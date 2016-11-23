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تفاصيل جديدة عن قاتل جندي تبوك.. الجاني سلم نفسه والتحقيقات تكشف دوافع الجريمة

23 نوفمبر, 2016 , 12:51 م
تفاصيل جديدة عن قاتل جندي تبوك.. الجاني سلم نفسه والتحقيقات تكشف دوافع الجريمة
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صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن قاتل العريف عبدالله ناصر الرشيدي – 25 عاما أثناء توجه للعمل بأحد قطاعات وزارة الدفاع على طريق “تبوك -دمج”، الأحد الماضي- سلم نفسه صباح اليوم للجهات الأمنية.

ووفقًا لـ”عكاظ” أضافت المصادر أن التحقيقات الأولية مع القاتل كشفت أنه ينتمي إلى فئة ارهابية، فيما بدأت الجهات الأمنية بالتحقيق في الحادثة.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    23 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    محمد

    يكفي ان حكومتنا رعاها الله تعلم ان الداعم الرئيسي لكل ارهابي داعشي وقاعدي هم الحرس الثوري المجوسي رغم انف كل مجوسي رافضي يريد الصاق تلك المنظمات بأهل السنة والجماعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 50
    23 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    ناصر بن محمد

    الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويحفظ ابناء وطني وابناء المسلمين امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 49
    23 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    شايف كذا

    استحاله ارهابي يسلم نفسه ولا تستعجلو بالكثير بكره ويجيكم العلم يا حبكم للمشاكل وأخبارها اركدوووووو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 48
    23 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    مرسيدس

    كيف يسلم نفسه وينتمي لجهات إرهابي في ثأر بينهم
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  5. 47
    23 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    الزهراني

    الله يرحم العسكري ويغفر له *** الارهابيين الذين لاعقول لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 46
    23 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    اطياف راحلة

    خلصنا من القاعدة طلعت لنا داعش .. تبا لهم ..
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  7. 45
    23 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    الله يرحمه

    قصوا راْسه عبره لغيره ! اي شخص يريد اللعب بارواح الناس قصوا راْسه قص
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  8. 44
    23 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    سبحان الله

    مدام سلم نفسه أتوقع***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 43
    23 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    تهليق 39

    الصراحة انت أخذت نفس التسأل ،، لكن لاضرر أني أعيد تسألك كيف يكون القاتل من الفئة الارهابية ويسلم نفسة ??? حلوه هذا اقتل إنسان بكل بساطه واسلم نفسي ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 42
    23 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    جاسم

    قلم الحقيقه طيب *** ليش داعش مايفجر في ايران ممكن ترد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 41
    23 نوفمبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    عطونا اسم القاتل الارهابي الداعشي*** الذي اغتال العسكري في قواتنا المسلحة لايكون اسمه ****
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  12. 40
    23 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    شايم

    المهم لايجي بتقارير انه مريض نفسي كالعاده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 39
    23 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    المختصر

    الله يرحمه لكن كيف يكون القاتل من الفئة الارهابية ويسلم نفسة ليش يقتل مسلم من الاساس دامة رايح يسلم نفسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 38
    23 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    ابو فارس

    ههههه ههههه خنبوقه يضغط على ايقونة يعجبني علشان يوحي للمتابعين ان كلامه صح بدري عليك تمشي زي ذي الحركات . ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    المزن

    🌾لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله آمين🌾
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    دروجبا

    قلم الرذيله تراك اشغلت الرأي العام الله ياخذ عمرك اتحداك تقول ايران طيب ياعنتر زمانك داعش صناعه ايرانية والاخونج الي تنتمي لهم طيب يامخفه ليه داعش مايفجر في ايران أو يقتل احد من الحرس الثوري فهمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    عبدالعزيز//

    الله يرحمة ويهلك الدواعش ومن معهم وتبعهم وساندهم اقتربت نهايتهم ونهايه اسيادهم المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    قلم لاتدخل بمعرفات كثيره الان ذاخل بمعر مشعل تراك واصح ياشيعي وبالنسبه لكلمة الاخونج وداعس وماحش ابيك تعرف شي واحد حنا اهل السنه وانا كجندي امن اعلم علم اليقين بان داعش والقاعده والحشد تتبعه لايران
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    مشــعل

    الاخونج ياخذون وضع الميت لانهم يعرفون ان داعش والقاعدة فروع من حزبهم الرئيسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    ٣ انتبه لا يترصد لك احد امسك لسانك اني اراك من الهالكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    شيعي

    الله يرحمه ويخرجنا من هده الفتنه سالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    الأسود

    انا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله ايه الجندي البطل وجبر المصاب فيك. اللهم احفظ جنودنا البواسل وسلمهم من كل شر وسؤ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    زائره

    الحمد لله كل يوم يثبت الذكور بتصرفاتهم الرعناء الخارجه عن العقل انهم ( ناقصين عقل وناقصين دين )
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  24. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    زينب ..

    والله منظر مؤلم جدا الله يصبر والديه وأهله. .قتلوه غيلة وترصدوا. له. ..أتمنى أن يعجل القصاص بالجاني .وجعله عبرة لمن يعتبر و.حسبنا الله ونعم الوكيل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    المفروض يعطى كل عسكري سلاحه حتى خارج الدوام الفئه الضاله ماينفع معها غير الكلاش تخلي مخه مخلوط مع دمه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    غرم الله

    الحمد لله وعقبال يمسكوا الارهابيين الي في الشرقيه عملاء المجوس النجوس للاسف الشديد انا ما سمعنا ان عقلاء الشيعه استنكروا عمل العصابات الارهابيه هناك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  27. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    جنوبية..🌻🌻

    هو باقي تحقيقات يكفي اعترافه انه من الفئة الضالة على طول قصاص بردو قلب أهله وقلوبنا جنودنا غالين علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  28. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    كاوزاكي خضر

    حسبنا الله و..نعم الوكيل :)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    الشيخ الهالك السروري لارحمه الله كان يحذر أتباعه وأحبابه من العمل في القطاع الحكومي والعسكري على حد سواء حسب ماأورده من كان ملازمآ له في فنرة حياته قبل أن يتخلى ويبتعد عنه بعد أن عرف أفكاره الارهابية.
    لا يعجبني(12) اعجبني(1)
  30. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    سلملم

    قلم الحقيقه انت اخر واحد يتكلم عن الوطن يابتاع **
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  31. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    معيض

    ماذا تتوقع ممن يقتل الأبرياء بالتقرب الي الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ابو فارس

    جنودنا الابطال دمتم فخراً وعزاً وشموخاً لوطننا المعطاء . لاعزاء للانهزاميين لاعزاء للحاقدين . لاعزاء للمغرر بهم . عاشت بلادي عاش سلمان الحزم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:13541

    برق الحرم

    ((((((احذروا من لاستنزاف البطي لجنود _الحرمين ........ايضا هي حرب خفية أشد خطورة ومكراً ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:13541

    برق الحرم

    ((((((((التحقيقات الأولية مع القاتل كشفت أنه ينتمي إلى فئة ارهابية))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    فريدة شوقي

    الله يأخذك وش ذنب هالعسكري تقتله عشان ترضي دواعشك يا مجرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  36. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    وكأنهم لايعلمون هؤلاء الدواعش الذين يتسترون على الارهابيين أنهم ومعهم أذناب ايران في المنطقة الشرقية وجهان لعملة واحدة لافرق بينهم.جميعهم كلاب عقورة فاسدة خبيثة تعبث بأمن الوطن واستقراره لعنهم الله.
    لا يعجبني(9) اعجبني(7)
  37. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    اتوقع الموضوع جنائي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  39. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    حسين السبيعي

    يعني غسيل مخ حسبي الله على من اسس هذا التيار الظال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 13:04 م
    عدد التعليقات:13541

    برق الحرم

    ((((((((( دمـــــــــــــــــــــاء _الجنود .......تسألكم أيان القصاص لهـــا ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    سبهلل

    ***الله على الدواعش ومن يؤيدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    القاتل سلم نفسه ؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    صنداحي

    الخبر غير مكتمل. فيه شيء راح يبين قادم الأيام. والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 13:03 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    ثم يخرج علينا طابور الأخونج الدواعش المجرمين في بلادنا من بعد كل جريمة يقدم عليها وينفذها أعوانهم الارهابيين يتهمون الايرانيين بها لابعاد التهمة والشبهة عن من نفذ وقام وخطط وساعد على هذه العمليات .
    لا يعجبني(18) اعجبني(15)
  45. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 13:01 م
    عدد التعليقات:13541

    برق الحرم

    ((((((((((( ان لم تنفذ المملكة ....... في الدفعة الثانية((110)) غادر خائن القصاص ..... فالامتهان سوف يستشري في البلاد )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 12:58 م
    عدد التعليقات:13541

    برق الحرم

    ((((((( طالما انه سلم نفسه ....... فهو يدرك ان في ذلك سلمته ..... وتطول مدة محاكمته ولا يتم القبض على المغررين به ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:13541

    برق الحرم

    ((((((((( بات الارهابيين كثر هما فئتين لاغير اذناب واعوان الخيانة ...... روافض وخوارج اسيادهم عجم )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليه ونعم الوكيل.الارهابيين الخونة الدواعش في الداخل يتلقون تعليماتهم من دواعشهم في كل من سوريا والعراق للترصد لجنودنا العسكريين داخل بلادنا وبالتالي اطلاق النار عليهم واغتيالهم وقتلهم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(12)
  50. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
    لا يعجبني(15) اعجبني(12)
  51. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    زائر

    لاحول ولاقوة الابالله اللهم احفظ جنودنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)

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