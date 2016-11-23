بالفيديو:حارس الوحدة”الغامدي” يعتذر من العنزي ويتهم السومة بإثارة الضجيج

صحيفة المرصد:أكد أحمد الغامدي، حارس مرمى الوحدة السعودي، أن هدف السومة في مرماه أثار الضجيج من حوله بعدما سجل مهاجم الأهلي هدفا صاروخيا في مرماه ضمن مباراة دورية سابقة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال الغامدي في مقابلة خاصة لبرنامج “في المرمى”: “انضممت إلى الوحدة قبل عامين والحمد لله لقيت فرصتي هنا والناس تحترمني وإن شاء الله”.وزاد: “استقطبوا عماد الدوسري والسديري، زاد عندي الحماس واني اشتغلت كويس وهنا يوجد حراس جيدين ولكننا بحاجة الى الاستقرار”.

وعن مستواه الفني وقصر قامته كحارس مرمى: “هذا الأمر يرجع إلى المردود الفني داخل الملعب إذا أنت تقدم مستويات جيدة، قبل مباراة الشباب أصبت بالعضلة الضامة والمدرب فضل إراحتي، بالنسبة لمن يتحدث عن قصر القامة أنا اشتغل على ذلك وأحاول تطوير بعض النواحي التي تعوضني عن قصر القامة”.

وحول التغريدة التي أثارت الجدل تجاه زميله حارس النصر عبد الله العنزي: “أعتقد كنت يومها لاعب في الأهلي وكانت في سبيل الدعابة، أن الله لا يحطني في موقف العنزي أمام السومة، الحادثة قبل ثلاث سنوات وبعدها جاءت ضدي وانا اعتذر للكابتن عبد الله”.