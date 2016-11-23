تفاصيل جديدة عن قاتل جندي تبوك.. الجاني سلم نفسه والتحقيقات تكشف دوافع الجريمة

صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن قاتل العريف عبدالله ناصر الرشيدي – 25 عاما أثناء توجه للعمل بأحد قطاعات وزارة الدفاع على طريق “تبوك -دمج”، الأحد الماضي- سلم نفسه صباح اليوم للجهات الأمنية.

ووفقًا لـ”عكاظ” أضافت المصادر أن التحقيقات الأولية مع القاتل كشفت أنه ينتمي إلى فئة ارهابية، فيما بدأت الجهات الأمنية بالتحقيق في الحادثة.