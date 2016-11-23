  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بن سبعان: قرار خصخصة الأندية علاج لفوضى “مايسمى” الاحتراف!

23 نوفمبر, 2016 , 13:59 م
بن سبعان: قرار خصخصة الأندية علاج لفوضى “مايسمى” الاحتراف!
  • 614
  • 9
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: رحب الكاتب الحصري لـ”صحيفة المرصد” البروفيسور الدكتور صالح بن سبعان، بقرار خصخصة الأندية معتبرًا أن ذلك مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة السعودية وستحقق نقلة نوعية في طريقة إدارة الأندية بعدما فشلت الطريقة التي كانت تدار بها في تحقيق أي نهضة رياضية ترضي الطموح.

وأوضح بن سبعان أن خصخصة هذه الأندية ستعمل على تنظيم فوضى الاحتراف. إذ أن الاحتراف الذي يمارس اليوم لا علاقة له بمفهوم الاحتراف الكروي المعمول به في العالم كله، كما ينظم فوضى التسجيلات والشطب التي يجهل اللاعب والجهاز الفني والجمهور معاً أسبابها ودوافعها والأسس التي تتم بموجبها.

وأشار الكاتب في تصريح لـ”صحيفة المرصد” إلى أن هذه الأندية أبعد ما تكون عن المؤسساتية، وأنها أقرب ما تكون إلى الملكيات الخاصة؛ فالنادي لازال يعتمد في كل عملياته المالية على ما يجود به الأقطاب والممولون المحسنون، ولا أحد يستطيع أن يغالط من يدفع في أن تكون كلمته هي العليا في شؤون النادي ، حتى الفنية منها.

ولفت بن سبعان إلى أن علاج هذه المشكلة، يكمن في خصخصة هذه الأندية، لتكون مؤسسات قائمة بذاتها، تعرف كيف تستثمر اقتصادياً نشاطها الكروي، فتحقق اكتفاءً ذاتياً وربحية مغرية، وترتقي بنفسها، وتطور من آلياتها ونظمها بما يضمن أداء مؤسساتيا راقياً ومنضبطاً- حسب قوله.



تعليقات ( 9 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    الشهاب الاحمر

    هذه الاندية عبء على الدولة ليست الاندية فقط التي يجب ان تخصخص بل كل شئ مع فتح المجال لوجود شركات اخرى في جميع القطاعات فوجود عشر بنوك مع ان السوق يتسع لثلاثين بنكا يعتبر مهزلة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    🐅Macan

    فريده شوقي.... ههههه الأندية الصغيرة كالنصر... اصطياد في الماء العكر ... وتصفية حسابات... وهذا هو اللي راح يصير... أندية ولا واحد راح يقول عليها " بكم "... قال خصخصة ... قال... تأصيل الفوضة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    🐅Macan

    زعم اافرزدق أن سيقتل مربعا *** فأبشر بطول سلامة يا مربعا... سفينة التسيب و الفوضى شالخة عباب بحر رياضتنا ، ولا هي جايبة خبر لأي تنطيم ، مهما كانت الهيئة و الشكل الذي هو عليه!غرد معي: "يا ليل مطولك"!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    اذا اردت ان تحد من نفقاتك العائلية فقنن الصرف وخصص ملبغ شهري معين لكل شيء

    اجمل مافي الخصصة انها تحد من النفقات وتقنن الهدر المالي ومنع الصرف العشوائي والمحاسبة المالية الدقيقة كم اتمني اشاهد جميع الوزارات والادارات والهيئات والجمعيات لدينا وقد تم عمل لها الخصخصه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    نادي

    قرار سليم حتى يمكن الشباب العاطل عن العمل للانضمام الى النوادي وتقل البطالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    سامر

    اشجع رجل في زمننا الحاضر الامير عبدالله بن مساعد (ابوعبدالرحمن) لم يأتي بعد فيصل بن فهد رحمه الله الا هذا الامير الجرئ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    فريدة شوقي

    والنادي بعد الخصخصة اذا عليه ديون مين يسددها اذا تعثر هل يحاكم الرئيس او فيه آليات ثانية وياليت نبدأ بالأندية الأربعة الكبيرة الشباب والهلال والأهلي والاتحاد ونجرب ثم تتبعها الاندية الصغيرة كالنصر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ابو خالد النمر

    صح لسانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    القناص2

    كيف تكون الخصصه وهل تكون محصوره في اشخاص متنفذين او مليونير يشتري نادي إن الخصصه يجب ان تحكمها ضوابط تكون في صالح المواطن اولاً الاحتكار اليوم ليس مقبولاً في ظل شفافيه إعلام فاضح لكل الحقائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم