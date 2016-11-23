فيديو:السيسي يعلن دعمه للجيش السوري

صحيفة المرصد: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى إن بلاده تدعم الجيش السوري .
وفي رد على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سوريا، قال السيسي إن “الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق”.
وأكد أن هناك “حساسيات” في مسألة إرسال قوات مصرية إلى سوريا، وقال: “من المفضل أن القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال”.
وأشار السيسي إلى أن “سوريا تعاني من أزمة عميقة منذ 5 سنوات وموقفنا في مصر منها يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري، وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى وحدة الأراضي السورية حتى لا يتسبب في تجزئة مشكلة سوريا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب فى سوريا”.
تعليقات ( 123 )
قلم الحقيقه112 يامحلل ماخذوا مقلب ولا شئ من البدايه يعلمون ان ***
Saadالولاء أيدلوجي لدى حكام مصر العسكر نظرتهم من جمال عبدالناصر الى السيسي طامعين بالخليج زي ايران ما كان رادعهم الا امريكا اما جيش مسافة السكة عساة يقدر على داعش سيناء واستفزازهم للخليج مدروس والحذر منه
عربي بن خالف تُعْرَف!كلامك خطير ياسي السيسي،طالما أنك تحترم إتفاقية كمب ديفيد،فبإستطاعتك أن ترقص التانغو كل يوم مع شريك جديد تجد فيه مصلحة لبلدك.(التانغو رقصة يقوم بها شخصان سوية فقط)93 مليون نسمة.عذرك معك يا بيه.
الواقع الاليمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ستفترق أمتي 73 فرقة، كلهم في النار إلاّ فرقة واحدة"، فقيل له: من هم يا رسول الله؟ -يعني الفرقة الناجية- فقال: "هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"،
كلمة حقتعليق مخالف
ابو محمدرقصني ياقدع تدعمه بايش****
عبدالفتاحاضحك من قلبك لما يقول الاعلام المصري مصر قلب العالم الاسلامي لو بيدهم لنقلوا مكه والمدينه اليهم
ابو محمدطيب ***
قلم الحقيقهالشي اللي مهو لوجه الله يضيع
الواقع الاليمانشاء الله تحشر معاه في ***
محللالخليج ماخذين مقلب في مصر مصر مجرب بوق ولسان فقط ياليت يرجع فلوسنا والمليارات وادعموً فيها الوطن افضل واطردو العماله المصريه عشان بشار وخامنيئي يصرفون عليهم
بقايا مشاعر.....♡السيسي يدورمصلحته وقبله مبارك يقول لو مصلحتي مع ابليس رحت فلاتحاسبو الناس على اخطاءكم كل يمشي بمزاجه وعارف مع مين يروح وش يسوي ...لاتطلب من الاخرين مالم تستطع ان تفعله انته
دحوم1تعليق مخالف
عبد اللهتعليق مخالف
مواطنتعليق مخالف
ابوشيخههي ماوقفة على السيسي معروفين المصريين**** على العرب والخليج وبذات على السعودية بلاد التوحيد المصريين يعتقدون انهم أفضل العرب هذه عقيدة عندهم مثل ايران يعتقدون انهم افضل من العرب
مقلقلفشل ذريع في الداخل والخارج 😂😂😂
مقلقلررررز ررررز هاتوا ررررز انا عاوز ررررز 😂😂😂
ابوشيخههذه الحقيقة مصر معروفه منذ القدم وهم يقفون مع الاعداء ضد الاسلام والعروبة المصريين يتبطحون لروسيا عشان حفنه من المال وعشان الدعم السياحي في مصر على حساب الشعب السوري وتجد المصريين ينادون بالعروبة ؟؟
مقلقلتعليق مخالف
ابو بدرحسبنا الله ونعم الوكيل في كل طاغيه وخائن ارواحنا ودمائنا فداء لوطننا
بقايا مشاعر.....♡لماذا يحدث هذا لاجاب لااعلم ..تداخلت المصالح وتفرقو الاخوه واصبح المواطن البسيط هو الضحيه القتلى هم سوريون جيش او مقاومه
بقايا مشاعر.....♡سوىيا قبل سبع سنوات افضل مليون مره مما هي عليه الان لم نكن نسمع عن طايقيه ولاحزبيه البلد هذا طلع عباقره وعقول متعلمه بلد زراعي سياحي والان ي.حسره تفوح منه رايحة الاموات بسكن الدمار ولو سالت طفل لماذا
ام محمدحتدعمه بأيه بلا مؤخزه !؟ آه ولا يمكن أصد حضرتك دعم معنوي
السيف الازرقحينما يتكلم **...؟
ممكن ؟!لا أحد يستغرب من هذا الوجه أي شيء يعمله أو يقوله الكل يعرف أنه مقلب و مشى على كل الدول التي دعمته و ساندته الله يكفينا شره و يفك مصر و يردها إليه رداً جميلاً
جبال سديرتعليق مخالف
ابوشيخهأمريكا وروسيا اصدقاء وبينهم تحالف خفي وخلافهم هذا ذر الرماد في العيون مصر وايران نسمع أن هناك بينهم خلاف والحقيقة أن بينهم أخذ وعطى وتبادل تجاري وسياسي وتبادل اسلحة وتدريب الارهابيين في بلدانهم
كاسرهم ****ياقلم الحنبقة يارخمة مدري عندكم ثلاجة للبيع نحط فيها لحم
أرزة 🌲 لبنانبشك إنو مستوعب شو عمبيحكي يازلمي التفت يمينك شمالك حيطلعلك بشار الديكتاتور اللي العالم بأكملو أجمع بإنو من كبار مجرمي الحرب
.# هذا رأيي #.تعليق مخالف
محمدقلم الخنبقه مزعجنا انه من الوطنيين الأحرار اللذين يقاتلون فداء اوطانهم كما يدعي وآخر شيء يقول عبفتاح سيسي قائد الأمة العربية والإسلاميه ما ادري أي وطنية مزيفة تتكلم عنها وأنت سيساوي بنمرة واستمارة
ابوشيخهفي السابق كنا ننادي ونقول لحكومتنا في المملكة العربية السعودية أن مصر *** وهي التي فككت الدول العربية مصر هي من سلمت صدام ايران مصر هي من جعلت أيران تحتل العراق مصر ***مع أمريكا وروسيا وإسرائيل
.# هذا رأيي #.تعليق مخالف
شجاعاعلمة الرماية كل يومٍ فلما اشتد ساعدة رماني - يروى ان رجلاً بنى حائطاً من طين دون تدعيم اساساتة فاتت ريح عاتية فذهب الى ذالك الحائط ليحتمي بة فسقط الحائط على رأسة فقتلة خلك واعي وابني على اساس تسلم
إصرار هل نتراجع نحن أم يتراجع هوتعليق مخالف
محمدأنوس خنبوقة قلم ***
علي1ماذا يوجد عند السيسي حتى يدعم الجيش السوري .لو عنده شيء لدعم جيشه .داعش مسوين دولة عنده في سيناء يسرحون ويمرحون فيها .تصريحاته تدل على افلاسه
الثقفيلم يعد هناك جيش سوري بل عصابات بشار ومرتزقه افغان وباكستانين وعراقيين ومن كل العالم
الثقفيدائما ***يناصرون بعض
الثقفيتعليق مخالف
الهمداني64--لو خلص الفول أنا مش مسئول--((لو خلص الفول انا مش مسؤول))--
الثقفيان موعدكم الصبح اليس الصبح بقريب لك يوم ***
سميرتعليق مخالف
غورباتشوفتعليق مخالف
محب صدام حسينتعليق مخالف
عدد التعليقات:986
ساميةمع القضاء على جماعات الإرهاب بمختلف مسمياتها في كل مكان
سميرنرجع ونقول وتكرار يعلم الشطار. .والله لن يدافع عن هذة الأرض ويضحي من أجلها إلا أبنائها ت*****
حسبنا الله ونعم الوكيلاللهم عليكً بالعسكر فانهم لايعجزونك
صبحيممكن سلف يالسيسي ولو مليون ريال بس.
انوسحفظ اللة مصر التي تحافظ علي الوحدة والتمسك بحبل اللة لأن الفرقة تفتيت وارجو كم بدون تعصب أفهمو الكلام يحث علي حرمة الدماء وصيانة المقدرات وليس للسفك الدماء كفاية كدة
زائرالسيسي. ***. بامتياز.
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهتعليق مخالف
الخالديتعليق مخالف
لو خلص الفول أنا مش مسئوللكل المطبلين لجماعة الاخوان الإرهابية نقول حتى وإن ذهب السيسي لن يعود الاخوان لحكم مصر لان المصريين عرفوا من هم الاخوان المفلسين وأصبحوا من قاذورات الماضي لن يصلح حال مصر إلا رئيس بمواصفات حسني مبارك
محمدخنبوقه اترك عنك التقية ورد على سؤال تعليق 37 تقول انك من الوطنيين الأحرار هيا ارنا وطنيتك المزيفة وجاوب مع اني اعرف انك ستهرب كعادتك
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهكل يوم ينفخون في بوقهم عساه ماقال حرف ونطق كلمة ألا أشادو به وصفقو له. الخاشقجي والخاشقجي وآخرتها أغلقت حكومتنا أعزها الله فم الأخواني بحجر .
مواطنيوما ما ستشرق شمس الحق والحرية على الشعب السوري المظلوم من الجحش وأعوانه وسيأسف من ساند الظالم على المظلوم .
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهأخوان الشر لعنهم الله يريدون كل مايبعد بلادنا وحكومتنا عن أخوتها العرب. لأن الأمر سيكون في صالحهم وكأنهم يديرون سياسة دولتنا نيابة عن حكومتنا . زين بعد أن قيادتنا أسكتت الناعق الأخواني لهم ليل نهار.
من العربتعليق مخالف
الاحساءبالله عليكم هذا ممكن يحكم 90 مليون نسمه من المسلمين في مصر الظاهر إيران ترست ثلاجته عبتها فل عيش ياعم على حساب فقراء مصر والله مع الصابرين .....
من العربتعليق مخالف
من العربتعليق مخالف
معكم ع الخطموقفه من دعم الاسد موجه الى الشعوب وليس الحكومات في بعض الدول ومضاد للحكومات في دول اخرى والا لايرى في بشار اقل من ديكتاتور بامتياز -وجهة نظر فقط-
سميريدعم بشار يدعم الجن الأزرق هذا شيء بينه وبين السوريين مالنا دخل فيه لأننا لن نكون سوريين أكثر من السوريين أنفسهم. . أهم شيء شعبنا أولى برزنا وثروات البلد تصرف على أبناءه في الداخل وشكرا 😊
الهمدانيلا حد يعترض على كلام السيسي فهو ماخذ الموافقة من العظيم ترامب والعظيم ترامب ماهو مزح احذر تسلم
خالدالسعودية حفظها الله واعز ملكها قطعت الاتصالات مع مصر وحكومة السيسي وقطعت عنهم المساعدات والاموال وقطعت عنهم البترول وقطعت عنهم انشاء المشاريع على حسابهم ردا على ما يدعو نفسه قلم الحقيقة ومعرفاته
تركيانتبهو من ***** ابو معرفات يبث سمومه ويتهم المسلمين جميعا بالدواعش والارهابيين والاخونج
محمدلا تستغربو السيسي دعم بشار الارهابي ودعم الحوثيين ضدنا وارسل لهم اسلحة وزوارق بحرية حربية لكي يحاربوننا ويقتلون ابناءنا بالجنوب هاذا ****بانت مخططاته
محمديعني طلع السيسي ا****
من تحت الماءالحمدلله كذا السعودية سوف تدعم السعودية والمقاومة اليمنية والمقاومة السورية ضد الإحتلال الأجنبي وبكذا التحالف السعودي التركي وبالأكيد الباكستاني سيعلن وبقوة، الحمدلله
حمدالروافض يريدون اقامة دولة ارهابية لهم في سوريا. وسوف يتقاتلون هناك من أجل هذا المشروع الارهابي. الدواعش مع الروافض الخمينيون .نحن ليس في مصلحتنا أن تقام للارهاب دولة.كذلك للايرانيين نفوذ في اليمن.
كلامي صحيحرسالتك وصلت
عدد التعليقات:5922
المنتصر باللهشكراً لي لأني كنت من توقعت صح كنت ضد الانقلاب العسكري وضد السيسي هذا دليل ان عندي رؤيه صح وفراسه وكنت بعد بس مقدر أقول من شأن ماحدا يزعل من الناس.............?
عبدالرحمن الدوسيسؤال لك ياقلم الخنبقه ؟ انت مع سياية السعوديه في سوريا او مع سياية السيسي بسوريا ... ؟؟؟؟
🚵 ريما Rima 🚵اتوقع بعد انتهاء رئاسة السيسي سيحاكم مثل الاخونجي مرسي وراح تكون قنوات مصر وصحافتهم ضده مثل ماسوو بحسني ومرسي
محمدوالله وبالله وتالله ما قهرني الا عشرات المليارات الي اخذها منا والحين يحاربنا فيها
عدد التعليقات:5922
المنتصر باللهيا سبحان الله يحق لشعب سوريا ينتفض على بشار ولا يحق لشعب مصر ينتفض على السيسي وش الفرق بين هذا وذاك ولا أحد يدق على وتر المذهب لأن مذهب السيسي.........معروف لدينا.........? صوره مع التحيه............?
أبو محمدباختصار أعترف بأنه يدعم الارهابي بشار الكلب وما خفي كان اعظم ، مصر ضاعت بعد الثورة الفاشلة وبعد حكم الجماعة الإرهابية ( الاخوان ) ولن تعود إلى سابق عهدها إلا برئيس مثل حسني مبارك الذي يبكيه المصريين
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأخونج يريدون اقامة دولة ارهابية لهم في سوريا. وسوف يتقاتلون هناك من أجل هذا المشروع الارهابي. الدواعش مع القاعدة اضافة للأخوان.نحن ليس في مصلحتنا أن تقام للارهاب دولة.كذلك للايرانيين نفوذ في اليمن.
فهدالجويانسوسو قلنا لكم للعرب *** وللمجوس اصحاب
🚵 ريما Rima 🚵مرسي اخونجي على ما صار رئيس عادا السعودية وسحبنا سفارتنا وذهب لحبيبته إيران وباليوتيوب يقول عادي اذا المسلم يبي يلحد يلحد يعني أيضا ضد إعدامه لأنه بدل دينه _وبحديث اللي يبدل دينه يقتل بعد أن كان موحد
اظنهاظن قريب سوف يغتال هذا الشخص من احد الجنرالات والله اعلم حسب رؤيا رأيتها فيه قبل سنه تقريبا
عبدالرحمن الدوسيهذا ***ولا يستغرب تدعم نظام وجيش يقتل شعبه !!
زائرمكشوف يا سيسي انت واحد *** لانو لو دعم الجيش الحر سيكون موقفه صعب***
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهجبهة النصرة التي يتزعمها الارهابي المحيسني في سوريا هي ممثلة للقاعدة العدو الأول لبلادنا .وكذلك الدواعش الارهابيين والأخوان الذين وضعتهم بلادنا على قائمة الارهاب.كل تلك المجاميع ارهابية يجب محاربتها.
🚵 ريما Rima 🚵ههههه قال نزع السلاح وسيناء بها مسلحين داعشيين حبايب إيران وليه ماتقصفهم 😂
A.awadاللي راهن على المصريين وكب المليارات لهم....مصاب بقصر نظر شديد..!! ولبنان...... والأردن ووووووووووووو.........؟؟؟؟؟؟؟ والله السيسي أعــطاء ((( كـفـوووووف ))) جــامـده ...من زمااااااااااااااان ..!!!
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلا لدعم الارهابي من القاعدة المحيسني في سوريا
🚵 ريما Rima 🚵مرسي والسيسي مثل بعض اخونجي وعلماني
المطوعسياسه مصرهي القمع لشعب دون النظر لحقوقه وطلباته وهذ يتلائم مع مايقوم به بشار زميل السيسي لكن انت اضعف من ان تخوض حرب
🚵 ريما Rima 🚵سيتم دعم الجيش السوري الحر حتى النصر بإذن الله_بعد ماقتل شعبه ودمر سوريا لاجئين ومفقودين وحصار والبعض مات جوع وتضحيات تؤيد بشار يا مسافةالسكة وتبي الجميع مثلك❗
عدد التعليقات:13548
برق الحرم((((((( يدعم الجيش وليس الحكومة ......... والجيش غير موجود استنزفته ايران وروسيا والغرب والعجم ....... والا اين جيش الدولة السورية لا الحكومة الخائنة باعت ارضها ودمرت مدنها بدعوتها لشر الاعداء ))))))
محمديلا وين قلم الحقيقة ومعرفاته مصر العروبة والسيسي خنبوقة الكذاب
دكتور جامعي مقيم بالرياضخلاص شكرا يا السعودية على الفلوس بلاش جميلة ... الرئيس السيسي عارف بعمل ايه , والفلوس الي دفعتوها دي واجب بحقكم اتحاه مصر العظيمة
عدد التعليقات:14489
عمر السميريخطط السيسي كلها مكشوفه 😂😂😂😂
🚵 ريما Rima 🚵ودك ترسل جيش مصري لبشار🐀لكن تدري أن الجيش المصري راح يرفض وأيضا الشعب😂
عدد التعليقات:14489
عمر السميريمفيش رز بح ههههههاي
العامري1111هذا ***لايمثل شعب مصو العظيم
محق*** وحافظ الأسد البساطير الجدد
عدد التعليقات:14489
عمر السميريههههههه عاوز رز هههههاي