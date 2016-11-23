تفاصيل جديدة عن قاتل جندي تبوك.. الجاني سلم نفسه والتحقيقات تكشف دوافع الجريمة

صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن قاتل العريف عبدالله ناصر الرشيدي – 25 عاما أثناء توجه للعمل بأحد قطاعات وزارة الدفاع على طريق “تبوك -دمج”، الأحد الماضي- سلم نفسه صباح اليوم للجهات الأمنية.
ووفقًا لـ”عكاظ” أضافت المصادر أن التحقيقات الأولية مع القاتل كشفت أنه ينتمي إلى فئة ارهابية، فيما بدأت الجهات الأمنية بالتحقيق في الحادثة.
تعليقات ( 51 )
محمديكفي ان حكومتنا رعاها الله تعلم ان الداعم الرئيسي لكل ارهابي داعشي وقاعدي هم الحرس الثوري المجوسي رغم انف كل مجوسي رافضي يريد الصاق تلك المنظمات بأهل السنة والجماعه
ناصر بن محمدالله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويحفظ ابناء وطني وابناء المسلمين امين
شايف كذااستحاله ارهابي يسلم نفسه ولا تستعجلو بالكثير بكره ويجيكم العلم يا حبكم للمشاكل وأخبارها اركدوووووو
مرسيدسكيف يسلم نفسه وينتمي لجهات إرهابي في ثأر بينهم
الزهرانيالله يرحم العسكري ويغفر له *** الارهابيين الذين لاعقول لهم
اطياف راحلةخلصنا من القاعدة طلعت لنا داعش .. تبا لهم ..
الله يرحمهقصوا راْسه عبره لغيره ! اي شخص يريد اللعب بارواح الناس قصوا راْسه قص
سبحان اللهمدام سلم نفسه أتوقع***
تهليق 39الصراحة انت أخذت نفس التسأل ،، لكن لاضرر أني أعيد تسألك كيف يكون القاتل من الفئة الارهابية ويسلم نفسة ??? حلوه هذا اقتل إنسان بكل بساطه واسلم نفسي ؟؟؟؟
جاسمقلم الحقيقه طيب *** ليش داعش مايفجر في ايران ممكن ترد
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهعطونا اسم القاتل الارهابي الداعشي*** الذي اغتال العسكري في قواتنا المسلحة لايكون اسمه ****
شايمالمهم لايجي بتقارير انه مريض نفسي كالعاده
المختصرالله يرحمه لكن كيف يكون القاتل من الفئة الارهابية ويسلم نفسة ليش يقتل مسلم من الاساس دامة رايح يسلم نفسة
ابو فارسههههه ههههه خنبوقه يضغط على ايقونة يعجبني علشان يوحي للمتابعين ان كلامه صح بدري عليك تمشي زي ذي الحركات . ا
المزن🌾لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله آمين🌾
دروجباقلم الرذيله تراك اشغلت الرأي العام الله ياخذ عمرك اتحداك تقول ايران طيب ياعنتر زمانك داعش صناعه ايرانية والاخونج الي تنتمي لهم طيب يامخفه ليه داعش مايفجر في ايران أو يقتل احد من الحرس الثوري فهمت
عبدالعزيز//الله يرحمة ويهلك الدواعش ومن معهم وتبعهم وساندهم اقتربت نهايتهم ونهايه اسيادهم المجوس
مشــعلالاخونج ياخذون وضع الميت لانهم يعرفون ان داعش والقاعدة فروع من حزبهم الرئيسي
شيعيالله يرحمه ويخرجنا من هده الفتنه سالمين
الأسودانا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله ايه الجندي البطل وجبر المصاب فيك. اللهم احفظ جنودنا البواسل وسلمهم من كل شر وسؤ .
زائرهالحمد لله كل يوم يثبت الذكور بتصرفاتهم الرعناء الخارجه عن العقل انهم ( ناقصين عقل وناقصين دين )
زينب ..والله منظر مؤلم جدا الله يصبر والديه وأهله. .قتلوه غيلة وترصدوا. له. ..أتمنى أن يعجل القصاص بالجاني .وجعله عبرة لمن يعتبر و.حسبنا الله ونعم الوكيل.
عُـــــــــمـــــــــرالمفروض يعطى كل عسكري سلاحه حتى خارج الدوام الفئه الضاله ماينفع معها غير الكلاش تخلي مخه مخلوط مع دمه ***
غرم اللهالحمد لله وعقبال يمسكوا الارهابيين الي في الشرقيه عملاء المجوس النجوس للاسف الشديد انا ما سمعنا ان عقلاء الشيعه استنكروا عمل العصابات الارهابيه هناك
جنوبية..🌻🌻هو باقي تحقيقات يكفي اعترافه انه من الفئة الضالة على طول قصاص بردو قلب أهله وقلوبنا جنودنا غالين علينا
كاوزاكي خضرحسبنا الله و..نعم الوكيل :)
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهالشيخ الهالك السروري لارحمه الله كان يحذر أتباعه وأحبابه من العمل في القطاع الحكومي والعسكري على حد سواء حسب ماأورده من كان ملازمآ له في فنرة حياته قبل أن يتخلى ويبتعد عنه بعد أن عرف أفكاره الارهابية.
سلملمقلم الحقيقه انت اخر واحد يتكلم عن الوطن يابتاع **
معيضماذا تتوقع ممن يقتل الأبرياء بالتقرب الي الله
ابو فارسجنودنا الابطال دمتم فخراً وعزاً وشموخاً لوطننا المعطاء . لاعزاء للانهزاميين لاعزاء للحاقدين . لاعزاء للمغرر بهم . عاشت بلادي عاش سلمان الحزم .
عدد التعليقات:13541
برق الحرم((((((احذروا من لاستنزاف البطي لجنود _الحرمين ........ايضا هي حرب خفية أشد خطورة ومكراً ))))))
عدد التعليقات:13541
برق الحرم((((((((التحقيقات الأولية مع القاتل كشفت أنه ينتمي إلى فئة ارهابية))))))))
فريدة شوقيالله يأخذك وش ذنب هالعسكري تقتله عشان ترضي دواعشك يا مجرم
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهوكأنهم لايعلمون هؤلاء الدواعش الذين يتسترون على الارهابيين أنهم ومعهم أذناب ايران في المنطقة الشرقية وجهان لعملة واحدة لافرق بينهم.جميعهم كلاب عقورة فاسدة خبيثة تعبث بأمن الوطن واستقراره لعنهم الله.
عُـــــــــمـــــــــراتوقع الموضوع جنائي
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهتعليق مخالف
حسين السبيعييعني غسيل مخ حسبي الله على من اسس هذا التيار الظال .
عدد التعليقات:13541
برق الحرم((((((((( دمـــــــــــــــــــــاء _الجنود .......تسألكم أيان القصاص لهـــا ))))))))
سبهلل***الله على الدواعش ومن يؤيدهم
صنداحيالخبر غير مكتمل. فيه شيء راح يبين قادم الأيام. والله أعلم
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهثم يخرج علينا طابور الأخونج الدواعش المجرمين في بلادنا من بعد كل جريمة يقدم عليها وينفذها أعوانهم الارهابيين يتهمون الايرانيين بها لابعاد التهمة والشبهة عن من نفذ وقام وخطط وساعد على هذه العمليات .
عدد التعليقات:13541
برق الحرم((((((((((( ان لم تنفذ المملكة ....... في الدفعة الثانية((110)) غادر خائن القصاص ..... فالامتهان سوف يستشري في البلاد )))))))
عُـــــــــمـــــــــرالله يرحمه
عدد التعليقات:13541
برق الحرم((((((( طالما انه سلم نفسه ....... فهو يدرك ان في ذلك سلمته ..... وتطول مدة محاكمته ولا يتم القبض على المغررين به ))))))))
عدد التعليقات:13541
برق الحرم((((((((( بات الارهابيين كثر هما فئتين لاغير اذناب واعوان الخيانة ...... روافض وخوارج اسيادهم عجم )))))))
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهحسبي الله عليه ونعم الوكيل.الارهابيين الخونة الدواعش في الداخل يتلقون تعليماتهم من دواعشهم في كل من سوريا والعراق للترصد لجنودنا العسكريين داخل بلادنا وبالتالي اطلاق النار عليهم واغتيالهم وقتلهم.
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
زائرلاحول ولاقوة الابالله اللهم احفظ جنودنا