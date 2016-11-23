بن سبعان: قرار خصخصة الأندية علاج لفوضى “مايسمى” الاحتراف!

صحيفة المرصد: رحب الكاتب الحصري لـ”صحيفة المرصد” البروفيسور الدكتور صالح بن سبعان، بقرار خصخصة الأندية معتبرًا أن ذلك مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة السعودية وستحقق نقلة نوعية في طريقة إدارة الأندية بعدما فشلت الطريقة التي كانت تدار بها في تحقيق أي نهضة رياضية ترضي الطموح.

وأوضح بن سبعان أن خصخصة هذه الأندية ستعمل على تنظيم فوضى الاحتراف. إذ أن الاحتراف الذي يمارس اليوم لا علاقة له بمفهوم الاحتراف الكروي المعمول به في العالم كله، كما ينظم فوضى التسجيلات والشطب التي يجهل اللاعب والجهاز الفني والجمهور معاً أسبابها ودوافعها والأسس التي تتم بموجبها.

وأشار الكاتب في تصريح لـ”صحيفة المرصد” إلى أن هذه الأندية أبعد ما تكون عن المؤسساتية، وأنها أقرب ما تكون إلى الملكيات الخاصة؛ فالنادي لازال يعتمد في كل عملياته المالية على ما يجود به الأقطاب والممولون المحسنون، ولا أحد يستطيع أن يغالط من يدفع في أن تكون كلمته هي العليا في شؤون النادي ، حتى الفنية منها.

ولفت بن سبعان إلى أن علاج هذه المشكلة، يكمن في خصخصة هذه الأندية، لتكون مؤسسات قائمة بذاتها، تعرف كيف تستثمر اقتصادياً نشاطها الكروي، فتحقق اكتفاءً ذاتياً وربحية مغرية، وترتقي بنفسها، وتطور من آلياتها ونظمها بما يضمن أداء مؤسساتيا راقياً ومنضبطاً- حسب قوله.