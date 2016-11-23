تعرف على أسعار أراضي الأندية.. متذيل الدوري أغلى من المتصدر

صحيفة المرصد: تصدر نادي الشباب قائمة أغلى الأرضي بمبلغ يزيد عن 1.3 مليار ريال وفق المواقع المهتمة بالعقارات من ضمنها المؤشر العقاري بوزارة العدل أندية الدوري الممتاز (دوري جميل)، تلاه الأهلي ثم الاتحاد ثم القادسية، فيما حل نادي الفتح متذيل الدوري حتى الجولة التاسعة منه في المركز الخامس متقدماً على الهلال متصدر الدوري ووصيفه النصر. وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء تخصيص الأندية المشاركة في الدوري.
وبحسب صحيفة “مكة”، أوردت تلك المواقع ترتيباً تقريبياً لتلك الأندية حسب قيمة أراضيها وذلك استناداً على قيمة الأراضي المقامة عليها تلك الأندية، من خلال سعر المتر في الفترة الحالية في المدن والمناطق التي توجد بها تلك الأندية.
نادي الشباب:
سعر المتر في المنطقة: 15 ألف ريال.
المساحة: 88 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 1.3 مليار ريال.
النادي الأهلي
سعر المتر في المنطقة: 13500 ريال.
المساحة: 93.9 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 1.26 مليار ريال.
نادي الاتحاد:
سعر المتر في المنطقة: 6500 ريال.
المساحة: 101 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 658.5 مليون ريال.
نادي القادسية:
سعر المتر في المنطقة: 5500 ريال.
المساحة: 84 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 462 مليون ريال.
نادي الفتح:
سعر المتر في المنطقة: 2000 ريال.
المساحة: 202 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 405 ملايين ريال.
نادي الاتفاق:
سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.
المساحة: 88 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 264 مليون ريال.
نادي الخليج:
سعر المتر في المنطقة: 1500 ريال.
المساحة: 240 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 360 مليون ريال.
نادي الهلال:
سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.
المساحة: 88 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 264 مليون ريال.
نادي النصر:
سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.
المساحة: 88 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 264 مليون ريال.
نادي الوحدة:
سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.
المساحة: 52 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 156 مليون ريال.
نادي الباطن:
سعر المتر في المنطقة: 2500 ريال.
المساحة: 53 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 132.5 مليون ريال.
نادي الرائد:
سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.
المساحة: 37 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 111 مليون ريال.
نادي التعاون:
سعر المتر في المنطقة: 2500 ريال.
المساحة الكلية: 37 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 92.5 مليون ريال.
نادي الفيصلي:
سعر المتر في المنطقة: 300 ريال.
المساحة الكلية: 87.6 ألف متر مربع.
السعر الإجمالي للأرض: 26.284 مليون ريال.
تعليقات ( 23 )
محاميسعر المتر الخاص بأرض نادي الوحدة لا يتجاوز السبعمائة ريال (700) وفقا لتقديرات الأراضي المجاورة له فمقر الوحدة يقع خا ج حدود الحرم وغير استثماري وغير جاذب للسكن وقريب من قرية الجموم ومحاط بمحطة كهرباء
تعرف سدنيوالي جاي من يوتيوب مباراه الهلال وسدني يعطيني لايك
فريدة شوقيقلت لكم نادي الشباب اغلى بمراحل من نادي النصر فقر الرياضة لان نادي الشباب يقع في حي فخم وعلى طريق الملك فهد بينما النصر بالجنوب بالدخل المحدود صحيح الغالي ثمنه فيه
ع . الحربيههههههههه قيمة فريق السنافر بالمقر بلاعبيه بجمهوره ما تجي بخمسة ريال
تعرف سدنيمتصدر حده هاذ الاسبوخ راح يشخله الاهلي ويرجع عمه العالمي متصدر
ابو محمدهذه كلها املاك حكوميه ليمكن لأحد التصرف فيها و على الشركات التي ترغب شراء الانديه دفع ايجار لوزارة الماليه اما بيع لا أحد يملك الصلاحيه ببيعها
💎💛عــــهــــــود💛💎تصنيف خاطيء على أساس موقع أرض النادي لاا نريد تصنيف على أساس شعبية النادي محلياً وخليجياً وستجدون النصر أعلى نادي 💛💙💛💙💛💙
زاىرويقولون العقار نزل
ساريوالله خسارة في الأندية هذه ميزانة ضخمة وراء كل هذا ولا نادي يرفع الرأس ويحقق بطولات ولا فيه شي يميزهم عن لعب الحواري ويمكن الحواري افضل وهم اي مساحة فاضية يلعبون فيها بدون اي تكليف
قلم مكسوربالونة الأسعار ستنفجر قريبا
محمدلا يعقل أن يكون سعر متر نادي الاتفاق اقل من القادسية. الأراضي في طريق نادي الاتفاق لا تقل عن 6000 ريال.
عبداللهأكيد لن يلزموا المستثمر بشراء المقر وسيتم فصل الأندية عن مقراتها طالما هذه الحسبة ليست في مصلحة نادي الدلال بمعنى ممكن مستثمر يشتري نادي الشباب ويعمل له مقر جديد في صلبوخ او لبن
aliارقام فلكيه ومبالغ فيها سواء تلك المواقع المميزه او غير المميزه
العتيبيفي الوقت الحالي اسعار الاراضي اقل بكثير من تسعيرتهم
العبره انت تكون مرتاح مع من تحبهتعليق 1/انت تمثل الهلال وانا امثل النصر
ابومالكما عندهم سالفة التعاون والرايد نفس الشارعين وبيفصل بينهم شارع فقط حوالي 25 م التعاون الشوارع جنوب وشرق افضل الرايد الشوارع شمال وشرق كيف الفرق 500 ريال للمتر
الحكمة ضالة المؤمنالفـرق مـاهـو باللـحـى والاشانـيـب= الـفـرق بـيـن الـنـاس فــرق العقـولـي . فرق شاسع بين نادي الشباب والهلال،،الهلال يعتبر كيان وركن من اركان الكرة الاسيوية .علامة تجارية بارزه في اسيا وفي تصنيف لفيفا
الازدينادي حراء بمكه المكرمه أغلى منها كلها سعر الأرض 12 مليار في قلب مكه العالم
أبو مصلفح الرياضنادي الشباب عاد في حي الصحافة مايحتاج راقي ورهيب وواله أذكر كم سنة مو بعيد حي الشفا والدخل المحدود كان أكثره خلااااء اليوم ماشاء الله مبتني كله أتمنى لو أقدر أرجع باالزمن لوراء والله ماأشتغل غير عقار
زمن يخوفجا الاحتراف ودمرنا ووطى راس المنتخب الارض لا ولاء ولا انتماء استغنوا بالملايين وبتجي الخصخصه وتشوفوا التدمير الشامل وخلوا من طبل ينفعكم مجتمعنا وثقافتنا ومخ الكور في اللاعب مايستوعب احتراف ولاخصخصه
زمن يخوفجا الاحتراف ودمرنا ووطى راس المنتخب الارض لا ولاء ولا انتماء استغنوا بالملايين وبتجي الخصخصه وتشوفوا التدمير الشامل وخلوا من طبل ينفعكم مجتمعنا وثقافتنا ومخ الكور في اللاعب مايستوعب احتراف ولاخصخصه
من تحت الماءكم عدد بطولات الهلال؟ ضعنا بالنادي الفرع كانوا يقولون 57 والحين يقولون 54 ياخي ماندري
العبرة في عدد البطولاتهي ليست مشاريع شقق مفروشة هي مشاريع رياضية تبحث عن البطولات والهلال هو المتصدر بدون منافس وهو أو ل فريق سيتم تقديمه للخصخصة لأنه الوحيد حاليا المؤهل لذلك.