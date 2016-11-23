إلى أين تتجه الاستثمارات السيادية الخليجية؟-فيديو

صحيفة المرصد:بدل الهبوط الحاد في أسعار النفط النظرة الاستثمارية في دول الخليج وجعلها أكثر وعيا مما كانت عليه من خلال التحول من الاستثمارات التقليدية الى الاستثمارات الأكثر مخاطرة وذلك بحسب موقع”سي أن بي عربية”.