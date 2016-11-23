صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغربي يحاول ذبح زوجته بسكين في الشارع أمام المارة .
حيث بين الفيديو الزوج وهو ينهال على زوجته بالضربات محاولاً ذبحها، فيما يهرع رجل يستقل دراجته الهوائية صوبه ويدفعه بعيداً عن زوجته، ليتمكن بعدها المارة من الإمساك بالزوج.
شاهد .. رجل مغربي يحاول ذبح زوجته أمام المارة – فيديو
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغربي يحاول ذبح زوجته بسكين في الشارع أمام المارة .
تعليقات ( 21 )
مسفهلبارك الله فيك ياشيخ عمل بطولي
الله يصلح الحالقال الله تعالى(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) أخي المسلم - المرأة التي تحت يدك أمانه عندك، ومسؤول عنها يوم القيامة،هل أديت حقوقها أم ضيعت؟!
الله يصلح الحالبل إن بعض الأزواج يعتدي على زوجته بالشتم والسب والضرب ويحرمها من زيارة اهلها ويحرمها من الكلام الحلو ومن المصروف ولا يعطيها ما يكفيها وأبنائها من المال ويسيئ اليها بالحديث عنها في المجالس
🌸 الملح و القبلة 🌸حسنة قليلة .. تمنع بلآوي كثيرة ..
الله يصلح الحالليس كما هو حال كثير من المسلمين اليوم مقصر في واجباته الزوجية ومهمل في رعايته لزوجته وأبنائه ويضيع حقوق زوجاته بحجة الأعمال الكثيرة والالتزامات العديدة، ويا ليت أن الأمر يتوقف عند هذا
الله يصلح الحالقالت عائشة رضي الله عنها (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ) وإنما كان زوجاً حنوناً رحيماً صبوراً يعطف على زوجاته ويرحمهن ويبتسم لهن ويعاملهن معاملة حسنة,معاملة نبوية كريمة
الثقفييمكن***وهي تسحر
حسانجميع الدول ألعربيه يوجد بها مجانين يمكن هذا من اثر سحر ايران لدول ألعربيه يجب استخدام الرقية الشرعيه او من اثر المخدرات المنتشرة حقيقة الشخص منقذ الزوجة بطل ولَم يخاف من السكين رغم كبر سنه بطل
محمد الحربيداعشي عليه من الله مايستحق
العنزياكيد مسكها تسحر***
مغربي غيوركان سطرتها في البيت ورثمت فيها بس هي شكلها كانت شاردة ماسكة الصندل في يدها
عكاش ابوعجرهجزا الله خيراً هذا البطل، لم يفكر فيما يمكن ان يصيبه في سبيل انقاذ امراة في الشارع٫ هؤلاء هم الرجال المتدينين الشجعان ولا عزاء لأعداء الدين وكارهي المتدينين الذين كل شجعاتهم شتم وتحريض من وراء الشاشه
نونو الصغيرنبين للأزواج بأن زوجته هي بنت الناس!!!وهو أخذها بميثاق غليظ!!!.. ...إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.. .. ... ...
نونو الصغيرحسبي الله عليه... ... وين قلم الحقيقه....قلم ورنا شغلك في العدل ورفع الظلم عن هذه المرأة.. .. ..لو أني قاضي! حكمت عليه بحكم الشروع في القتل...بالاعدام شنقآ
ام الغاليينالحمد لله الذي عافيتنا مما ابتليتهم به وفضلتنا على كثيرا ممن خلقت تفضيلا
عدد التعليقات:6010
الرحااالالدواعش لو قالوا لهم ان الزوجه اخطأت لقالوا مافعله صحيح..غريبين امرهم..الشياطين تملكهم في اجسادهم حتى اصبحوا هم الشياطين
فهدالجويانحنبوقه من القهر جاه حاله هيستيريه وصارو كل الناس اعدائه يبي له كوي
فهدالله يكفينا شر هالدنيا امين يارب
عدد التعليقات:4746
بدورالحمد الله على نعمة الاسلام والأمن والامان