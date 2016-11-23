صحيفة المرصد: استنكر الإعلامي المصري أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد” قبول محكمة النقض لقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان أمس الثلاثاء، قائلًا:” محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة وقائع”.
وأضاف موسى:” مش معنى أن نقضهم اتقبل أن الجواسيس كدة براءة.. هو إعادة محاكمة للجواسيس أمام دائرة أخرى ومحكمة النقض مالهاش علاقة القضية فيها إيه، هو بيحاكم الحكم فقط”.
وتابع:” قاضي النقض مبينظرش للموضوع ومبينظرش لأن الجاسوس مرسي تخابر مع حماس، هو تخابر مع حماس آه وتواصل مع حماس آه وحماس حركة إرهابية متورطة في مصر، وهو هرب من السجون كلامي واضح لكن مالوش علاقة بمحكمة النقض” على حد قوله.
واستطرد: “عشان كدة يا جماعة، يا مجلس النواب، لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية عشان الهم اللي احنا فيه دلوقتي، وقولًا واحدًا بقولكم الخونة تجسسوا مع حماس وتخابروا معاها، وهيرجع يتحاكم من جديد وإن شاء الله هيبقى إعدام وبعد كدة يروح النقض تؤيد أو ترفض وأنا بقولكم فيه أحكام إن شاء الله بس منتظرين القضاء .. هنعمل ايه يعني؟”.
شاهد.. صدمة أحمد موسى بعد إلغاء إعدام الرئيس الأسبق مرسي
صحيفة المرصد: استنكر الإعلامي المصري أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد” قبول محكمة النقض لقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان أمس الثلاثاء، قائلًا:” محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة وقائع”.
تعليقات ( 16 )
فيصلعيب نقول على هذا إعلام، هذا بوق مأجور، كل كلامه ن***
قلم مكسورعسانا نشوفك معلق بلسانك إن كنت قد ظلمت أحدا
شجاعالله سبحانة وتعالى خلق الخلق وكتب ارزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقائهم ولن تذهب روح الابعدان تستكمل رزقها واجلها فكل المقاديرتجري بما ارادة الله سبحانه وتعالى فإذاجاءاجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون
شجاعومن نكدالدنياعلى المراءان يرى عدواً مامن صداقتة بٌد سقط رجل في بإرعميقة فتجمع الناس واخرجوه واستغربوا سلامتة فسقاة رجلا لبن ثم ذهب ليري الناس كيف سقط فزلت قدمه فهوى ومات فقال رجل بقي له شربه لبن وانته
المنطق في زمن اللامنطقاعدام بسبب " تخابر سري " مح منظمة تحارب الاحتلال الاسرائيلي وتوفيق عكاشة استقبل السفير الاسرائيلي " تخابر علني " وطلع بكفالة هكذا سنهزم اسرائيل ونعلي من شأن الاسلام !!!!
💎💛عــــهــــــود💛💎أزمة مصر الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع البنزين والكهرباء مع حلول الشتاء الآن كلها عوامل أدت لنقض حكم الإعدام وذلك خوفاً من خروج الشعب المصري كله للتظاهر . فجاء النقض لتخفيف الاحتقان
محمدلعنة الله على الظالمين اينما كانوا
🚵 ريما Rima 🚵القضاء هو الادرى من يعدم ومن يسجن بعيد عن العواطف هذا هو الشرع
مخضرمتعليق مخالف
عشتار بندر الحمدانأعدام مرسي دونه خرط القتاد . و لا أكبر شنب في مصر يقدر يعملمها .
لو خلص الفول أنا مش مسئولالله يذكرك بالخير يا محمد حسني مبارك (مسر) ضاعت من بعدك و ثورة أطفال الشوارع عصفت بالأخضر واليابس وأحضرت جماعة الاخوان الإرهابية وأحضرت الحكومة الحالية التي تتخبط مثل المسن ضعيف البصر في ظلام الليل
فهدالجويانباذن الله القائد الفعلي احمد مرسى سينفك من اسره ويعود للكرسي*********
واحد من الناسالله يفك اسر كل مظلوم
عدد التعليقات:14489
عمر السميريموت بغيضك
مراقبالصراخ على قدر الالم
بشرة خيرنعم هي بشرة خير.. كل الذي يحصل للامه من ابتلائات وغيرها هو لهدف واحد,, ليميز الله الخبيث من الطيب.. الامه الاسلاميه الان في مرحله فضح للعملاء والخونه الذين خانوا اوطانهم.. نسال الله ان يحفظ بلداننا