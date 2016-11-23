قاتل بطلة مصر في المصارعة والدها.. وهذه التفاصيل!

صحيفة المرصد: كشفت التحقيقات أن قاتل ريم مجدي بطلة مصر في المصارعة هو والدها وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.
ووفقًا لـ”العربية نت” قالت والدة ريم في التحقيقات إن مشادة كلامية وقعت بين ريم ووالدها أثناء التدريب قام على إثرها الأخير بضربها بقدمه، وأثناء العودة إلى المنزل وهما يستقلان السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية أخرى حيث عنّفها لعدم التركيز في التدريب ثم صفعها على وجهها، مما جعلها تلقي بنفسها من السيارة قبل توقفها لتلقى مصرعها على الفور.
من جهته قال عادل محمود عم ريم إن شقيقه لم يكشف عن سقوط ابنته من السيارة خوفاً من تشويه صورته أمام الرأي العام ولعدم تعرضه للسجن وضياع مستقبل الأسرة.
جدير بالذكر أن ريم لقيت مصرعها مساء الجمعة ، وزعم بلاغ أن مصرع الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، نتيجة صدمة سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمنطقة “الكيلو 11 الإسماعيلية الصالحية” ولاذت بالفرار.
وحصلت ريم مجدي خلال عام 2016 على برونزية بطولة العالم للناشئين بجورجيا، وذهبية بطولة إفريقيا لمصارعة الناشئين في الجزائر.
تعليقات ( 11 )
يارااااااقلفراعنه ***
سبحان اللهعادة الاب يريد مصلحة ابناءه وبناته واحيانا يضر للشدة لكن ان يلقي احدهم نفسه من السيارة ان صح الخبر ويموت فهذا اقرب للانتحار والاب برئ من دمه ان كانت الرواية دقيقة والله يرحم الجميع ويصبر الاحياء
تميمواحنا وش علينا من اخبار مصر واهل مصر
عدد التعليقات:985
ساميةالله يرحمها ذكر مستبد** في التدريب بنتك وسلامتها النفسية والجسدية تسوى كنوز الأرض كلها لكن من يفهم ؟؟تسلط الذكور نتائجه كارثية على البنات والنساء إن شاء الله إعدام ولا مؤبد 😡
ابوخالد الدمام****وعديم رحمه ، الله يرحمها ويصبر والدتها
aliهذا الاب طماع يبغي فلوس وجالس يضغط على البنت حتى قتلها والحين خسر ابنته والفلوس اللي كانت ابنته تجيبها له من النادي ومن فوزها في البطولات صحيح طلع *** وطماع
..الاب طماع مستعجل على الدجاجة التي تبيض ذهبا والان راحت الدجاجة وراح الذهب المشكله انها كانت مركزة اوي عايز تركيز اكتر من كدا ليه يابتاع الفول والطعميه منك لله
كاوزاكي خضرشكل العم شايف و.. عارف وساكت :)
فريدة شوقيياليتها هي اللي ضربته هذا الأب عديم الرحمة اللي همه فقط جني الأموال من جعل بنته مصارعة