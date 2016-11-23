بالفيديو والصور: شاهد أطول وأضخم بقرة في العالم

ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل” الضوء على بقرة تعيش في إحدى المزارع بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتزن نحو 2300كم، وتملك أطول قدم في العالم، وتأكل يوميا 4 أضعاف ما تأكله الأبقار العادية.

وقالت الصحيفة، إن وفداً عالميا زار البقرة للتأكد من كونها الأطول والأضخم في العالم، وتأكد من ذلك بالفعل، بعدما أكلت البقرة في اليوم ذاته حوالي 100 حزمة من القش، إضافة إلى شرب 100 جالون من الماء.

واستدلت “الديلي ميل” بأحد المربين “كين فارلي”، والذي قام بتربية البقرة التي تدعى “دانيال”، حيث قال إنه بمجرد ولادة البقرة واكتشف فورا أنها “غير طبيعية”، حيث تأكل كثيرًا، وبدا واضحا أنها ضخمة ومختلفة عن باقي الأبقار.