مصر تلغي 9 رحلات متجهة للمملكة.. ومصادر ملاحية توضح السبب!

صحيفة المرصد: ألغت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران كانت متجه للمملكة بسبب وجود مشاكل في التشغيل وعدم جدواها اقتصاديا.

ووفقا لـ”الجزيرة” أفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة بأن سلطات المطار تلقت إشارة من سلطة الطيران المدني بإلغاء ست رحلات لشركة طيران المصرية العالمية وهى رحلات رقم 106 و112 إلى ينبع و905 إلى جدة و930 إلى بيرجامو و104 إلى الطائف و510 إلى الكويت.

كما أكدت المصادر أنه تم أيضاً إلغاء رحلات الخطوط السعودية رقم 306 إلى جدة والنيل رقم 115 إلى القصيم وإير كايرو رقم 447 إلى ينبع للسبب ذاته.