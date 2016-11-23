طلاب في تبوك أرادوا الهروب من المدرسة .. شاهد من كان ينتظرهم خلف السور!

صحيفة المرصد:تداولت صورة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الطلاب في إحدى مدارس تبوك أثناء محاولة هروبهم من المدرسة بعد نجاحهم فى تغافل معلمي المدرسة و التوجه لخلف المدرسة فتفاجؤا بدورية أمنية و رجل أمن يقف بالمرصاد لهم ما جعلهم يخشون الهروب حتى لا يقعون في قبضة رجل الأمن الذي قرر ان يمنعهم من الهرب.