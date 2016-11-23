تقرير طبي يكشف نوع مرض مغني الراب “كاني ويست”وزوجته” كيم” تلغي حفل في نيويورك بسببه

صحيفة المرصد- رويترز:أفادت تقارير بأن مغني الراب كاني ويست يعاني من أزمة “روحية” بعد أن دخل مستشفى للعلاج من الإرهاق بعد أن ألغى ما تبقى في جولته الغنائية في الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع وزوجة ويست انسحبت من حفل متوقع في نيويورك ليل الاثنين لتكون بجوار زوجها الذي نقل إلى مستشفى في لوس أنجليس بعد أن استجابت الشرطة لنداء استغاثة.

ولم يرد ممثلون للمغني البالغ من العمر 39 عاما على مكالمات يوم الثلاثاء للتعليق على المدة التي من المتوقع أن يقضيها ويست في المستشفى الذي دخله بعد سلسلة من الأحاديث الصاخبة وإلغاء الحفلات في كاليفورنيا هذا الأسبوع.

وقال مصدر مقرب من صاحب أغنية “جيسوس ووكس” لمجلة بيبول يوم الثلاثاء إن ويست يعاني من إرهاق وحرمان من النوم ومن أزمة “روحية” أكبر، وقال المصدر لمجلة بيبول “يشعر كما لو أنه يتعرض لهجوم روحي .. وهو على هذا منذ فترة.”، وأضاف “إنه متعب للغاية الآن… يشعر كما لو أن هناك كأبة في روحه. من الصعب جدا تفسير الأمر.. لكن شيئا ما حدث في الآونة الأخيرة .. جعله ليس الشخص الذي يعرفه الجميع.”

واحتل ويست الذي كان يروج لألبومه الحالي “ذي لايف أوف بابلو” العناوين الرئيسية الأسبوع الماضي عندما تعرض لصيحات استهجان خلال حفل في سان هوزيه بكاليفورنيا لإعلانه تأييده للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كما ألغى حفلا في اللحظات الأخيرة بمدينة لوس أنجليس أمس الأحد وانسحب بعد 30 دقيقة من حفل في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا وجه خلاله سهام النقد إلى بيونسيه ومغني الراب جاي زي ووسائل الإعلام وصناعة الموسيقى بوجه عام.