“الإسكان” تطالب المواطنين لتسجيل أراضيهم في برنامج الرسوم عن طريق مركز”إتمام”

صحيفة المرصد:دعت وزارة الإسكان جميع أصحاب الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذين لم يتمكنوا من تسجيل أراضيهم عبر الموقع الالكتروني، إلى زيارة مركز خدمات المطورين “إتمام” في الرياض وجدة والدمام، للتسجيل عن طريق منسوبي المركز، مؤكدة ضرورة إحضار جميع المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل، كمعلومات الأراضي والرفع المساحي وغيرها.

وأوضح المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أن منسوبي مركز “إتمام”، تلقوا تدريبًا كاملًا لتمكينهم من تسجيل الأراضي للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في التعامل مع موقع الأراضي البيضاء، لتسجيل جميع بيانات أصحاب الأراضي، واستكمالها قبل انتهاء المدة الزمنية المخصصة للتسجيل والمحددة بستة أشهر تكتمل بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل.

وكانت وزارة الإسكان قد دعت ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها 10,000 متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني، خلال فترة التسجيل الحالية التي تنتهي بتاريخ 13 ربيع الأول المقبل، تجنّباً لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد إنتهاء الفترة المحددة مسبقاً.