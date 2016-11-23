بالصور : خادم الحرمين يغادر الرياض متوجهاً إلى المنطقة الشرقية 23 نوفمبر, 2016 , 20:06 م 1٬845 19 حجم الخط صحيفة المرصد-واس:بحفظ الله ورعايته غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض مساء اليوم، متوجهاً إلى المنطقة الشرقية.
تعليقات ( 19 )
سموالقلوب ترحب فيك ياملك العزم والحزم والعدل يا زعيم العرب والمسلمين وقاطع رؤس المجوس والمجرمين
بالسلامةبحلك و ترحالك يابو فهد بحفظ الله لأمن الوطن
أبو صالحيا مرحبا مليون الله يحييك يا ملكنا وتاج راسنا اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اللهم انصره على من عاداه واعز به اﻹسلام والمسلمين
مواطن شيعياهلا بقدومك يا بو فهد والله يحفطك ويحفظ ولاة امرنا .الله يجعل مقدمك فيه الخير والبركه للجميع
💎🎀سُندُسآرحبوووا ثم آرحبوووا فدييييت هالطلة😘الله يحفظك ف سفرك وأقامتك والله أن "العاصمة" بتفقد نورها و قمرها🌙من غير شر.
زائرنستودعك الله الذي لاتضيع ودائعه ياملكنا
محمد الحميد 2030كثير من سكان الشرقيه هنود و فلبين في أرامكو و سابك و مقاولينها و النصف الآخر عاطلين ليس لهم عمل أرجو من الله التوفيق لك في زيارتك و تحقيق أفضل القرارات و المنجزات للمواطن و الوطن تحيا السعودية
النورسهلا و مرحيا .. الشرقية و اهلها ترحب بقدومك الكريم يا حي من زارها و شرف ديارها .. زيارة خير و بركة و نور .
المنطق في زمن اللامنطقأرحب تراحيب المطر والسيل يابو فهد توصل بالسلامه أسفرت وأنورت يامرحبا مليون
يتيم الأب.بابا سلمان"""الله يحفظك،،، بابا سلمان""" أحبك،،،
عدد التعليقات:4746
بدورالله يحفظك وين ماتكون يابو فهد
ابو فيصل الحربيالله يحفظه ويرعاه ويمتعه بالصحة والعافية في سفره وترحاله
بوعليفى حفظ الله ورعايته يا ابو فهد
ظامي اليلمرحبا بك يا ابا فهد في ربوع المنطقه الشرقيه.بين اهلك ورعيتك ومحبيك.فمرحبا بك مليون.
اليوسيالله يحفظه ويرعاه ويمتعه بالصحة والعافية ويرزقه البطانة الصالحة . الله يوفقه لكل خير له ولهذا الوطن الغالي .
زاىربحفظ الله ورعايته
عدد التعليقات:13565
برق الحرم(((((((((( حفظه الله وسلمه ........ في حله وترحاله ))))))))))