تعرف على أسعار أراضي الأندية.. متذيل الدوري أغلى من المتصدر

صحيفة المرصد: تصدر نادي الشباب قائمة أغلى الأرضي بمبلغ يزيد عن 1.3 مليار ريال وفق المواقع المهتمة بالعقارات من ضمنها المؤشر العقاري بوزارة العدل أندية الدوري الممتاز (دوري جميل)، تلاه الأهلي ثم الاتحاد ثم القادسية، فيما حل نادي الفتح متذيل الدوري حتى الجولة التاسعة منه في المركز الخامس متقدماً على الهلال متصدر الدوري ووصيفه النصر. وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء تخصيص الأندية المشاركة في الدوري.

وبحسب صحيفة “مكة”، أوردت تلك المواقع ترتيباً تقريبياً لتلك الأندية حسب قيمة أراضيها وذلك استناداً على قيمة الأراضي المقامة عليها تلك الأندية، من خلال سعر المتر في الفترة الحالية في المدن والمناطق التي توجد بها تلك الأندية.

نادي الشباب:

سعر المتر في المنطقة: 15 ألف ريال.

المساحة: 88 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 1.3 مليار ريال.

النادي الأهلي

سعر المتر في المنطقة: 13500 ريال.

المساحة: 93.9 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 1.26 مليار ريال.

نادي الاتحاد:

سعر المتر في المنطقة: 6500 ريال.

المساحة: 101 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 658.5 مليون ريال.

نادي القادسية:

سعر المتر في المنطقة: 5500 ريال.

المساحة: 84 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 462 مليون ريال.

نادي الفتح:

سعر المتر في المنطقة: 2000 ريال.

المساحة: 202 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 405 ملايين ريال.

نادي الاتفاق:

سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.

المساحة: 88 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 264 مليون ريال.

نادي الخليج:

سعر المتر في المنطقة: 1500 ريال.

المساحة: 240 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 360 مليون ريال.

نادي الهلال:

سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.

المساحة: 88 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 264 مليون ريال.

نادي النصر:

سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.

المساحة: 88 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 264 مليون ريال.

نادي الوحدة:

سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.

المساحة: 52 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 156 مليون ريال.

نادي الباطن:

سعر المتر في المنطقة: 2500 ريال.

المساحة: 53 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 132.5 مليون ريال.

نادي الرائد:

سعر المتر في المنطقة: 3 آلاف ريال.

المساحة: 37 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 111 مليون ريال.

نادي التعاون:

سعر المتر في المنطقة: 2500 ريال.

المساحة الكلية: 37 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 92.5 مليون ريال.

نادي الفيصلي:

سعر المتر في المنطقة: 300 ريال.

المساحة الكلية: 87.6 ألف متر مربع.

السعر الإجمالي للأرض: 26.284 مليون ريال.