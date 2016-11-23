تقرير طبي يكشف نوع مرض مغني الراب “كاني ويست”وزوجته” كيم” تلغي حفل في نيويورك بسببه

صحيفة المرصد- رويترز:أفادت تقارير بأن مغني الراب كاني ويست يعاني من أزمة “روحية” بعد أن دخل مستشفى للعلاج من الإرهاق بعد أن ألغى ما تبقى في جولته الغنائية في الولايات المتحدة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع وزوجة ويست انسحبت من حفل متوقع في نيويورك ليل الاثنين لتكون بجوار زوجها الذي نقل إلى مستشفى في لوس أنجليس بعد أن استجابت الشرطة لنداء استغاثة.
ولم يرد ممثلون للمغني البالغ من العمر 39 عاما على مكالمات يوم الثلاثاء للتعليق على المدة التي من المتوقع أن يقضيها ويست في المستشفى الذي دخله بعد سلسلة من الأحاديث الصاخبة وإلغاء الحفلات في كاليفورنيا هذا الأسبوع.
وقال مصدر مقرب من صاحب أغنية “جيسوس ووكس” لمجلة بيبول يوم الثلاثاء إن ويست يعاني من إرهاق وحرمان من النوم ومن أزمة “روحية” أكبر، وقال المصدر لمجلة بيبول “يشعر كما لو أنه يتعرض لهجوم روحي .. وهو على هذا منذ فترة.”، وأضاف “إنه متعب للغاية الآن… يشعر كما لو أن هناك كأبة في روحه. من الصعب جدا تفسير الأمر.. لكن شيئا ما حدث في الآونة الأخيرة .. جعله ليس الشخص الذي يعرفه الجميع.”
واحتل ويست الذي كان يروج لألبومه الحالي “ذي لايف أوف بابلو” العناوين الرئيسية الأسبوع الماضي عندما تعرض لصيحات استهجان خلال حفل في سان هوزيه بكاليفورنيا لإعلانه تأييده للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
كما ألغى حفلا في اللحظات الأخيرة بمدينة لوس أنجليس أمس الأحد وانسحب بعد 30 دقيقة من حفل في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا وجه خلاله سهام النقد إلى بيونسيه ومغني الراب جاي زي ووسائل الإعلام وصناعة الموسيقى بوجه عام.
تعليقات ( 17 )
علياكاد اجزم ان هولاء على مايملكون من اموال و ثروات طائلة الا انهم يعيشون حياة بؤس وشقاء وضنك شديد لايطاق وان تظاهروا امام الكاميرات بابتسامات السعاده الكاذبه ,, ( ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا )
تميمكويحه يهف كيم ههههه
الشايبمن المنشطات اللي يستخدمها عشان يعجب كيم قرات ذلك في منشور قديم لكيم
أبو مصلفح الرياضمتزاعل مع قرينه الشيطان هذا الموضوع باختصار ياتمشي في الطريق اللي رسمناه لك ولا ياويلك أشوف مشاهير يجيهم هبل فترة ويسلط عليهم الإعلام وبعدين يعتدل حالهم أحجار على رقعة الشطرنج
عدد التعليقات:985
ساميةاللي فيه مخدرات تنحط له وهو مايدري .
مصمممره وانا صغير شفت فيلم عالم القرده // كنت مرررررره صغير // فيلم رائع Planet of the Apes by Pierre Boulle
عبدالكريم المخلفيقال تعالى( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) سورةطـه (124)
ريمشكل لابسه جني هههههه
صنداحيتلبسه شيطان شرير وعلاجه رقية شرعية . صابه الذي أصاب مايكل جاكسون كان متلبسه سبعين شيطان وشيطانه. وعالجوه بالرقية الشرعية عندما كان في مقر إقامته بالبحرين . وعلاج الرقية ينفع للمسلم وغير المسلم
صور مع تحيهمسكين ياعيني أزمة روحية
سبهللأزمة نفسية ممكن أما أزمة روحية فالله أعلم
منطقيبارك الله فيك ياتعليق2 فكلام الله خير تفسير على معاناته ومعاناة غيره ممن يشعرون بالاكتئاب ... فاللهم اهده للاسلام واشرح صدره له وكل من ضاق صدره من هذه الدنيا وعمر قلوبنا جميعا بذكرك
88جاءه عين بعد انتشار فلمه هو و كيم
عبدالسميع اللميعقال تعالى ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى
اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآيقول الله سبحانه وتعالى ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى )
ههه بس مترندفأي حفل ماغير ردف يتحرك!