  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور : خادم الحرمين يستقبل ملك السويد و يقيم له مأدبة غداء

23 نوفمبر, 2016 , 17:37 م
بالصور : خادم الحرمين يستقبل ملك السويد و يقيم له مأدبة غداء
  • 1٬066
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية والوفد المرافق له .

كما صافح ملك مملكة السويد أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بملك مملكة السويد ومرافقيه في المملكة، فيما أعرب جلالته عن سروره بلقاء الملك المفدى، مبدياً شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده ومرافقوه من حسن استقبال وكرم ضيافة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريما لجلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية والوفد المرافق له.

557120

89120

803214

563210

55971

2094

55002

0217

02478

90324

2103

02177

302741

02184

0320

00711

2033

03441



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    الصقر

    الله يحفظك يا ملكنا الغالي .. أشهد إن عزنا من عزك بتوفيق الله وإنك رفعت رؤوسنا .. لاخلا ولاعدم يا أبا فهد .. أشهِدُ الله على محبتي لك النابعة من عقيدتي .. ودام عز بلادي المملكة العربية السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    محمد الحميد 2030

    السويد و النيرويج و الدينمارك و اليابان و تركيا و باكستان. أفضل من أمريكا و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و كوريا. اما روسيا و الهند دولتين قوية التحالف معهم مكسب لأي دولة في القرارات العالمية الكبرى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:4741

    بدور

    الله يحفظك دوم يابو فهد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم