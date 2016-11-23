بالفيديو و الصور : جاستين بيبر يلكم معجب من نافذة سيارته !

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظات إقدام المغني الكندي جاستين بيبر (22 عاماً) على لكم معجباً في وجهه لدى وصوله لمقر إقامة حفلته في برشلونة.

وأظهر الفيديو جاستين و هو يلكم معجباً من نافذة سيارته لدى سير السيارة في ساحة بالاو سانت خوردى من أجل إحياء أخر حفل في جولته الغنائية (بيربوز/ الغرض).

واقترب المعجب من سيارة جاستين أثناء سيرها ببطئ، ولكن جاستين أخرج يده من سيارته ولكمه في وجهه. وبعدما ابتعدت السيارة، ظهر الرجل وهو يعاني من الصدمة بالإضافة لوجود دم على شفتيه.