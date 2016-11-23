تعرف على أسباب انسحاب وفد المغرب و3 دول خليجية من القمة ”العربية الإفريقية”

صحيفة المرصد-وكالات:أعلنت المغرب والسعودية والإمارات والبحرين، الثلاثاء 22 نوفمبر، انسحابها من القمة العربية الأفريقية بغينيا الإستوائية، لإصرار الاتحاد الأفريقي على مشاركة وفد “الصحراء” في القمة.
واحتجت المغرب على مشاركة جبهة البوليساريو في اجتماعات أفريقية عربية في العاصمة الغينية، ما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لم يحدد، في وقت يواصل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، جولته الأفريقية، والتي تشمل دولا وقفت دائما ضد المغرب إلى جانب الجبهة.
وكان من المقرر بدء اجتماعات المجلس المشترك (وزراء الخارجية) للقمة العربية الأفريقية الرابعة، الاثنين، في عاصمة غينيا الاستوائية ملابو، إلا أن الوفد المغربي اعترض على مشاركة الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1977.
بدوره أعلن السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى مصر والجامعة العربية، أن بلاده أعلنت انسحابها تضامنا مع المغرب.
وقال خلال المجلس الوزاري، إن السعودية تساند المغرب في انسحابها من القمة، وكل ما يمس سيادة الدولة المغربية ترفضه السعودية.
واقترح رفع علم “الصحراء” من على طاولة الدول المشاركة، حتى يتم التوافق على حل لمواصلة الاجتماعات، مضيفا أن غينيا الاستوائية “لم تقدم دعوة للصحراء”.
بدوره، أعلن وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، مساندة موقفي المغرب والسعودية، وقال في كلمة خلال الاجتماع، إن بلاده تضم صوتها إلى جانب المغرب والسعودية في الانسحاب من القمة.
من جهته، أعلن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، انسحاب مملكة البحرين من القمة العربية الإفريقية، تضامنا مع المغرب لإصرار منظميها على دعوة جبهة البوليساريو.
وقال الشيخ خالد، عبر حسابه على “تويتر”: “المغرب والبحرين والسعودية والإمارات ودول أخرى، تنسحب من القمة العربية الإفريقية تضامنا مع المغرب لإصرار القائمين على دعوة بوليساريو”.
مضيفا أن المملكة المغربية تاريخها ناصع في مساندة الدول الإفريقية وقت الحاجة… و لن ترقى حركة انفصالية فاشلة إلى مقامها العزيز وموقفها الشهم الكريم.
وفي سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسي أفريقي رفيع عن رفع جلسات أعمال المجلس، إلى وقت لاحق لم يحدد.
وقال المصدر، إن انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة تسبّب في خلل كبير بأعمال القمة، ما اضطر رئيس المجلس الوزاري للقمة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى رفع أعمال اجتماعات المجلس الوزاري إلى وقت لاحق لم يحدد.
وذكر المصدر أن هذه الخلافات ستتسبّب في فشل القمة العربية الأفريقية الرابعة التي ستنطلق الأربعاء، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الرؤساء في التوافد إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في أعمالها.
وأضاف أن الدول الأفريقية ستعقد اجتماعا طارئا اليوم، لبحث هذا الخلاف مع الدول العربية، وبالمثل سيعقد رؤساء وفود الدول الثلاث المغرب والسعودية والإمارات اجتماعا لبحث الأزمة، وإمكانية إيجاد حل لمواصلة أعمال القمة.
وحصلت جبهة البوليساريو وداعموها على عضوية منظمة الوحدة الأفريقية 1982، ما أدى إلى انسحاب المغرب من المنظمة رسميا عام 1984.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب تقدم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بطلب الالتحاق بالاتحاد الأفريقي، بعد 32 عاما من انسحابه من العمل الأفريقي المؤسساتي الجماعي، ومن المقرر أن تبتّ قمة أفريقية تعقد في يناير/كانون الثاني القادم في هذا الطلب.
تعليقات ( 16 )
جميلةالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وشكرا للدول التي ساندت المغرب
اناانا احذر من بعض مواقف الدول وان الهدف الاساسي منها زيادة تفرق العرب وانقسامهم والمفروض نكون واعين ونحسبها صح
🚵 ريما Rima 🚵هذه السعودية بالحق من يقف معها تقف معه ومن يكون ضدها تصبر عليه حتى يأتي رئيس جديد
🚵 ريما Rima 🚵تستاهل المغرب الوقوف معها ماتخون من يقف معها بقيادة الملك محمد السادس
🚵 ريما Rima 🚵خيرا فعلتو انسحبتوا👍_____يكفي وجود الارهابيين داعش والروافض والمجوس
عــــهــــــودإسرائيل أخذت راحتها بالكامل ومنعت الأذان كلياً .هل معقول أنني العاقلة الوحيدة في العرب أم أنني المجنونة العربية ؟؟ هل العرب هكذا فرحون الآن بوضعهم ؟؟ وأنا المستاءة الوحيدة هل الخلل لديّ أنا ؟ ربما 🙄!
عــــهــــــودمن دواعي فرحة الغرب مايحصل للعرب الآن تفكك وانقسامات دول عربية تحارب دول عربية دولة عربية أخرى تقتل شعبها بحجة داعش *** بحجة داعش أيضاًبمباركة من روسيا وأمريكا وإسرائيل تتفرج وتقهقه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأخواني أبو جناحين يلعب على الحبلين.
دكتورحتى انا اعلن انسحابي عن القمه لاني مدري وين مكانها ولا عمري صرت في القمه بس تعال اسئلني عن **دكتوراه فيها
أردني نشميهل تقصد بــ (الهرب) أي هروبكم من اليمن وترك ارضكم وعرضكم !؟ و لولا الله ثم المملكة العربية السعودية ورجالها الابطال لكنتم في خبر كـــــــــــان !! لا تجاوبني لاني لا أقرأ الردود فقط أكتب و أغلق .
مخضرمبيان دول مجلس التعاون في شهر ابريل بالرياض والتي حضرها العاهل المغربي شدد البيان الختامي على مغربية الصحراء .والمنسحبين هم دول الخليج عدا الكويت والاردن والصومال اضافة للمغرب
أبو مصلفح الرياضالعرب مشاكلهم أكثر من منجزاتهم والله مافي شيء يفتخر فيه الهرب إلا اليمن والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
علي العمريوعمان
زائرالصحراء غربية ومن يطالب بالاستقلال الصحراويين نفسهم كما نساند فلسطين لابد أن نساند الصحراويين فهم يعيشون في صحراء معدوم فيها ابسط ضروريات الحياة عقابا لهم لأنهم يريدون الاستقلال
دنقوةمازلنا نساند الغير رغم تخلي الجميع عنا في ازمة اليمن.. سياسه غريبه شبه عقيمه