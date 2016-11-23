مصر تلغي 9 رحلات متجهة للمملكة.. ومصادر ملاحية توضح السبب!

صحيفة المرصد: ألغت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران كانت متجه للمملكة بسبب وجود مشاكل في التشغيل وعدم جدواها اقتصاديا.
ووفقا لـ”الجزيرة” أفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة بأن سلطات المطار تلقت إشارة من سلطة الطيران المدني بإلغاء ست رحلات لشركة طيران المصرية العالمية وهى رحلات رقم 106 و112 إلى ينبع و905 إلى جدة و930 إلى بيرجامو و104 إلى الطائف و510 إلى الكويت.
كما أكدت المصادر أنه تم أيضاً إلغاء رحلات الخطوط السعودية رقم 306 إلى جدة والنيل رقم 115 إلى القصيم وإير كايرو رقم 447 إلى ينبع للسبب ذاته.
تعليقات ( 50 )
عدد التعليقات:14479
عمر السميريلم يبقى للعرب بعد الله غير السعوديه
سلمانههه خنبوقة الطم الطم حيدرة حيدرة خميني خميني يا علي يا حسين الغيثونا هههه
عدد التعليقات:14479
عمر السميريمصر في حالة افلاس لذلك الغت الرحلات وستلغي اشياء أخرى كثيره
حمدمصر سيف قاطع لرقاب الروافض الخمينين الكفار أعداء الاسلام والعرب.
البنتليز يا معلمالخنبوقه مثل النائحه المستأجره واللتي يؤجرونها في مخيمات العزاء حتى تلطم
عدد التعليقات:14479
عمر السميريالانهيار الاقتصادي سيتبعه انهيارات في كل شي
خالدقلم الكذب والبهتان اصلا السعودية مقاطعة مصر ووقفت عنهم المساعدات والبترول ***
داعس الليبراليةالخنبقه بوق مستأجر
مشعلممكن بيصير الطيران عندهم بالتوك توك اللي صنعوه من سياره وقلبوها هيلوكبتر
عدد التعليقات:14479
عمر السميريالريال السعودي باربعه جنيهات وهذا يحدث لاول مره في تاريخ مصر
خالدت32 قلم الحقيقة خنبوقة كيف شكرا لمصر العربية الشقيقة انها تساند بلادنا وحكومتنا وملكنا مقاطعنهم ومو معطين السيسي وجه وقطعو عنهم البترول والسيسي غدر بالسعودية والعرب وتحالف مع ايران وبشار وروسيايا كذاب
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهمصر سيف قاطع لرقاب الأخوان أعداء الاسلام والعرب.
عدد التعليقات:14479
عمر السميريكان الله في عون الشعب المصري الشقيق
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهأأأأأأألف تحية لحكومة مصر العربية على مكافحة الارهاب والارهابيين ممثلين بالدواعش والأخوان المجرمين الخائنين.لقد تم وضع هذه الطائرات بمثابة طعم وشباك لهم حتى يقعون في شر أعمالهم ههههه قوية يامصر العرب.
عدد التعليقات:14479
عمر السميريوالسبب. سوء الادارة. التي فشلت فشلا ذريعا في جميع المجالات
عدد التعليقات:14479
عمر السميريالاقتصاد المصري في حال يرثى له
عدد التعليقات:14479
عمر السميريتم الغاء الرحلات لعدم جدوها الاقتصاديه
عدد التعليقات:14479
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
محمدخنبوقة اتحداك واتحدى شنبك طبعا اذا عندك شنب تروح مصر ههههههههه والله انك ترجع من غير هدوم هههه خنبوقة ابو معرفات قلم الكيكة ههههه
الثقفيالله ينصر خادم الحرمين على من يعاديه
الثقفيلسا باقي عندنا خمسة ملايين مصري تعالوا خذوهم كملوا معروفكم 😂😂
مشعلعلى كذا الدولار حيعمل 100 جنيه وحتكون الثلاجه ما فيهاش الا اللمبه العطلانه يا خنبوقه
الثقفيت ١٥ اصل العرب الجزيره العربيه لاتتحمس زياده وبعدين البلد ماعاد تتحمل زياده وافدين
حمدشكرآ للسلطات المصرية الأمنية التي قطعن رجلين الروافض الخمينيين قبل مغادرتهم مصر والقاء الفبض عليهم
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهالمثير للسخرية أنه وجد غالبية هؤلاء الأخوان المجرمين الذين ألغيت رحلات هروبهم والسفر لخارج مصر كل واحد منهم مسوي لك سكسوكة وحالق عرفجته حسبي الله عليه يحسب أن أمره لن يكتشف ههههههه
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهفقد تم اصدار تعميم عاجل بعدم صعود الأخوان المفلسين على الطائرات المصرية أي كانت جنسيات هؤلاء الأخونجية . لذلك تم الغاء رحلاتها حفاظآ على الأمن والسلم العالمي من الارهاب والارهابيين.
حمدالقافلة تسير ***
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهشكرآ للسلطات المصرية الأمنية التي قطعن رجلين هالأخونجية قبل مغادرتهم مصر والقاء الفبض عليهم.
9 رحلاتيعني مافيش سواح ومافيش معتمرين. إيه الحكاية ياباش مهندس وسعادة البية أفندم!
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهركاب هالطائرات المصرية غالبيتهم من الأخوان المجرمين تم الغاء رحلاتهم لدواعي أمنية حيث تم القاء القبض على غالبيتهم قبل صعودهم للطائرة وتمكنهم من الهرب.
خالدلسه احنا في البداية ويما حتشوفو من المصريين واعلامهم وسيسيهم الي دعمتوا ب150 مليار دولار
شيعي برونزيمحمد للاسف انت انسان بلاضمير اتق الله
محمدياليت يكملو جميلهم وياخذوا اربعة مليون ونص مصري من عندنا يكون اقتصادهم احسن ويكون جدوى اقتصادية ههههه
77الله يبشركم بالخير اصلن مصر كلها عندنا مب ناقصين معد لنا مكان
شيعي برونزيحفظ الله السيسي وشعب مصر تحيااااااا مصر اتركوا عنكم العنصريه هذة مصر ااام الدنيا وكنانه العرب واصل العرب وفصله
عدد التعليقات:542
ابونواف...الدكتور عبدالسميع اللميع ت٤-نعلم ان هذه الرحلات اقتصاديه ويجب عدد الركاب يغطي تكاليف السفر...وامشي ياسيسي والتكتك معاك
بدرالمصاروه من سيء الى اسوء سيسي ياسيسي كمان وكمان ادي لهم شعب ما يجيش الا بضرب القزمه كان ماله حسني مبارك مستتكم ٢٤ قيراط ومعيشكم وأمن وأمان دي الوأت خودوا من اللي خلاكوا ع البلاطه والعميه بقت ب٥ جنيه
عبدالله التميميمصر تفقد فيها الامن والأمان كثرة الخطف والسرقات والبلطجة ويا كثر اللي راحو وندمو كثير على روحتهم لمصر ... مصر ضاعت ولا حول ولا قوة الا بالله
حسنعلى كذا بتفلس السعوديه .... هههههههه كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهن قرنه الوعل
حسنالله لايردكم
انشر التعليقاحلى خبر خفوا علينا الزحمة غثيتونا
إستشاري صحانتهت السياحة في مصر لكثرة قتل السواح وتبعها الطيران ***
دكتور دامعيالكبير كبير يا مصر وما يحتدش يبرر لأي حد ..امشي يا مصر ويا سيسي واحنا وراك
خلاص عرفناولايهمكم السيسي بطل الطيران العربي سيحلها فالطيران المصري عمق اسنراتيجي للطيران العربي الطيران المصري يستغني عن العالم العربي ولكن لايمكن للطيران العربي الاستغناء عن الطيران المصري
سفرانكوعادي دائما تلغى رحلات لعدم وجود ركاب لانه مافي موسم عمرة او حج او اجازة سعوديين او اعياد
فريدة شوقيالمسافرين انقرضوا