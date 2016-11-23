  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بتبوك

23 نوفمبر, 2016 , 15:34 م
بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بتبوك
  • 582
  • 2
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك وفيما يلي نص البيان :

أقدم / نواف بن عيد بن عواض البقمي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / أحمد أبن صياح بن محمد البلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية ، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن عيد بن عواض البقمي ” سعودي الجنسية ” اليوم الأربعاء الموافق 23 /2 / 1438هـ في مدينة تبوك بمنطقة تبوك .



تعليقات ( 2 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم