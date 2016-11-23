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فيديو:السيسي يعلن دعمه للجيش السوري

23 نوفمبر, 2016 , 16:25 م
فيديو:السيسي يعلن دعمه للجيش السوري
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صحيفة المرصد: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى إن بلاده تدعم الجيش السوري .

وفي رد على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سوريا، قال السيسي إن “الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق”.

وأكد أن هناك “حساسيات” في مسألة إرسال قوات مصرية إلى سوريا، وقال: “من المفضل أن القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال”.

وأشار السيسي إلى أن “سوريا تعاني من أزمة عميقة منذ 5 سنوات وموقفنا في مصر منها يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري، وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى وحدة الأراضي السورية حتى لا يتسبب في تجزئة مشكلة سوريا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب فى سوريا”.



تعليقات ( 123 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 123
    23 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    قلم الحقيقه

    112 يامحلل ماخذوا مقلب ولا شئ من البدايه يعلمون ان ***
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  2. 122
    23 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    Saad

    الولاء أيدلوجي لدى حكام مصر العسكر نظرتهم من جمال عبدالناصر الى السيسي طامعين بالخليج زي ايران ما كان رادعهم الا امريكا اما جيش مسافة السكة عساة يقدر على داعش سيناء واستفزازهم للخليج مدروس والحذر منه
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  3. 121
    23 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    عربي بن خالف تُعْرَف!

    كلامك خطير ياسي السيسي،طالما أنك تحترم إتفاقية كمب ديفيد،فبإستطاعتك أن ترقص التانغو كل يوم مع شريك جديد تجد فيه مصلحة لبلدك.(التانغو رقصة يقوم بها شخصان سوية فقط)93 مليون نسمة.عذرك معك يا بيه.
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  4. 120
    23 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    الواقع الاليم

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ستفترق أمتي 73 فرقة، كلهم في النار إلاّ فرقة واحدة"، فقيل له: من هم يا رسول الله؟ -يعني الفرقة الناجية- فقال: "هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"،
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  5. 119
    23 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    كلمة حق

    تعليق مخالف
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  6. 118
    23 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    السياسية السعودية رأسية مثل الجبال وعدم التعجل فى قرارتها لذا هى لم تقدم على ايقاف امداد مصر بالبترول الا من أعمال ***فقد طفح الكيل عن حده من تصرفات هذا العسكرى ***
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  7. 117
    23 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    ابو محمد

    رقصني ياقدع تدعمه بايش****
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  8. 116
    23 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    عبدالفتاح

    اضحك من قلبك لما يقول الاعلام المصري مصر قلب العالم الاسلامي لو بيدهم لنقلوا مكه والمدينه اليهم
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  9. 115
    23 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    ابو محمد

    طيب ***
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  10. 114
    23 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    قلم الحقيقه

    الشي اللي مهو لوجه الله يضيع
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  11. 113
    23 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    الواقع الاليم

    انشاء الله تحشر معاه في ***
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  12. 112
    23 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    محلل

    الخليج ماخذين مقلب في مصر مصر مجرب بوق ولسان فقط ياليت يرجع فلوسنا والمليارات وادعموً فيها الوطن افضل واطردو العماله المصريه عشان بشار وخامنيئي يصرفون عليهم
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  13. 111
    23 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    بقايا مشاعر.....♡

    السيسي يدورمصلحته وقبله مبارك يقول لو مصلحتي مع ابليس رحت فلاتحاسبو الناس على اخطاءكم كل يمشي بمزاجه وعارف مع مين يروح وش يسوي ...لاتطلب من الاخرين مالم تستطع ان تفعله انته
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  14. 110
    23 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    دحوم1

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 109
    23 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    عبد الله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 108
    23 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    مواطن

    تعليق مخالف
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  17. 107
    23 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    ابوشيخه

    هي ماوقفة على السيسي معروفين المصريين**** على العرب والخليج وبذات على السعودية بلاد التوحيد المصريين يعتقدون انهم أفضل العرب هذه عقيدة عندهم مثل ايران يعتقدون انهم افضل من العرب
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  18. 106
    23 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    مقلقل

    فشل ذريع في الداخل والخارج 😂😂😂
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  19. 105
    23 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    مقلقل

    ررررز ررررز هاتوا ررررز انا عاوز ررررز 😂😂😂
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  20. 104
    23 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    ابوشيخه

    هذه الحقيقة مصر معروفه منذ القدم وهم يقفون مع الاعداء ضد الاسلام والعروبة المصريين يتبطحون لروسيا عشان حفنه من المال وعشان الدعم السياحي في مصر على حساب الشعب السوري وتجد المصريين ينادون بالعروبة ؟؟
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  21. 103
    23 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    مقلقل

    تعليق مخالف
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  22. 102
    23 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    ابو بدر

    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل طاغيه وخائن ارواحنا ودمائنا فداء لوطننا
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  23. 101
    23 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    بقايا مشاعر.....♡

    لماذا يحدث هذا لاجاب لااعلم ..تداخلت المصالح وتفرقو الاخوه واصبح المواطن البسيط هو الضحيه القتلى هم سوريون جيش او مقاومه
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  24. 100
    23 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    بقايا مشاعر.....♡

    سوىيا قبل سبع سنوات افضل مليون مره مما هي عليه الان لم نكن نسمع عن طايقيه ولاحزبيه البلد هذا طلع عباقره وعقول متعلمه بلد زراعي سياحي والان ي.حسره تفوح منه رايحة الاموات بسكن الدمار ولو سالت طفل لماذا
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  25. 99
    23 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    ام محمد

    حتدعمه بأيه بلا مؤخزه !؟ آه ولا يمكن أصد حضرتك دعم معنوي
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  26. 98
    23 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    السيف الازرق

    حينما يتكلم **...؟
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  27. 97
    23 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    ممكن ؟!

    لا أحد يستغرب من هذا الوجه أي شيء يعمله أو يقوله الكل يعرف أنه مقلب و مشى على كل الدول التي دعمته و ساندته الله يكفينا شره و يفك مصر و يردها إليه رداً جميلاً
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  28. 96
    23 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    جبال سدير

    تعليق مخالف
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  29. 95
    23 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    اللهم لاشماته ... ياما حذرنا ومنذ بداية الإنقلاب*******
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  30. 94
    23 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    ابوشيخه

    أمريكا وروسيا اصدقاء وبينهم تحالف خفي وخلافهم هذا ذر الرماد في العيون مصر وايران نسمع أن هناك بينهم خلاف والحقيقة أن بينهم أخذ وعطى وتبادل تجاري وسياسي وتبادل اسلحة وتدريب الارهابيين في بلدانهم
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  31. 93
    23 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    كاسرهم ****

    ياقلم الحنبقة يارخمة مدري عندكم ثلاجة للبيع نحط فيها لحم
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  32. 92
    23 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    اذا هامك اقتصاد ماااسر يا خنابق حول راتبك للجنيه هههههههههه
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  33. 91
    23 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    إيران واﻹخوان يذكروني باللصوص إللي تعاونوا على السرقة وساعة المحاسبه اختلفوا وتضاربوا.فهما متعاونان ومتفاهمان من اياأيام البنا حتي المرسي لكن كعكة الربيع العبري وقسمتها اختلفوا وأمريكا تتلون بينهما
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  34. 90
    23 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    قلم الخنابق الدولار عامل 21 جنيه النهارده يعني من جرف لدحديره ههههههههه
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  35. 89
    23 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    أرزة 🌲 لبنان

    بشك إنو مستوعب شو عمبيحكي يازلمي التفت يمينك شمالك حيطلعلك بشار الديكتاتور اللي العالم بأكملو أجمع بإنو من كبار مجرمي الحرب
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  36. 88
    23 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    .# هذا رأيي #.

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  37. 87
    23 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    محمد

    قلم الخنبقه مزعجنا انه من الوطنيين الأحرار اللذين يقاتلون فداء اوطانهم كما يدعي وآخر شيء يقول عبفتاح سيسي قائد الأمة العربية والإسلاميه ما ادري أي وطنية مزيفة تتكلم عنها وأنت سيساوي بنمرة واستمارة
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  38. 86
    23 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    ابوشيخه

    في السابق كنا ننادي ونقول لحكومتنا في المملكة العربية السعودية أن مصر *** وهي التي فككت الدول العربية مصر هي من سلمت صدام ايران مصر هي من جعلت أيران تحتل العراق مصر ***مع أمريكا وروسيا وإسرائيل
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  39. 85
    23 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    .# هذا رأيي #.

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  40. 84
    23 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    شجاع

    اعلمة الرماية كل يومٍ فلما اشتد ساعدة رماني - يروى ان رجلاً بنى حائطاً من طين دون تدعيم اساساتة فاتت ريح عاتية فذهب الى ذالك الحائط ليحتمي بة فسقط الحائط على رأسة فقتلة خلك واعي وابني على اساس تسلم
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  41. 83
    23 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    إصرار هل نتراجع نحن أم يتراجع هو

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  42. 82
    23 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    محمد

    أنوس خنبوقة قلم ***
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  43. 81
    23 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    علي1

    ماذا يوجد عند السيسي حتى يدعم الجيش السوري .لو عنده شيء لدعم جيشه .داعش مسوين دولة عنده في سيناء يسرحون ويمرحون فيها .تصريحاته تدل على افلاسه
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  44. 80
    23 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    الثقفي

    لم يعد هناك جيش سوري بل عصابات بشار ومرتزقه افغان وباكستانين وعراقيين ومن كل العالم
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  45. 79
    23 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    الثقفي

    دائما ***يناصرون بعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 78
    23 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    الثقفي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 77
    23 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    الهمداني

    64--لو خلص الفول أنا مش مسئول--((لو خلص الفول انا مش مسؤول))--
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 76
    23 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    الثقفي

    ان موعدكم الصبح اليس الصبح بقريب لك يوم ***
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  49. 75
    23 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    سمير

    تعليق مخالف
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  50. 74
    23 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    غورباتشوف

    تعليق مخالف
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  51. 73
    23 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    محب صدام حسين

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 72
    23 نوفمبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:986

    سامية

    مع القضاء على جماعات الإرهاب بمختلف مسمياتها في كل مكان
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 71
    23 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    سمير

    نرجع ونقول وتكرار يعلم الشطار. .والله لن يدافع عن هذة الأرض ويضحي من أجلها إلا أبنائها ت*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 70
    23 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اللهم عليكً بالعسكر فانهم لايعجزونك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 69
    23 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    صبحي

    ممكن سلف يالسيسي ولو مليون ريال بس.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 68
    23 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    انوس

    حفظ اللة مصر التي تحافظ علي الوحدة والتمسك بحبل اللة لأن الفرقة تفتيت وارجو كم بدون تعصب أفهمو الكلام يحث علي حرمة الدماء وصيانة المقدرات وليس للسفك الدماء كفاية كدة
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  57. 67
    23 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    زائر

    السيسي. ***. بامتياز.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 66
    23 نوفمبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 65
    23 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    الخالدي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 64
    23 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    لو خلص الفول أنا مش مسئول

    لكل المطبلين لجماعة الاخوان الإرهابية نقول حتى وإن ذهب السيسي لن يعود الاخوان لحكم مصر لان المصريين عرفوا من هم الاخوان المفلسين وأصبحوا من قاذورات الماضي لن يصلح حال مصر إلا رئيس بمواصفات حسني مبارك
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  61. 63
    23 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    محمد

    خنبوقه اترك عنك التقية ورد على سؤال تعليق 37 تقول انك من الوطنيين الأحرار هيا ارنا وطنيتك المزيفة وجاوب مع اني اعرف انك ستهرب كعادتك
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  62. 62
    23 نوفمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    كل يوم ينفخون في بوقهم عساه ماقال حرف ونطق كلمة ألا أشادو به وصفقو له. الخاشقجي والخاشقجي وآخرتها أغلقت حكومتنا أعزها الله فم الأخواني بحجر .
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  63. 61
    23 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    مواطن

    يوما ما ستشرق شمس الحق والحرية على الشعب السوري المظلوم من الجحش وأعوانه وسيأسف من ساند الظالم على المظلوم .
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  64. 60
    23 نوفمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أخوان الشر لعنهم الله يريدون كل مايبعد بلادنا وحكومتنا عن أخوتها العرب. لأن الأمر سيكون في صالحهم وكأنهم يديرون سياسة دولتنا نيابة عن حكومتنا . زين بعد أن قيادتنا أسكتت الناعق الأخواني لهم ليل نهار.
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  65. 59
    23 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    من العرب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 58
    23 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    الاحساء

    بالله عليكم هذا ممكن يحكم 90 مليون نسمه من المسلمين في مصر الظاهر إيران ترست ثلاجته عبتها فل عيش ياعم على حساب فقراء مصر والله مع الصابرين .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 57
    23 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    قلنالكم من زمان خلوا رزنا لنا ماحد نافعك وقت الجد.كلهم شحاتين اذا اخذوا حاجتهم طلعت فضايحهم خساره المليارات اللي راحت عليك يا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 56
    23 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    من العرب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 55
    23 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    من العرب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 54
    23 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    معكم ع الخط

    موقفه من دعم الاسد موجه الى الشعوب وليس الحكومات في بعض الدول ومضاد للحكومات في دول اخرى والا لايرى في بشار اقل من ديكتاتور بامتياز -وجهة نظر فقط-
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 53
    23 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    سمير

    يدعم بشار يدعم الجن الأزرق هذا شيء بينه وبين السوريين مالنا دخل فيه لأننا لن نكون سوريين أكثر من السوريين أنفسهم. . أهم شيء شعبنا أولى برزنا وثروات البلد تصرف على أبناءه في الداخل وشكرا 😊
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  72. 52
    23 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    الهمداني

    لا حد يعترض على كلام السيسي فهو ماخذ الموافقة من العظيم ترامب والعظيم ترامب ماهو مزح احذر تسلم
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  73. 51
    23 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    خالد

    السعودية حفظها الله واعز ملكها قطعت الاتصالات مع مصر وحكومة السيسي وقطعت عنهم المساعدات والاموال وقطعت عنهم البترول وقطعت عنهم انشاء المشاريع على حسابهم ردا على ما يدعو نفسه قلم الحقيقة ومعرفاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 50
    23 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 49
    23 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    تركي

    انتبهو من ***** ابو معرفات يبث سمومه ويتهم المسلمين جميعا بالدواعش والارهابيين والاخونج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  76. 48
    23 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    محمد

    لا تستغربو السيسي دعم بشار الارهابي ودعم الحوثيين ضدنا وارسل لهم اسلحة وزوارق بحرية حربية لكي يحاربوننا ويقتلون ابناءنا بالجنوب هاذا ****بانت مخططاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  77. 47
    23 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    هذا النظام الحاقد عميل المجوس بقاءه خطر ع العرب والخليج نظام البراميل والكيماوي لابد من التخلص منه باسرع مايمكن لم يرحم لاطفل ولا شيخ ولا مريض ينسق مع الملاحده لقصف شعبه قمه الخساسه والحقاره والاجرام
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  78. 46
    23 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    محمد

    يعني طلع السيسي ا****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 45
    23 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    من تحت الماء

    الحمدلله كذا السعودية سوف تدعم السعودية والمقاومة اليمنية والمقاومة السورية ضد الإحتلال الأجنبي وبكذا التحالف السعودي التركي وبالأكيد الباكستاني سيعلن وبقوة، الحمدلله
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  80. 44
    23 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    هذه ثوره شعب وليست ثوره جماعات كيف تصنف شعب باكمله انه اخواني وجماعات العب غيرها بتقنعني انك خايف من مجموعات وماتخاف من دوله بحجم ايران بفكرها المتطرف وخططها الجهنميه لغزو المنطقه وقد\ بدأت
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  81. 43
    23 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    حمد

    الروافض يريدون اقامة دولة ارهابية لهم في سوريا. وسوف يتقاتلون هناك من أجل هذا المشروع الارهابي. الدواعش مع الروافض الخمينيون .نحن ليس في مصلحتنا أن تقام للارهاب دولة.كذلك للايرانيين نفوذ في اليمن.
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  82. 42
    23 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    قلم من اشد خطر الجماعات ام نظام قتل نصف مليون انسان وهجر عشرات الملايين كم قتلت الجماعات وايهم اشد خطر الجماعات ام نظام الملالي المحارب لنا فعليا ماذا يفعل قاسم سليماني بسوريا ولبنان والعراق
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  83. 41
    23 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    كلامي صحيح

    رسالتك وصلت
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  84. 40
    23 نوفمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:5922

    المنتصر بالله

    شكراً لي لأني كنت من توقعت صح كنت ضد الانقلاب العسكري وضد السيسي هذا دليل ان عندي رؤيه صح وفراسه وكنت بعد بس مقدر أقول من شأن ماحدا يزعل من الناس.............?
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  85. 39
    23 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    الشعب السوري سيتخلص من هذا السفاح المرعب وسيبني دولته وسينتخب رئيس رغم انف كل صفوي مارق حاقد ع الاسلام وصمود هذا الشعب رغم كل هذه الحشود اكبر دليل ع ذلك
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  86. 38
    23 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    المراهنة على فوز الاخوان المسلمين في سوريا مراهنة خاسرة
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  87. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    عبدالرحمن الدوسي

    سؤال لك ياقلم الخنبقه ؟ انت مع سياية السعوديه في سوريا او مع سياية السيسي بسوريا ... ؟؟؟؟
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  88. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    اتوقع بعد انتهاء رئاسة السيسي سيحاكم مثل الاخونجي مرسي وراح تكون قنوات مصر وصحافتهم ضده مثل ماسوو بحسني ومرسي
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  89. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    نظام مصر حاقد ع الخليج ويدعم مخططات الاعداء تجاه المنطقه لتفكيكها واستنزاف مقدراتها وداعم لبشار بالسلاح والمواقف وكل هذه الدماء الزكيه لا يقيم لها وزن ومن قتلهم السلاح الايراني عدوه التوحيد والعرب
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  90. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    محمد

    والله وبالله وتالله ما قهرني الا عشرات المليارات الي اخذها منا والحين يحاربنا فيها
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  91. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 16:58 م
    عدد التعليقات:5922

    المنتصر بالله

    يا سبحان الله يحق لشعب سوريا ينتفض على بشار ولا يحق لشعب مصر ينتفض على السيسي وش الفرق بين هذا وذاك ولا أحد يدق على وتر المذهب لأن مذهب السيسي.........معروف لدينا.........? صوره مع التحيه............?
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  92. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    أبو محمد

    باختصار أعترف بأنه يدعم الارهابي بشار الكلب وما خفي كان اعظم ، مصر ضاعت بعد الثورة الفاشلة وبعد حكم الجماعة الإرهابية ( الاخوان ) ولن تعود إلى سابق عهدها إلا برئيس مثل حسني مبارك الذي يبكيه المصريين
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  93. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأخونج يريدون اقامة دولة ارهابية لهم في سوريا. وسوف يتقاتلون هناك من أجل هذا المشروع الارهابي. الدواعش مع القاعدة اضافة للأخوان.نحن ليس في مصلحتنا أن تقام للارهاب دولة.كذلك للايرانيين نفوذ في اليمن.
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  94. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    فهدالجويان

    سوسو قلنا لكم للعرب *** وللمجوس اصحاب
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  95. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    مرسي اخونجي على ما صار رئيس عادا السعودية وسحبنا سفارتنا وذهب لحبيبته إيران وباليوتيوب يقول عادي اذا المسلم يبي يلحد يلحد يعني أيضا ضد إعدامه لأنه بدل دينه _وبحديث اللي يبدل دينه يقتل بعد أن كان موحد
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  96. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    اظنه

    اظن قريب سوف يغتال هذا الشخص من احد الجنرالات والله اعلم حسب رؤيا رأيتها فيه قبل سنه تقريبا
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  97. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    لو كان موقف مصر قوي وداعم للسعوديه ماكان تجرأت ايران ع اليمن وماكان استمرت الحرب الايرانيه بالوكاله وماكان قتل النصيري نصف مليون سوري الشعب السوري لاخر رجل فيهم حتى يرحل سفاح القرن
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  98. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    ***فهو يدعم الإرهابي بشار والإرهابي بوتين ويقف ضد جهودالمملكة فهو بهذا يحفر حفرة سيقع فيها وستسمعون عن ذلك قريباً فبشر الظالم بأظلم منه .
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  99. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    اواه يارزن عليه انتعلقت في كيس منهم في كيس منهم بالرز افتنني
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  100. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    عبدالرحمن الدوسي

    هذا ***ولا يستغرب تدعم نظام وجيش يقتل شعبه !!
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  101. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    18 كمل جملتك ونعم لدعم نصر الله بسوريا ليه التقيه ونعم لتبيت مجرم الحرب بشار ونعم لسيطره واحتلال ايران لسوريا بتواطؤ وخيانه من نظام عربي لايعترف بالاسلام هذا ماتريد
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  102. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    زائر

    مكشوف يا سيسي انت واحد *** لانو لو دعم الجيش الحر سيكون موقفه صعب***
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  103. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    جبهة النصرة التي يتزعمها الارهابي المحيسني في سوريا هي ممثلة للقاعدة العدو الأول لبلادنا .وكذلك الدواعش الارهابيين والأخوان الذين وضعتهم بلادنا على قائمة الارهاب.كل تلك المجاميع ارهابية يجب محاربتها.
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  104. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    ههههه قال نزع السلاح وسيناء بها مسلحين داعشيين حبايب إيران وليه ماتقصفهم 😂
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  105. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    لو كان مرسي موجود ماكان حصل كل ماحصل لمصر ومنطقتنا العربيه من ***الاوطان والعروبه الفشله يقول لكم فل يذهب الشعب السوري الى الجحيم ويبقى بشار حتى بعض الشيعه متعاطفين اكثر منه
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  106. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    A.awad

    اللي راهن على المصريين وكب المليارات لهم....مصاب بقصر نظر شديد..!! ولبنان...... والأردن ووووووووووووو.........؟؟؟؟؟؟؟ والله السيسي أعــطاء ((( كـفـوووووف ))) جــامـده ...من زمااااااااااااااان ..!!!
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  107. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لا لدعم الارهابي من القاعدة المحيسني في سوريا
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  108. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    مرسي والسيسي مثل بعض اخونجي وعلماني
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  109. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    المطوع

    سياسه مصرهي القمع لشعب دون النظر لحقوقه وطلباته وهذ يتلائم مع مايقوم به بشار زميل السيسي لكن انت اضعف من ان تخوض حرب
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  110. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    السوري السني مافيه تطرف يريد سوريا حره بعيد عن تحكم الاقليه بالاكثريه نسي فضاعات حافظ وابنه واسرته وتنكيلهم بالسوريين ليه يقف ضد اراده اغلب الشعب السوري ولماذا يدعم خطط الاعداء في منطقتنا العربيه
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  111. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    سيتم دعم الجيش السوري الحر حتى النصر بإذن الله_بعد ماقتل شعبه ودمر سوريا لاجئين ومفقودين وحصار والبعض مات جوع وتضحيات تؤيد بشار يا مسافةالسكة وتبي الجميع مثلك❗
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  112. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:13548

    برق الحرم

    ((((((( يدعم الجيش وليس الحكومة ......... والجيش غير موجود استنزفته ايران وروسيا والغرب والعجم ....... والا اين جيش الدولة السورية لا الحكومة الخائنة باعت ارضها ودمرت مدنها بدعوتها لشر الاعداء ))))))
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  113. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    اه ياويلاه يوم هب الهوى طارت المليارات والقلب انكوى وراحت العلاوة والبدلات سوى وعقبه جانا الهم والطفرة هوى وانت ياسيسي انت بتروح وعندنا استبنا للرز يروح رجعت لبنان والرز استوى ولك تئبرني يالقلب المليح
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  114. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    محمد

    يلا وين قلم الحقيقة ومعرفاته مصر العروبة والسيسي خنبوقة الكذاب
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  115. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    دكتور جامعي مقيم بالرياض

    خلاص شكرا يا السعودية على الفلوس بلاش جميلة ... الرئيس السيسي عارف بعمل ايه , والفلوس الي دفعتوها دي واجب بحقكم اتحاه مصر العظيمة
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  116. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    ميليشيا وعصابات الشيعه من كل مكان ليسو متطرفين فقط السنه وايران تبتلع بلد عربي سني ماعنده مشكله وتهدد الامن القومي العربي وتحاربنا في اليمن عادي ويقول قيش مصر لمصر بعد ماكان يقول مسافه السكه لغرض فلوس
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  117. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 16:37 م
    عدد التعليقات:14489

    عمر السميري

    خطط السيسي كلها مكشوفه 😂😂😂😂
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  118. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    ودك ترسل جيش مصري لبشار🐀لكن تدري أن الجيش المصري راح يرفض وأيضا الشعب😂
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  119. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 16:34 م
    عدد التعليقات:14489

    عمر السميري

    مفيش رز بح ههههههاي
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  120. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    يبي يرجعنا لعصر وزمن الطواغيت وبيت الطاعة والعسف بالقوة بحجه جماعات وتطرف شايفين الوكسة بعد *** النظام نصف مليون يتكلم بتطرف الجماعات والنظام حونين اوي ونسي تدخل واطماع ايران والدماء ارخص من الحكم
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  121. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    العامري1111

    هذا ***لايمثل شعب مصو العظيم
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  122. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    محق

    *** وحافظ الأسد البساطير الجدد
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  123. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:14489

    عمر السميري

    ههههههه عاوز رز هههههاي
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