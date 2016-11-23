بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بتبوك

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك وفيما يلي نص البيان :

أقدم / نواف بن عيد بن عواض البقمي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / أحمد أبن صياح بن محمد البلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية ، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن عيد بن عواض البقمي ” سعودي الجنسية ” اليوم الأربعاء الموافق 23 /2 / 1438هـ في مدينة تبوك بمنطقة تبوك .