفيقاً من عندك آمين 🌺
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 للأسف المسؤول الكبير لا يريد انتخابات نزيهة ' يريد مندوبه هو رئيس الاتحاد السعودي القادم .. احترم عقولنا يا طاقية 👊