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مقتل قائد الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح في صعدة-فيديو

23 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
مقتل قائد الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح في صعدة-فيديو
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صحيفة المرصد:قتل محمد الكبسي قائد الحرس الجمهوري الموالي لميليشيات المخلوع صالح والحوثيين مع عدد من مرافقيه في غارات للتحالف على صعدة في منطقة قبالة نجران السعودية.

ووفقاً لموقع العربية نت”أدت الغارات على صعدة أيضا إلى قطع طريق الإمداد الرئيسي الرابط بين منطقتي حيدان ومران، المعقل الرئيس للتمرد الحوثي وهو ما سيحول دون وصول أي تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة مران.

وأكدت مصادر أن الكبسي قتل ومرافقيه من قبل طيران التحالف أثناء وجوده في إحدى معاقل الميليشيات في صعدة.أما في الحديدة غرب اليمن فالغارات استهدفت كتيبة الدفاع الجوي المتواجدة خلف منصة 22 مايو ومنزل المخلوع صالح، ومواقع مختلفة شمال شرق ميناء الحديدة.

أما في تعز فقد أحبطت القوات الشرعية هجوما للميليشيات على جبل الهان غرب تعز وكبدت المتمردين خسائر بشرية فادحة، فيما تستمر المعارك الميدانية فيها خاصة بعد كسر الحوثي وميليشياته الهدنة الأسبوع الماضي.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 13:19 م
    عدد التعليقات:13517

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
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  2. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 13:12 م
    عدد التعليقات:13517

    برق الحرم

    (((((((((عـــــــــــــــــــــــاجل .......... الان ........ تزايد اعداد ....المقاتلات _الكواسر التحليق الكثيف _المنخفض .............في ســــــــماء_ صنعـــــــــــــــاء )))))))))
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  3. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    الى جهنم وبئس المصير الدور على الزيدي ابوعلف المخلوع ان شاءالله
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  4. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:13517

    برق الحرم

    (((((لسوف تصبحنهم وتمسيهم ........ كواسرنا ......تجز مخالبهم وترعد فرائيسهم رعبا وتجمد الدماء في عروقهم الاف المرات قبل قتلهما ))))))
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  5. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    https://www.youtube.com/watch?v=-UFHZE6xOxY
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  6. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    همسات

    ياجليس الليل الله يسمع منك ويبيض وجهك ويأتينا بهم الله انه على ذلك قدير
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  7. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    همسات

    ياجليس الليل الله يسمع منك ويبيض وجهكو وي
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  8. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    همسات

    اللهم امين يابو فيصل عاجلا غير آجل ،، يارب انت تعلم انهم باغين معتدين عجل اللهم بهلاكهم واقطع نسلهم يا اكرم الاكرمين واحفظ وليدي وعيال المسلمين المرابطين على الحدود وردهم سالمين غانمين يارب
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  9. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    ابوفيصل ج @@

    اللهم يارب العالمين اسلك بان تاخذ على صالح واعوانه والحوثين جميعآأخذ عزيز مقتدر كما أخذت فرعون واعوانة اللهم اخسف بهم الارض ولاتبقى منهم احدآ وجعلهم عبره لغيرهم وأعيد أهل اليمن الشرفاء الى وطنهم
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  10. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    زينب ....ت 1

    لسنا ظلمه كالحشد الشيعي. ..نؤدب المعتدي ونحمي الابرياء من عدوانهم. .
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  11. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    زينب ....

    الله يبشركم بالخير. .وينصر دولتنا وجيشنا على الرافضه والخائن صالح
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  12. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:13517

    برق الحرم

    ـــــــــــ(((((((((( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ))))))))))ـــــــــ
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  13. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    جليس الليل

    والله لو اسمع خبر موت صالح ولا عبدالمللك اذبح ذبيحتين واوزعها ع الفقراء والضعوف الله يبشرني ويبشركم بلخير
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  14. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:13517

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=uzbsFpm9Nkc
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  15. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:13517

    برق الحرم

    (((((((هــــــــــــــــذا ............ حصـــــــــــــــاد البارحة ........ ترقبوا حصاد اليوم )))))))
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  16. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:2484

    سهم

    الله يبشركم بالخير ياصحيفتنا الغراء ، وصباح الأخبار الطيبة وانتصارات جنودنا وفقهم الله .
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  17. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:13517

    برق الحرم

    (((((((بوركت الايادي ........بوركت الايادي .......بوركت الايادي )))))))
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  18. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    علي العمري

    يا. ليت. يتم. مسح. صعده. من. الارض.
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