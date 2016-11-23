ما هي قصة الكتاب الذي أمر «الملك عبدالعزيز» بتأليفه؟

صحيفة المرصد:وثق باحث ومؤرخ سعودي قصة أحداث حرب السعودية التي ذكرها “الكتاب الأخضر السعودي”٬ ويوضح فيها موقف الملك عبدالعزيز آل سعود في حرب السعودية ضد اليمن الذي احتل نجران وقتها٬ ما دفع السعودية إلى رد قاس أعاد الأمور إلى نصابها.

وأسهب الدكتور محمد آل زلفة٬ بشرح كل ما ورد بالكتاب”الأخضر السعودي” عبر مؤلف مكون من 253 صفحة تحت مسمى “بيان عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمام يحيى حميد الدين بين عام 1925 ­1934م”٬ وصدر مؤخراً عن “مركز آل زلفة الثقافي والحضاري ودار بلاد العرب للنشر”٬ مبيناً أن البحث عن الكتاب كان أمراً صعباً: “للأسف أن مراكز البحوث لدينا لم يحتفظوا بالصحف في ذلك الوقت٬ ولم نجد نسخة من الصحف إلا في مكتبة أرامكو في وقت متأخر”.

وقال: “وفقت في الأخير بنسخة مصورة عند أحد الأصدقاء٬ فمسؤوليتي كمؤرخ وباحث هي توثيق التاريخ وإعادة طباعته”. وأضاف: “عانيت كثيرا في الجمع والطباعة ليكون الكتاب يستحق أن يقتنيه كل باحث ومؤرخ ومعتن بالشأن اليمني٬ لأنه نسخة طبق الأصل مما يحدث اليوم من المماطلة والنقض بالعهد والتفاوض والمراوغة من الحوثيين٬ والحمد أن الكتاب خرج للنور بهذا الوقت الذي يكرر التاريخ فيه نفسه”.