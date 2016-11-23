  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو و الصور : جاستين بيبر يلكم معجب من نافذة سيارته !

23 نوفمبر, 2016 , 17:53 م
بالفيديو و الصور : جاستين بيبر يلكم معجب من نافذة سيارته !
  • 1٬628
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظات إقدام المغني الكندي جاستين بيبر (22 عاماً) على لكم معجباً في وجهه لدى وصوله لمقر إقامة حفلته في برشلونة.
وأظهر الفيديو جاستين و هو يلكم معجباً من نافذة سيارته لدى سير السيارة في ساحة بالاو سانت خوردى من أجل إحياء أخر حفل في جولته الغنائية (بيربوز/ الغرض).
واقترب المعجب من سيارة جاستين أثناء سيرها ببطئ، ولكن جاستين أخرج يده من سيارته ولكمه في وجهه. وبعدما ابتعدت السيارة، ظهر الرجل وهو يعاني من الصدمة بالإضافة لوجود دم على شفتيه.

152

532

5332

9710

89451

9412

55021

59712



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    فرصه انه ياخذ تعويض بالملايين من هذا البقس وعلى طول تمشي القضية في محاكمهم مهوب مثل ربعنا الي يطبخون مفاطيح في المحكمة ومعاملات الناس تنظر لها بعد شهور طوال !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    ٢٠

    جستن بيبر مثلي وهذا كان جاهز له ولكم حرية الفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    سعودي

    لك ٢ مليون من الشيخ جستن ولنحل الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    أبو مصلفح الرياض

    الترجمة البناااات يااااي طق وجهك ياحظك لا ودم من شفتك بعد الأخ *** جاستن والله لا أ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    قلم مكسور

    يستاهل ليته فك وجهه عيب يمد يحط يده على وجه الرجال ويمكن إنها شماله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    تستاهل ... ودي يكون هلهل سنونك وضروسك وإلا فقع عينك ... لأنكم أنتم أيها التافهين من صنعتم هؤلاء المنحرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    اتحادي

    مو بس بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    نورا

    ههههخه اي والله رزق وجاه ههه شوف كم مليون راح يعوضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    عادل

    هذا والعياذ بالله *** وليس معجباً حاول ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    ابو سليمان

    رزق اوجاك كم حتاخذ تعويض على هلكمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    العامري1111

    سخااااافات معجبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم