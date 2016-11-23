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مصر تلغي 9 رحلات متجهة للمملكة.. ومصادر ملاحية توضح السبب!

23 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
مصر تلغي 9 رحلات متجهة للمملكة.. ومصادر ملاحية توضح السبب!
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صحيفة المرصد: ألغت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران كانت متجه للمملكة بسبب وجود مشاكل في التشغيل وعدم جدواها اقتصاديا.

ووفقا لـ”الجزيرة” أفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة بأن سلطات المطار تلقت إشارة من سلطة الطيران المدني بإلغاء ست رحلات لشركة طيران المصرية العالمية وهى رحلات رقم 106 و112 إلى ينبع و905 إلى جدة و930 إلى بيرجامو و104 إلى الطائف و510 إلى الكويت.

كما أكدت المصادر أنه تم أيضاً إلغاء رحلات الخطوط السعودية رقم 306 إلى جدة والنيل رقم 115 إلى القصيم وإير كايرو رقم 447 إلى ينبع للسبب ذاته.



تعليقات ( 50 )

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  1. 50
    23 نوفمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    لم يبقى للعرب بعد الله غير السعوديه
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  2. 49
    23 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    سلمان

    ههه خنبوقة الطم الطم حيدرة حيدرة خميني خميني يا علي يا حسين الغيثونا هههه
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  3. 48
    23 نوفمبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    مصر في حالة افلاس لذلك الغت الرحلات وستلغي اشياء أخرى كثيره
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  4. 47
    23 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    حمد

    مصر سيف قاطع لرقاب الروافض الخمينين الكفار أعداء الاسلام والعرب.
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  5. 46
    23 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    البنتليز يا معلم

    الخنبوقه مثل النائحه المستأجره واللتي يؤجرونها في مخيمات العزاء حتى تلطم
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  6. 45
    23 نوفمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    الانهيار الاقتصادي سيتبعه انهيارات في كل شي
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  7. 44
    23 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    خالد

    قلم الكذب والبهتان اصلا السعودية مقاطعة مصر ووقفت عنهم المساعدات والبترول ***
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  8. 43
    23 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    داعس الليبرالية

    الخنبقه بوق مستأجر
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  9. 42
    23 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    مشعل

    ممكن بيصير الطيران عندهم بالتوك توك اللي صنعوه من سياره وقلبوها هيلوكبتر
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  10. 41
    23 نوفمبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    الريال السعودي باربعه جنيهات وهذا يحدث لاول مره في تاريخ مصر
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  11. 40
    23 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    خالد

    ت32 قلم الحقيقة خنبوقة كيف شكرا لمصر العربية الشقيقة انها تساند بلادنا وحكومتنا وملكنا مقاطعنهم ومو معطين السيسي وجه وقطعو عنهم البترول والسيسي غدر بالسعودية والعرب وتحالف مع ايران وبشار وروسيايا كذاب
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  12. 39
    23 نوفمبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    مصر سيف قاطع لرقاب الأخوان أعداء الاسلام والعرب.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 38
    23 نوفمبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    كان الله في عون الشعب المصري الشقيق
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  14. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    أأأأأأألف تحية لحكومة مصر العربية على مكافحة الارهاب والارهابيين ممثلين بالدواعش والأخوان المجرمين الخائنين.لقد تم وضع هذه الطائرات بمثابة طعم وشباك لهم حتى يقعون في شر أعمالهم ههههه قوية يامصر العرب.
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  15. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    والسبب. سوء الادارة. التي فشلت فشلا ذريعا في جميع المجالات
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  16. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    الاقتصاد المصري في حال يرثى له
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  17. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    تم الغاء الرحلات لعدم جدوها الاقتصاديه
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  18. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:14479

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  19. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    محمد

    خنبوقة اتحداك واتحدى شنبك طبعا اذا عندك شنب تروح مصر ههههههههه والله انك ترجع من غير هدوم هههه خنبوقة ابو معرفات قلم الكيكة ههههه
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  20. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    الثقفي

    الله ينصر خادم الحرمين على من يعاديه
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  21. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    الثقفي

    لسا باقي عندنا خمسة ملايين مصري تعالوا خذوهم كملوا معروفكم 😂😂
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  22. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    مشعل

    على كذا الدولار حيعمل 100 جنيه وحتكون الثلاجه ما فيهاش الا اللمبه العطلانه يا خنبوقه
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  23. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    الثقفي

    ت ١٥ اصل العرب الجزيره العربيه لاتتحمس زياده وبعدين البلد ماعاد تتحمل زياده وافدين
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  24. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    24- قلم الحقيقه فقد تم اصدار تعميم عاجل // ممكن رقم التعميم يا افندم هههههه
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  25. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    حمد

    شكرآ للسلطات المصرية الأمنية التي قطعن رجلين الروافض الخمينيين قبل مغادرتهم مصر والقاء الفبض عليهم
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  26. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    المثير للسخرية أنه وجد غالبية هؤلاء الأخوان المجرمين الذين ألغيت رحلات هروبهم والسفر لخارج مصر كل واحد منهم مسوي لك سكسوكة وحالق عرفجته حسبي الله عليه يحسب أن أمره لن يكتشف ههههههه
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  27. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    فقد تم اصدار تعميم عاجل بعدم صعود الأخوان المفلسين على الطائرات المصرية أي كانت جنسيات هؤلاء الأخونجية . لذلك تم الغاء رحلاتها حفاظآ على الأمن والسلم العالمي من الارهاب والارهابيين.
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  28. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    حمد

    القافلة تسير ***
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  29. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    شكرآ للسلطات المصرية الأمنية التي قطعن رجلين هالأخونجية قبل مغادرتهم مصر والقاء الفبض عليهم.
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  30. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    9 رحلات

    يعني مافيش سواح ومافيش معتمرين. إيه الحكاية ياباش مهندس وسعادة البية أفندم!
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  31. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:15605

    قلم الحقيقه

    ركاب هالطائرات المصرية غالبيتهم من الأخوان المجرمين تم الغاء رحلاتهم لدواعي أمنية حيث تم القاء القبض على غالبيتهم قبل صعودهم للطائرة وتمكنهم من الهرب.
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  32. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    خالد

    لسه احنا في البداية ويما حتشوفو من المصريين واعلامهم وسيسيهم الي دعمتوا ب150 مليار دولار
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  33. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    شيعي برونزي

    محمد للاسف انت انسان بلاضمير اتق الله
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  34. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    محمد

    ياليت يكملو جميلهم وياخذوا اربعة مليون ونص مصري من عندنا يكون اقتصادهم احسن ويكون جدوى اقتصادية ههههه
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  35. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    77

    الله يبشركم بالخير اصلن مصر كلها عندنا مب ناقصين معد لنا مكان
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  36. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    شيعي برونزي

    حفظ الله السيسي وشعب مصر تحيااااااا مصر اتركوا عنكم العنصريه هذة مصر ااام الدنيا وكنانه العرب واصل العرب وفصله
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  37. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:542

    ابونواف...

    الدكتور عبدالسميع اللميع ت٤-نعلم ان هذه الرحلات اقتصاديه ويجب عدد الركاب يغطي تكاليف السفر...وامشي ياسيسي والتكتك معاك
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  38. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    خنبوقه وساميه ورحمه مالكم الا الاوتوبيس اذا عاوزين تروحوا زياره طيران بح هههههههه
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  39. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    بدر

    المصاروه من سيء الى اسوء سيسي ياسيسي كمان وكمان ادي لهم شعب ما يجيش الا بضرب القزمه كان ماله حسني مبارك مستتكم ٢٤ قيراط ومعيشكم وأمن وأمان دي الوأت خودوا من اللي خلاكوا ع البلاطه والعميه بقت ب٥ جنيه
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  40. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    عبدالله التميمي

    مصر تفقد فيها الامن والأمان كثرة الخطف والسرقات والبلطجة ويا كثر اللي راحو وندمو كثير على روحتهم لمصر ... مصر ضاعت ولا حول ولا قوة الا بالله
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  41. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    حسن

    على كذا بتفلس السعوديه .... هههههههه كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهن قرنه الوعل
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  42. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    حسن

    الله لايردكم
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  43. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    انشر التعليق

    احلى خبر خفوا علينا الزحمة غثيتونا
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  44. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    باصات جويه حنتور درقن درقن بتكم سميه اهي عندنا ابعتو ليها حنتور يغورها فداهيه من زمان
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  45. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    اركبو الحنتور هذا كفوكم وخوذو بنتكم ساميه كلكم غير مجدين
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  46. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    إستشاري صح

    انتهت السياحة في مصر لكثرة قتل السواح وتبعها الطيران ***
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  47. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    دكتور دامعي

    الكبير كبير يا مصر وما يحتدش يبرر لأي حد ..امشي يا مصر ويا سيسي واحنا وراك
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  48. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    خلاص عرفنا

    ولايهمكم السيسي بطل الطيران العربي سيحلها فالطيران المصري عمق اسنراتيجي للطيران العربي الطيران المصري يستغني عن العالم العربي ولكن لايمكن للطيران العربي الاستغناء عن الطيران المصري
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  49. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    سفرانكو

    عادي دائما تلغى رحلات لعدم وجود ركاب لانه مافي موسم عمرة او حج او اجازة سعوديين او اعياد
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  50. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    فريدة شوقي

    المسافرين انقرضوا
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