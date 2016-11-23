“الإسكان” تطالب المواطنين لتسجيل أراضيهم في برنامج الرسوم عن طريق مركز”إتمام”

صحيفة المرصد:دعت وزارة الإسكان جميع أصحاب الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذين لم يتمكنوا من تسجيل أراضيهم عبر الموقع الالكتروني، إلى زيارة مركز خدمات المطورين “إتمام” في الرياض وجدة والدمام، للتسجيل عن طريق منسوبي المركز، مؤكدة ضرورة إحضار جميع المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل، كمعلومات الأراضي والرفع المساحي وغيرها.
وأوضح المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أن منسوبي مركز “إتمام”، تلقوا تدريبًا كاملًا لتمكينهم من تسجيل الأراضي للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في التعامل مع موقع الأراضي البيضاء، لتسجيل جميع بيانات أصحاب الأراضي، واستكمالها قبل انتهاء المدة الزمنية المخصصة للتسجيل والمحددة بستة أشهر تكتمل بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل.
وكانت وزارة الإسكان قد دعت ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها 10,000 متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني، خلال فترة التسجيل الحالية التي تنتهي بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل، تجنّباً لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد إنتهاء الفترة المحددة مسبقاً.
تعليقات ( 8 )
الرأي العاميعني المواطن يقوم بعملكم يمسح الاراضي اذا شخص متوفي لدية عشرات الالف الكيلومترات لا يعلم بها الا الله اين الخرائط اين نظام الجغرافي اين البلديات
كجمغلوههههههههههههههههههههههههههه وزارة الاسكات ناويه نيه
عدد التعليقات:15605
قلم الحقيقهيبغونهم يسجلون حتى يشاهدون الأرض السمينة أم سنامين اللي حصل عليها المواطن المسكين من كده وتعبه وقريشاته من خلال أقساطه ثم قالو له أرضك تحتها بئر بترول هاتوها صادروها وعطوه بدالها أرض أم سنام واحد.
مقهور منكم واللهنريد اعلان منكم يقول اسماء المستحقين للقروووووض او اسماء المستحقين لاستلام السكن فقط هذا اللي نريده . لانريد ان نعرف ماذا تقومون بهه من ورش عمل واليات واتفاقيات مالنا فيها صلاح نحن نريد فقط تقديم اسم
محب المرصدقسم بالله ما اكتب ولا اسجل. كل شوي طالبين نسجل نكتب نعمل ووووووو انتم سجلوا واكتبو للمستحقين القروض عشان الناس تعرف انكم وزارة متحركه ومتقدمه عن كل الوزارات وسباقه في كل شي
صبحيبالمشمش يبيلكم قرن كامل حتى ينفذ الرسوم والعقار في ازدياد مادام السكان في ازدياد والاجانب في ازدياد والاسكان في تخبط.
🐅Macanشكراً وزارة الإسكات... من وقت لآخر وهم يتحفوننا بهذه القفشات الرائعة. وين فريقكم ... وين آلياتكم الإليكترونية والورقية وغيرها...؟ قفشات ... ضحكات ... خزعبلات...