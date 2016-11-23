شاهد .. رجل مغربي يحاول ذبح زوجته أمام المارة – فيديو

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغربي يحاول ذبح زوجته بسكين في الشارع أمام المارة .

حيث بين الفيديو الزوج وهو ينهال على زوجته بالضربات محاولاً ذبحها، فيما يهرع رجل يستقل دراجته الهوائية صوبه ويدفعه بعيداً عن زوجته، ليتمكن بعدها المارة من الإمساك بالزوج.