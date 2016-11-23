مرور القريات يكشف تفاصيل اصطدام “معاكس سير” لدورية أمن و إصابة اثنان من أفرادها

صحيفة المرصد:صدم مخالف متهور إحدى دوريات مرور القريات متسبباً في إصابة فردين من أفراد المرور أثناء ملاحقة مركبة المخالف في أحد أحياء القريات.

ووفقا لصحيفة عكاظ قال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس: “أنه في حوالي الساعة السابعة واالنصف من صباح اليوم (الأربعاء)، وأثناء عمل دوريات المرور تم ملاحظة مركبة من نوع “داتسون” تسير عكس اتجاه السير وبدون لوحات، وطلب من قائدها الوقوف إلا أنه هرب بعد صدمه للدورية”.

وأضاف أنه تم متابعة المركبة من قبل دوريات المرور حتى توقفت أمام أحد المنازل بهجرة البلاعيس، وقام سكان المنزل بمساعدته في إدخال المركبة في “الكراج” بقصد التستر عليه، وعند وقوف الدوريات أمام المنزل قاموا برمي الحجارة على المركبات، ونتج عن ذالك إصابة إثنين من افراد المرور، كما قام أحدهم بإطلاق النار بالهواء .

ثم قام قائد المركبة بتسليم نفسه، وتم مداهمة المنزل وضبط مجموعة من الممنوعات والتحفظ على صاحب المنزل وأحد أبنائه واشعار دائرة التحقيق والادعاء العام، ولا تزال هناك عمليات تعقب لبقية الجناة للقبض عليهم.