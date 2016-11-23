بالفيديو:شاهد.. الفنان الجزائري “الشاب خالد” لأول مرة بالزي الخليجي

صحيفة المرصد: سخر “مغردون” من المغني الجزائري الشاب خالد بعدما ظهر في إحدى حفلاته وهو يرتدي الزي الخليجي والغترة، وأثار شكله الغريب جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل وتداولوا مقطع الفيديو بشكل كبير.

جاء ذلك خلال حفل غنائي بالبحرين أقيم السبت الماضي، على هامش افتتاح مهرجان “أكشنها”، لرياضة سباق السيارات بحلبة البحرين الدولية.

ودعا أحد النشطاء المغني إلى عدم تكرار المحاولة والاقتصار على اللباس الإفرنجي. وأضاف أخر: “الخليجي لا يليق بك يا خالد”. بينما استحسن البعض المظهر واعتبروا أن خالد ارتدى ثوبا عربيا أصيلا يستحق التحية عليه.