بالفيديو.. الفراج يكشف حقيقة عرض الوليد بن طلال لشراء نادي الهلال

صحيفة المرصد: أوضح الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، حقيقة ما تم تداوله بشأن شراء الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال بـ 700 مليون ريال -بعد قرار مجلس الوزراء بخصخصة أندية دوري جميل- مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف الفراج خلال حلقة أمس (الثلاثاء) من برنامجه المذاع عبر قناة “mbc Action أن الأمير أو غيره لم يتقدموا بأي عرض لشراء الهلال، ولم يتم بعد فتح الباب لقبول طلبات المستثمرين، مشيرًا إلى إلى أن رموز النادي يفضلون أن يتملك النادي مجموعة وليس فرداً واحداً.