طلاب في تبوك أرادوا الهروب من المدرسة .. شاهد من كان ينتظرهم خلف السور!

صحيفة المرصد:تداولت صورة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الطلاب في إحدى مدارس تبوك أثناء محاولة هروبهم من المدرسة بعد نجاحهم فى تغافل معلمي المدرسة و التوجه لخلف المدرسة فتفاجؤا بدورية أمنية و رجل أمن يقف بالمرصاد لهم ما جعلهم يخشون الهروب حتى لا يقعون في قبضة رجل الأمن الذي قرر ان يمنعهم من الهرب.
تعليقات ( 37 )
ضمير الناستذكرت كلمت شايب استدعوه بسبب هروب ابنه قال وين المشكله لوكل الناس صارواطيارين منيبقى بالارض***
السلوك المفقودتعليق مخالف
قال الشاعر حافظ إبراهيمالأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا ... أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق. المفروض تعمم على كل المدارس و الاهالي ليعي هالفكر ويتصحصح في بداية كل فصل دراسي والزامي!
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التربية تبدأمن البيت يعني من الابوين!
ضمير الناسماهو غصب اللي يبي يهرب افتحوله الباب ويسجل اسمه وينقلع معه بطاقه ويتحمل تصرفه شهرولاتلقى احديهرب***
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل العلم في الدين والشريعة ويوم ما تم تدريس الرياضيات والعلوم والانكليزي والفيزياء والرسم والرياضة كره الطلاب المدارس ولا حل إلا بالغاء المواد الغير دينية نهائيا
ههه بس متصيدهمطيب وين ادارة المدرسة في سبات🤔
💎🎀سُندُس28 صدقت الثانوية راحت كأنها ابتدائي كل من هب ودب يتخرج وبعضهم يكمل دراسته ويحصل ع البكالريوس ويتجه للمدارس كمعلم وهو مايعرف كوعه من بوعه أهم شئ الراتب.. ويتخرج من تحت يده أجيال دجة.
ملكيلم يعد عند الطلاب طموح. أيضا كل من هب ودب دخل الثانوية العامة.
الهاشميلو جبت لهم الشمس والقمر وغيرت المدرسة ذهب ابو طبيع ما زول عن طبعه اللهم لا بلاء
متابععندنا شعب مايفوته شئ الكمرات على طول شغاله
عدد التعليقات:195
فاااااهمالمدارس اصبحت بيئه طارده للطلاب >>> لابد من تغير اسلوب التدريس المعتمد على الحشو والتفريغ
خالد الجعيدكفو يا رجل الامن
يالطيفيهربون من العلم الى شوارع الجهل وعندما يخفقون بالقدرات والقياس يعتبون على التعليم هربكم ليس له وظيفه سوى حرفي او شيال في الاسواق مع احترامي للمهن التي ذكرتها او بائع للاغنام بددسن منتهيه صلاحيتة
عجبي !!ويهايطون يبون وظائف
عدد التعليقات:6010
الرحاااللاتلومونهم...الاجواء رائعه هناك
زمن يخوفبيض الله وجهه ***
بدون زوبعة إعلاميةهذي مشكلة في المدرسة .. الباب انقفل وبلغو الشرطة وجآت .
ابوترباسهههههههه ذبحهم البرد
محمد الحميد 2030على وزارة التعليم و المؤسسات التعليمية و التدريبية اتباع سياسة الترغيب و ليس الترهيب و الامبالاة لم نسمع عن هروب الطلبة في الدول المتقدمة لمذا؟
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 5 سندس وازيد لتعليقك واللي يلعب بذيله او ضد وطنه الموت يلاقيه فجاءة من حيث لايعلم ولا يتوقع
فنان شعبي قديملوكان لديهم خوف من اولياء امورهم فيما لو اكتشف امرهم وابلغت عنهم ادارة المدرسه لما فعلوا ذلك ولكن متأكدين ماعندك احد .
رعد الجنوبلو ان الكتب بفلوس والمقاعد بفلوس ويدفعون حتى لو رسوم رمزية والله مايفكرون بالهروب
ابببببااااايهههههه. يبدوا ان الداخلية ستأخذ دور التربية بعد حذفها من مسمى الوزارة
رعد الجنوبمن المؤسف اشغال رجال الأمن بمثل هذه الامور
سعودي 🇸🇦 وافتخرههههه على السور مثل حمام الجيران ماتسمع إلا كو كو في نهايه الكلام في الدول الغربيه والاسيويه المدرسه ليس لها اسوار ولا اجد يطلع كما هو في منازلهم ليس لها اسوار واطفالهم لايخرجون،، حنا مازلتا بدو
💎🎀سُندُسسبحان الله العقوبة ماتبطي هذا جزاكم يوم تتغافلون المعلمين😜😂
عدد التعليقات:4746
بدور😂😂حرااام
النورسللاسف اغلبهم يهجون للربيع و المطر و الذود تاركين العلم و فطول المعرفة
🚵 ريما Rima 🚵إلا يمنعهم رجل الأمن لأن المعلمين والمدير يمكن ما دريو وهذا خطأ وينهم
💎🎀سُندُسياحرام أن الموت اللي تفرون منه يلاقيكم😂😂
🚵 ريما Rima 🚵عاد وين تهربون من رفقاء السوء يهربون ■والله بعد ماتكبرون راح تتمنون ترجع أيام الدراسه 📖📝□□ حلو فيه شرطة🚔 عند المدارس ليت كل المدارس كذا ةة
عبد ربه منسور هاديالواقع يقول ليس من صميم عمله منعهم من الخروج هم لم يرتكبو جريمه حتى يمنعهم خروجهم بهذا الشكل من يعاقبهم ومسؤول عنهم هي المدرسه وليست الشرطه
اللهم احفظ جنودنا البواسلنسأل الله عزوجل أن يهدي أولادنا وأولاد جميع المسلمين
عنترالتعليم يحتاج لوزير خبرته في الفصل لاتقل عن 20 عام