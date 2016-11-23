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بالصور : خادم الحرمين يغادر الرياض متوجهاً إلى المنطقة الشرقية

23 نوفمبر, 2016 , 20:06 م
بالصور : خادم الحرمين يغادر الرياض متوجهاً إلى المنطقة الشرقية
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صحيفة المرصد-واس:بحفظ الله ورعايته غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض مساء اليوم، متوجهاً إلى المنطقة الشرقية.

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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    سمو

    القلوب ترحب فيك ياملك العزم والحزم والعدل يا زعيم العرب والمسلمين وقاطع رؤس المجوس والمجرمين
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  2. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    بالسلامة

    بحلك و ترحالك يابو فهد بحفظ الله لأمن الوطن
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  3. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    أبو صالح

    يا مرحبا مليون الله يحييك يا ملكنا وتاج راسنا اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اللهم انصره على من عاداه واعز به اﻹسلام والمسلمين
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  4. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    مواطن شيعي

    اهلا بقدومك يا بو فهد والله يحفطك ويحفظ ولاة امرنا .الله يجعل مقدمك فيه الخير والبركه للجميع
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  5. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    💎🎀سُندُس

    آرحبوووا ثم آرحبوووا فدييييت هالطلة😘الله يحفظك ف سفرك وأقامتك والله أن "العاصمة" بتفقد نورها و قمرها🌙من غير شر.
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  6. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    زائر

    نستودعك الله الذي لاتضيع ودائعه ياملكنا
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  7. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    ياهلا ومرحبا الف بملكها أبو فهد
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  8. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    ياهلا ومرحبا الف بملكها أبو فهد
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  9. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    محمد الحميد 2030

    كثير من سكان الشرقيه هنود و فلبين في أرامكو و سابك و مقاولينها و النصف الآخر عاطلين ليس لهم عمل أرجو من الله التوفيق لك في زيارتك و تحقيق أفضل القرارات و المنجزات للمواطن و الوطن تحيا السعودية
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  10. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    النورس

    هلا و مرحيا .. الشرقية و اهلها ترحب بقدومك الكريم يا حي من زارها و شرف ديارها .. زيارة خير و بركة و نور .
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  11. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    المنطق في زمن اللامنطق

    أرحب تراحيب المطر والسيل يابو فهد توصل بالسلامه أسفرت وأنورت يامرحبا مليون
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  12. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    يتيم الأب.

    بابا سلمان"""الله يحفظك،،، بابا سلمان""" أحبك،،،
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  13. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 20:32 م
    عدد التعليقات:4746

    بدور

    الله يحفظك وين ماتكون يابو فهد
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  14. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    ابو فيصل الحربي

    الله يحفظه ويرعاه ويمتعه بالصحة والعافية في سفره وترحاله
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  15. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    بوعلي

    فى حفظ الله ورعايته يا ابو فهد
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  16. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    ظامي اليل

    مرحبا بك يا ابا فهد في ربوع المنطقه الشرقيه.بين اهلك ورعيتك ومحبيك.فمرحبا بك مليون.
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  17. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    اليوسي

    الله يحفظه ويرعاه ويمتعه بالصحة والعافية ويرزقه البطانة الصالحة . الله يوفقه لكل خير له ولهذا الوطن الغالي .
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  18. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    زاىر

    بحفظ الله ورعايته
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  19. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:13565

    برق الحرم

    (((((((((( حفظه الله وسلمه ........ في حله وترحاله ))))))))))
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