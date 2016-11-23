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طلاب في تبوك أرادوا الهروب من المدرسة .. شاهد من كان ينتظرهم خلف السور!

23 نوفمبر, 2016 , 20:21 م
طلاب في تبوك أرادوا الهروب من المدرسة .. شاهد من كان ينتظرهم خلف السور!
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صحيفة المرصد:تداولت صورة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الطلاب في إحدى مدارس تبوك أثناء محاولة هروبهم من المدرسة بعد نجاحهم فى تغافل معلمي المدرسة و التوجه لخلف المدرسة فتفاجؤا بدورية أمنية و رجل أمن يقف بالمرصاد لهم ما جعلهم يخشون الهروب حتى لا يقعون في قبضة رجل الأمن الذي قرر ان يمنعهم من الهرب.

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تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ضمير الناس

    تذكرت كلمت شايب استدعوه بسبب هروب ابنه قال وين المشكله لوكل الناس صارواطيارين منيبقى بالارض***
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  2. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    السلوك المفقود

    تعليق مخالف
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  3. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    قال الشاعر حافظ إبراهيم

    الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا ... أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق. المفروض تعمم على كل المدارس و الاهالي ليعي هالفكر ويتصحصح في بداية كل فصل دراسي والزامي!
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  4. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    شاهد

    تعليق مخالف
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  5. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    التربية تبدأ

    من البيت يعني من الابوين!
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  6. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    ضمير الناس

    ماهو غصب اللي يبي يهرب افتحوله الباب ويسجل اسمه وينقلع معه بطاقه ويتحمل تصرفه شهرولاتلقى احديهرب***
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  7. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل العلم في الدين والشريعة ويوم ما تم تدريس الرياضيات والعلوم والانكليزي والفيزياء والرسم والرياضة كره الطلاب المدارس ولا حل إلا بالغاء المواد الغير دينية نهائيا
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  8. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    ههه بس متصيدهم

    طيب وين ادارة المدرسة في سبات🤔
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  9. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    💎🎀سُندُس

    28 صدقت الثانوية راحت كأنها ابتدائي كل من هب ودب يتخرج وبعضهم يكمل دراسته ويحصل ع البكالريوس ويتجه للمدارس كمعلم وهو مايعرف كوعه من بوعه أهم شئ الراتب.. ويتخرج من تحت يده أجيال دجة.
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  10. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    ملكي

    لم يعد عند الطلاب طموح. أيضا كل من هب ودب دخل الثانوية العامة.
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  11. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    الهاشمي

    لو جبت لهم الشمس والقمر وغيرت المدرسة ذهب ابو طبيع ما زول عن طبعه اللهم لا بلاء
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  12. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    متابع

    عندنا شعب مايفوته شئ الكمرات على طول شغاله
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  13. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:195

    فاااااهم

    المدارس اصبحت بيئه طارده للطلاب >>> لابد من تغير اسلوب التدريس المعتمد على الحشو والتفريغ
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  14. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    خالد الجعيد

    كفو يا رجل الامن
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  15. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    يالطيف

    يهربون من العلم الى شوارع الجهل وعندما يخفقون بالقدرات والقياس يعتبون على التعليم هربكم ليس له وظيفه سوى حرفي او شيال في الاسواق مع احترامي للمهن التي ذكرتها او بائع للاغنام بددسن منتهيه صلاحيتة
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  16. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    عجبي !!

    ويهايطون يبون وظائف
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  17. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 21:03 م
    عدد التعليقات:6010

    الرحااال

    لاتلومونهم...الاجواء رائعه هناك
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  18. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    زمن يخوف

    بيض الله وجهه ***
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  19. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    بدون زوبعة إعلامية

    هذي مشكلة في المدرسة .. الباب انقفل وبلغو الشرطة وجآت .
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  20. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    ابوترباس

    هههههههه ذبحهم البرد
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  21. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    محمد الحميد 2030

    على وزارة التعليم و المؤسسات التعليمية و التدريبية اتباع سياسة الترغيب و ليس الترهيب و الامبالاة لم نسمع عن هروب الطلبة في الدول المتقدمة لمذا؟
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  22. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 5 سندس وازيد لتعليقك واللي يلعب بذيله او ضد وطنه الموت يلاقيه فجاءة من حيث لايعلم ولا يتوقع
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  23. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    فنان شعبي قديم

    لوكان لديهم خوف من اولياء امورهم فيما لو اكتشف امرهم وابلغت عنهم ادارة المدرسه لما فعلوا ذلك ولكن متأكدين ماعندك احد .
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  24. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    رعد الجنوب

    لو ان الكتب بفلوس والمقاعد بفلوس ويدفعون حتى لو رسوم رمزية والله مايفكرون بالهروب
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  25. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    اببببباااااي

    هههههه. يبدوا ان الداخلية ستأخذ دور التربية بعد حذفها من مسمى الوزارة
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  26. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    رعد الجنوب

    من المؤسف اشغال رجال الأمن بمثل هذه الامور
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  27. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    323 نوفمبر, 2016 ,م عبد ربه منسور هادي الواقع يقول ليس من صميم عمله منعهم من الخروج هم لم يرتكبو جريمه .... دام هذا معرفك ماعليك شرهه داج ماعندك سالفه كل وشرب وتغطى ونام والرجال تشوف ههههههههههه
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  28. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    ههههه على السور مثل حمام الجيران ماتسمع إلا كو كو في نهايه الكلام في الدول الغربيه والاسيويه المدرسه ليس لها اسوار ولا اجد يطلع كما هو في منازلهم ليس لها اسوار واطفالهم لايخرجون،، حنا مازلتا بدو
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  29. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    💎🎀سُندُس

    سبحان الله العقوبة ماتبطي هذا جزاكم يوم تتغافلون المعلمين😜😂
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  30. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 20:34 م
    عدد التعليقات:4746

    بدور

    😂😂حرااام
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  31. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    النورس

    للاسف اغلبهم يهجون للربيع و المطر و الذود تاركين العلم و فطول المعرفة
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  32. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    إلا يمنعهم رجل الأمن لأن المعلمين والمدير يمكن ما دريو وهذا خطأ وينهم
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  33. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    💎🎀سُندُس

    ياحرام أن الموت اللي تفرون منه يلاقيكم😂😂
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  34. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    🚵 ريما Rima 🚵

    عاد وين تهربون من رفقاء السوء يهربون ■والله بعد ماتكبرون راح تتمنون ترجع أيام الدراسه 📖📝□□ حلو فيه شرطة🚔 عند المدارس ليت كل المدارس كذا ةة
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  35. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    عبد ربه منسور هادي

    الواقع يقول ليس من صميم عمله منعهم من الخروج هم لم يرتكبو جريمه حتى يمنعهم خروجهم بهذا الشكل من يعاقبهم ومسؤول عنهم هي المدرسه وليست الشرطه
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  36. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    نسأل الله عزوجل أن يهدي أولادنا وأولاد جميع المسلمين
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  37. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    عنتر

    التعليم يحتاج لوزير خبرته في الفصل لاتقل عن 20 عام
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