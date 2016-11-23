إلى أين تتجه الاستثمارات السيادية الخليجية؟-فيديو

صحيفة المرصد:بدل الهبوط الحاد في أسعار النفط النظرة الاستثمارية في دول الخليج وجعلها أكثر وعيا مما كانت عليه من خلال التحول من الاستثمارات التقليدية الى الاستثمارات الأكثر مخاطرة وذلك بحسب موقع”سي أن بي عربية”.
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تعليقات ( 5 )
مواطن مهتم في الاقتصادالمعلومات غير دقيقة !! أولاً الامارات حوالي ١٢٠٠ مليار $ السعودية ٧٥٠ مليار $ قطر ٣٣٥ مليار $ الكويت صحيح كما ذكر وهو ٥٩٢ مليار $ ؛ ثانياً انا حسبت كل ماتملك هذة الدول بجميع صناديقها . { مصادر موثقة }
ابو صالحودي والله انها تتحقق و نتقدم و نصير دولة ذات ثقل على الخارطة الاقتصادية بس في داخلي صوت يقول ماظنتي ياعبيد تأكل بطاطا
الشهاب الاحمرالخطأ هو اننا وضعنا اموالنا عند المخابرات الامريكية وكان يجب ان ننوع في استثماراتنا ونجعلها في جميع الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا.
مرتفع ضطغي أخ يا ضطغيمتجهة إلى صبه .تعبنا من الكلام المزخرف .
انشر التعليقماهي رايحة بعيد تاخذ لفه وترجع لا تتفلسفون