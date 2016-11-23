بالصور : خادم الحرمين يستقبل ملك السويد و يقيم له مأدبة غداء

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية والوفد المرافق له .

كما صافح ملك مملكة السويد أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بملك مملكة السويد ومرافقيه في المملكة، فيما أعرب جلالته عن سروره بلقاء الملك المفدى، مبدياً شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده ومرافقوه من حسن استقبال وكرم ضيافة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريما لجلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية والوفد المرافق له.