بالفيديو و الصور : جاستين بيبر يلكم معجب من نافذة سيارته !

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظات إقدام المغني الكندي جاستين بيبر (22 عاماً) على لكم معجباً في وجهه لدى وصوله لمقر إقامة حفلته في برشلونة.
وأظهر الفيديو جاستين و هو يلكم معجباً من نافذة سيارته لدى سير السيارة في ساحة بالاو سانت خوردى من أجل إحياء أخر حفل في جولته الغنائية (بيربوز/ الغرض).
واقترب المعجب من سيارة جاستين أثناء سيرها ببطئ، ولكن جاستين أخرج يده من سيارته ولكمه في وجهه. وبعدما ابتعدت السيارة، ظهر الرجل وهو يعاني من الصدمة بالإضافة لوجود دم على شفتيه.
تعليقات ( 12 )
٢٠جستن بيبر مثلي وهذا كان جاهز له ولكم حرية الفهم
سعوديلك ٢ مليون من الشيخ جستن ولنحل الموضوع
أبو مصلفح الرياضالترجمة البناااات يااااي طق وجهك ياحظك لا ودم من شفتك بعد الأخ *** جاستن والله لا أ***
قلم مكسوريستاهل ليته فك وجهه عيب يمد يحط يده على وجه الرجال ويمكن إنها شماله
اتحاديمو بس بس
نوراههههخه اي والله رزق وجاه ههه شوف كم مليون راح يعوضه
عادلهذا والعياذ بالله *** وليس معجباً حاول ***
ابو سليمانرزق اوجاك كم حتاخذ تعويض على هلكمه
العامري1111سخااااافات معجبين