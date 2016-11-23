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شاهد .. رجل مغربي يحاول ذبح زوجته أمام المارة – فيديو

23 نوفمبر, 2016 , 20:39 م
شاهد .. رجل مغربي يحاول ذبح زوجته أمام المارة – فيديو
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغربي يحاول ذبح زوجته بسكين في الشارع أمام المارة .
حيث بين الفيديو الزوج وهو ينهال على زوجته بالضربات محاولاً ذبحها، فيما يهرع رجل يستقل دراجته الهوائية صوبه ويدفعه بعيداً عن زوجته، ليتمكن بعدها المارة من الإمساك بالزوج.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    مسفهل

    بارك الله فيك ياشيخ عمل بطولي
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  2. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    الله يصلح الحال

    قال الله تعالى(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) أخي المسلم - المرأة التي تحت يدك أمانه عندك، ومسؤول عنها يوم القيامة،هل أديت حقوقها أم ضيعت؟!
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  3. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    الله يصلح الحال

    بل إن بعض الأزواج يعتدي على زوجته بالشتم والسب والضرب ويحرمها من زيارة اهلها ويحرمها من الكلام الحلو ومن المصروف ولا يعطيها ما يكفيها وأبنائها من المال ويسيئ اليها بالحديث عنها في المجالس
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  4. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    حسنة قليلة .. تمنع بلآوي كثيرة ..
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  5. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    الله يصلح الحال

    ليس كما هو حال كثير من المسلمين اليوم مقصر في واجباته الزوجية ومهمل في رعايته لزوجته وأبنائه ويضيع حقوق زوجاته بحجة الأعمال الكثيرة والالتزامات العديدة، ويا ليت أن الأمر يتوقف عند هذا
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  6. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    الله يصلح الحال

    قالت عائشة رضي الله عنها (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ) وإنما كان زوجاً حنوناً رحيماً صبوراً يعطف على زوجاته ويرحمهن ويبتسم لهن ويعاملهن معاملة حسنة,معاملة نبوية كريمة
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  7. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    الثقفي

    يمكن***وهي تسحر
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  8. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    حسان

    جميع الدول ألعربيه يوجد بها مجانين يمكن هذا من اثر سحر ايران لدول ألعربيه يجب استخدام الرقية الشرعيه او من اثر المخدرات المنتشرة حقيقة الشخص منقذ الزوجة بطل ولَم يخاف من السكين رغم كبر سنه بطل
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  9. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    محمد الحربي

    داعشي عليه من الله مايستحق
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  10. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    العنزي

    اكيد مسكها تسحر***
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  11. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    مغربي غيور

    كان سطرتها في البيت ورثمت فيها بس هي شكلها كانت شاردة ماسكة الصندل في يدها
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  12. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    عكاش ابوعجره

    جزا الله خيراً هذا البطل، لم يفكر فيما يمكن ان يصيبه في سبيل انقاذ امراة في الشارع٫ هؤلاء هم الرجال المتدينين الشجعان ولا عزاء لأعداء الدين وكارهي المتدينين الذين كل شجعاتهم شتم وتحريض من وراء الشاشه
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  13. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    نونو الصغير

    نبين للأزواج بأن زوجته هي بنت الناس!!!وهو أخذها بميثاق غليظ!!!.. ...إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.. .. ... ...
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  14. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    نونو الصغير

    حسبي الله عليه... ... وين قلم الحقيقه....قلم ورنا شغلك في العدل ورفع الظلم عن هذه المرأة.. .. ..لو أني قاضي! حكمت عليه بحكم الشروع في القتل...بالاعدام شنقآ
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  15. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    ام الغاليين

    الحمد لله الذي عافيتنا مما ابتليتهم به وفضلتنا على كثيرا ممن خلقت تفضيلا
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  16. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 20:59 م
    عدد التعليقات:6010

    الرحااال

    الدواعش لو قالوا لهم ان الزوجه اخطأت لقالوا مافعله صحيح..غريبين امرهم..الشياطين تملكهم في اجسادهم حتى اصبحوا هم الشياطين
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  17. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    فهدالجويان

    حنبوقه من القهر جاه حاله هيستيريه وصارو كل الناس اعدائه يبي له كوي
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  18. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    فهد

    الله يكفينا شر هالدنيا امين يارب
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  19. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    الله يجزاه خير هالمطوع الي تمكن من هالمجرم
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  20. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    الله يكفينا شر هالدنيا امين يارب
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  21. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 20:47 م
    عدد التعليقات:4746

    بدور

    الحمد الله على نعمة الاسلام والأمن والامان
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