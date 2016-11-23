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تعديلات جديدة تستهدف 27 شركة في سوق الأسهم ..و”الخسائر”10 بلايين

23 نوفمبر, 2016 , 13:27 م
تعديلات جديدة تستهدف 27 شركة في سوق الأسهم ..و”الخسائر”10 بلايين
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صحيفة المرصد:ينتظر أن تستهدف تعديلات هيئة السوق المالية السعودية الجديدة للإجراءات الخاصة بالشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المئة فأكثر من رأسمالها 27 شركة.

ووفقاً لصحيفة”الحياة”بلغت قيمة الخسائر المتراكمة للشركات التي بلغت خسائرها أكثر من 20 في المئة وأكثر من 50 في المئة (غالبيتها شركات التأمين) نحو 10 بلايين ريال، فيما ستضيف هيئة السوق المالية في موقعها الإلكتروني «تداول» إشارة إلى جانب اسم الشركة ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20 في المئة فأكثر. وبدأت السوق المالية السعودية مطلع تموز (يوليو) 2014 تطبيق المادة 150 من قانون الشركات، على الشركات المدرجة التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50 في المئة من رأسمالها.

ووضعت السوق المالية في موقعها «تداول» أعلاماً صفراء أمام الشركات التي بلغت خسائرها أكثر من 50 في المئة، وبرتقالية للشركات البالغة خسائرها أكثر من 75 في المئة، وحمراء للشركات التي تجاوزت خسائرها 100 في المئة، وذلك بغرض تميزها عن غيرها من الشركات. وقال خبيران اقتصاديان لـ«الحياة» إن خطوة هيئة السوق المالية ستسهم في تصفية أمور كثيرة في الشركات، كما ستعيد تنظيمها وتقييم أصولها في شكل جيد، الأمر الذي يبرز الشفافية والوضوح في حجم المخاطر للمستثمرين والمتعاملين في السوق.

ووصف الخبير الاقتصادي فايز الحمراني القرار بالجيد، مشيراً إلى أن الشركات المتوقع أن تخضع لهذا النظام «هي الشركات التي تحت التأسيس، وهذا أمر طبيعي، إذ ستكون عندها خسائر»، متوقعاً عدم شمول القرار لها في شكل كامل «لأن هذه الشركات ستنتقل إلى السوق الأولية من الإصدارات الجديدة التي لها قانون آخر ولن تكون في السوق الرئيسة». من جهته، توقع مدير أسواق المال والنقد في شركة أديم المالية محمد السويد أن يسهم القرار في إعادة هيكلة السوق في شكل جيد، متوقعاً أن تشهد سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة وضعاً جيداً.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    تابع الشنفره بالمختصرواستطاع بني سلامان برجالهاومنهم اسيدالاءزدي الغامدي هومن قتل الشنفره وعلقه بشجره بتعاون من حازم البقمي الاءزدي كحلف من قبايل الاءزد بعدبحث وتحري بين القبايل تم التمكين من الشنفره
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  2. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    تابع قصة الشنفره بالمختصرهوشاعر فحل بالشعر وقلبه حجروسوس له الشيطان ان من قتل اباه هم بني سلامان فذهب يقتل فيهم وينام بالمغارات والكهوف الجبليه بجانب مغارأت الاسود والضباع والثعالب كان طريدومراقب من
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  3. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    تابع قصة الشنفره بالمختصرهوشاعر فحل بالشعر وقلبه حجروسوس له الشيطان ان من قتل اباه هم بني سلامان فذهب يقتل فيهم وينام بالمغارات والكهوف الجبليه بجانب مغارأت الاسود والضباع والثعالب كان طريدومراقب من
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  4. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    تابع قصة الشنفره بالمختصرهوشاعر فحل بالشعر وقلبه حجروسوس له الشيطان ان من قتل اباه هم بني سلامان فذهب يقتل فيهم وينام بالمغارات والكهوف الجبليه بجانب مغارأت الاسود والضباع والثعالب كان طريدومراقب من
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  5. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    ت2ياشنفره اخذت اسم ثابت ابن اواس الاءزدي هذاشاعرواحب بنت من بني سلامان بلغ حبه مثل حب عنتره لعبله وأبوالشنفره كان ماسورعند بني سلامان لامرجلل ومات قضاء وقدروكان بني سلامان يكرمون أباه لانه إنسان وسجين
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  6. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    الشنفره

    القرار هذا يتم تطبيقه بعد 4شهور بس يبغوا يضربوا السوق الان ولكن هيهات هيهات زي ماسرقونا سرقناهم نشتري ونبيع ولانترك ورانا اي اثر نخط الرمل ونرمي الودع ونعرف وش الشركه اللي بترتفع قبل مايفتح السوق
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  7. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    صبحي

    سوق الاسهم سوق فيه مخاطرة كببرة جدا لان فيه اناس ماتخاف الله الحذر واجب وعدم الدخول فيه خير كثير وراحة نفسيه.
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