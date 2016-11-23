قاتل بطلة مصر في المصارعة والدها.. وهذه التفاصيل!

صحيفة المرصد: كشفت التحقيقات أن قاتل ريم مجدي بطلة مصر في المصارعة هو والدها وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

ووفقًا لـ”العربية نت” قالت والدة ريم في التحقيقات إن مشادة كلامية وقعت بين ريم ووالدها أثناء التدريب قام على إثرها الأخير بضربها بقدمه، وأثناء العودة إلى المنزل وهما يستقلان السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية أخرى حيث عنّفها لعدم التركيز في التدريب ثم صفعها على وجهها، مما جعلها تلقي بنفسها من السيارة قبل توقفها لتلقى مصرعها على الفور.

من جهته قال عادل محمود عم ريم إن شقيقه لم يكشف عن سقوط ابنته من السيارة خوفاً من تشويه صورته أمام الرأي العام ولعدم تعرضه للسجن وضياع مستقبل الأسرة.

جدير بالذكر أن ريم لقيت مصرعها مساء الجمعة ، وزعم بلاغ أن مصرع الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، نتيجة صدمة سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمنطقة “الكيلو 11 الإسماعيلية الصالحية” ولاذت بالفرار.

وحصلت ريم مجدي خلال عام 2016 على برونزية بطولة العالم للناشئين بجورجيا، وذهبية بطولة إفريقيا لمصارعة الناشئين في الجزائر.