بن سبعان: قرار خصخصة الأندية علاج لفوضى “مايسمى” الاحتراف!

صحيفة المرصد: رحب الكاتب الحصري لـ”صحيفة المرصد” البروفيسور الدكتور صالح بن سبعان، بقرار خصخصة الأندية معتبرًا أن ذلك مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة السعودية وستحقق نقلة نوعية في طريقة إدارة الأندية بعدما فشلت الطريقة التي كانت تدار بها في تحقيق أي نهضة رياضية ترضي الطموح.
وأوضح بن سبعان أن خصخصة هذه الأندية ستعمل على تنظيم فوضى الاحتراف. إذ أن الاحتراف الذي يمارس اليوم لا علاقة له بمفهوم الاحتراف الكروي المعمول به في العالم كله، كما ينظم فوضى التسجيلات والشطب التي يجهل اللاعب والجهاز الفني والجمهور معاً أسبابها ودوافعها والأسس التي تتم بموجبها.
وأشار الكاتب في تصريح لـ”صحيفة المرصد” إلى أن هذه الأندية أبعد ما تكون عن المؤسساتية، وأنها أقرب ما تكون إلى الملكيات الخاصة؛ فالنادي لازال يعتمد في كل عملياته المالية على ما يجود به الأقطاب والممولون المحسنون، ولا أحد يستطيع أن يغالط من يدفع في أن تكون كلمته هي العليا في شؤون النادي ، حتى الفنية منها.
ولفت بن سبعان إلى أن علاج هذه المشكلة، يكمن في خصخصة هذه الأندية، لتكون مؤسسات قائمة بذاتها، تعرف كيف تستثمر اقتصادياً نشاطها الكروي، فتحقق اكتفاءً ذاتياً وربحية مغرية، وترتقي بنفسها، وتطور من آلياتها ونظمها بما يضمن أداء مؤسساتيا راقياً ومنضبطاً- حسب قوله.
تعليقات ( 9 )
الشهاب الاحمرهذه الاندية عبء على الدولة ليست الاندية فقط التي يجب ان تخصخص بل كل شئ مع فتح المجال لوجود شركات اخرى في جميع القطاعات فوجود عشر بنوك مع ان السوق يتسع لثلاثين بنكا يعتبر مهزلة .
🐅Macanفريده شوقي.... ههههه الأندية الصغيرة كالنصر... اصطياد في الماء العكر ... وتصفية حسابات... وهذا هو اللي راح يصير... أندية ولا واحد راح يقول عليها " بكم "... قال خصخصة ... قال... تأصيل الفوضة.
🐅Macanزعم اافرزدق أن سيقتل مربعا *** فأبشر بطول سلامة يا مربعا... سفينة التسيب و الفوضى شالخة عباب بحر رياضتنا ، ولا هي جايبة خبر لأي تنطيم ، مهما كانت الهيئة و الشكل الذي هو عليه!غرد معي: "يا ليل مطولك"!
اذا اردت ان تحد من نفقاتك العائلية فقنن الصرف وخصص ملبغ شهري معين لكل شيءاجمل مافي الخصصة انها تحد من النفقات وتقنن الهدر المالي ومنع الصرف العشوائي والمحاسبة المالية الدقيقة كم اتمني اشاهد جميع الوزارات والادارات والهيئات والجمعيات لدينا وقد تم عمل لها الخصخصه
ناديقرار سليم حتى يمكن الشباب العاطل عن العمل للانضمام الى النوادي وتقل البطالة
سامراشجع رجل في زمننا الحاضر الامير عبدالله بن مساعد (ابوعبدالرحمن) لم يأتي بعد فيصل بن فهد رحمه الله الا هذا الامير الجرئ....
فريدة شوقيوالنادي بعد الخصخصة اذا عليه ديون مين يسددها اذا تعثر هل يحاكم الرئيس او فيه آليات ثانية وياليت نبدأ بالأندية الأربعة الكبيرة الشباب والهلال والأهلي والاتحاد ونجرب ثم تتبعها الاندية الصغيرة كالنصر
ابو خالد النمرصح لسانك
القناص2كيف تكون الخصصه وهل تكون محصوره في اشخاص متنفذين او مليونير يشتري نادي إن الخصصه يجب ان تحكمها ضوابط تكون في صالح المواطن اولاً الاحتكار اليوم ليس مقبولاً في ظل شفافيه إعلام فاضح لكل الحقائق