بالفيديو.. الفراج يكشف حقيقة عرض الوليد بن طلال لشراء نادي الهلال

صحيفة المرصد: أوضح الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، حقيقة ما تم تداوله بشأن شراء الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال بـ 700 مليون ريال -بعد قرار مجلس الوزراء بخصخصة أندية دوري جميل- مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح.
وأضاف الفراج خلال حلقة أمس (الثلاثاء) من برنامجه المذاع عبر قناة “mbc Action أن الأمير أو غيره لم يتقدموا بأي عرض لشراء الهلال، ولم يتم بعد فتح الباب لقبول طلبات المستثمرين، مشيرًا إلى إلى أن رموز النادي يفضلون أن يتملك النادي مجموعة وليس فرداً واحداً.
تعليقات ( 11 )
ناصرتعليق 10 دراكولا .. تبي الاتحاديين ***ههههههه
دراكولاياليت يشتري معاه نادي الاتحاد ويفكنا منهم ويوزعهم على مغاسل السيارات
من تحت الماءاحلى شيء ان ال 57 صارت 54 ههههع ياويلي ارحمهم الصراحة غير واثقين من عدد بطولاتهم المزورة وبإيديهم شخطوا على 57 وكتبوا 54 وقالوا توثيق!! ههههع احترم الأندية العظماء في بلادي يعطونك رقم موثق بعرق الجبين
كشنهالا فرق بين كشنها في الكشنه وبين افتح ياسمسم ابوابك نحن الاطفال ! والمصيبه ان عازف الطار يتذاكى على أذكى شعب رياضي في الشرق الاوسط وآسيا
سبهللانا اقترح تحويل الأندية الي شركات مساهمة
اول اسمع فلان يهذيلكن اليوم عرفت ويش معنى يهذي بعدما قراءة تعليق 3 عقليات فقراوية ما عليها شرهة .
اسمرعبرنادي كبير كالهلال مستحيل يستطيع شراءه شخص واحد حتى لو كان بيل غيتس هذا نادي ٥٤ بطولة وتأهل للعالمية من الملعب .. الاندية التي يستطيع شراءها شخص واحد هي نادي الفقر ونادي الباطن وقيمتهم السوقية ٢٥٠ ريال
كشنها( شاهد وشارك في كشن الكشنه على شاشة كشنها ) برنامج سطحي يصلح للاطفال هدفه الاثاره والدعايه والتلميع والتطبيل للاذرق بعدما هجره المجتمع الرياضي الواعي المثقف
من تحت الماءهههههههههع شرط بس سعودي اللي يستطيع شراء أي نادي مفصّل على تجار الطواقي شكلهم بقدر ما لبسهم شعار شبه الجزيرة العربية العالمي الطواقي يبون يشرونه ويقفلونه هههههههههههههع شرط غير دستوري برؤية 2030
ابن الوطنشراء الانديه هو اشبه بالجنون , والسبب هو مداخيل الانديه لا تغطي مصاريفها و المستثمر هدفه الاول هو الربح ولو بعد حين لكن ممكن تكون الانديه مربحه اذا ادرجت في سوق الاسهم و تم تداول اسهمها هنا ممكن تكسب
ص ص صالسلام عليكم الحمد لله الوليد ذكي ما يشتري شيء الا مضمون صحيح نادي الهلال اكثر بطولات لكن المصيبه جماهيره ما ينشد الظهر بهم لا هم لهم الا الزعيق والعويل لا يقفون مع ناديهم وقت الشدائد بالمساعدة