بالفيديو وصور:شاهد الثلوج تغطي جبال اللوز..وتساقط البرد على تبوك

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديو ، أظهرت تغطية البرد الكثيف مرتفعات جبل اللوز الواقع على بعد 200 كلم شمالي منطقة تبوك، وبعض الشوارع في عددٍ من المدن والقرى بالمنطقة.

حيث شهدت منطقة تبوك اليوم “الأربعاء” هطول أمطار وبرد على عدد من مدنها ومحافظتها، كما غطت الثلوج جبل اللوز وما حوله من المرتفعات.

يذكر أن جبال اللوز يتجاوز ارتفاعها 2500 كلم، وتشهد تساقطاً للثلوج كل عام، لتجمع المنطقة في فصل الشتاء بين طبيعتها الصحراوية والثلوج الموسمية، ما يشكل لوحة جمالية بديعة تدفع كثيرين إلى الخروج للاستمتاع بهذه الأجواء.