بالفيديو والصور: شاهد أطول وأضخم بقرة في العالم

ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل” الضوء على بقرة تعيش في إحدى المزارع بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتزن نحو 2300كم، وتملك أطول قدم في العالم، وتأكل يوميا 4 أضعاف ما تأكله الأبقار العادية.
وقالت الصحيفة، إن وفداً عالميا زار البقرة للتأكد من كونها الأطول والأضخم في العالم، وتأكد من ذلك بالفعل، بعدما أكلت البقرة في اليوم ذاته حوالي 100 حزمة من القش، إضافة إلى شرب 100 جالون من الماء.
واستدلت “الديلي ميل” بأحد المربين “كين فارلي”، والذي قام بتربية البقرة التي تدعى “دانيال”، حيث قال إنه بمجرد ولادة البقرة واكتشف فورا أنها “غير طبيعية”، حيث تأكل كثيرًا، وبدا واضحا أنها ضخمة ومختلفة عن باقي الأبقار.
تعليقات ( 18 )
صنهاتلبشه.تاكل مصروفك كل ابوه
سلومي..سندس..10.. على طاري البقره أم الخير...فصحيح".. .. فيه حكمه زمان عند أهل القصيم..وهي: البيت إللي مابه مره ولا بقره مابه بركه. .. ....فالبقر له أهمية آن ذاك.. واليوم اغنى الله الناس..والحمدلله
عربي بن خالف تُعْرَف!ما شاء الله ولكن (طول بلا غلة) أين تلك الدرة أم 4 بالونات زهري؟ قد تكون لا زالت صغيرة بالعمر ولم تحمل أو تولد من قبل. تبارك الله.
سياارالبقرة وزنها 2300 كيلو جرام // كجم \\ سقط حرف واحد .. البقرة في الزمان الاول هي اساس جميع البيوت واللي ما عنده بقرة يبيت جائع فمنها الحليب والزبادي واللبن والشنينة والسمن والجبن والزبدة فهي ام الخير .
ضمير الناساعملولهاقص معده ولاقص رقبه خلاص وبدال البقره اربع بدون تشبيه***لايطلع مطوع يقول وش تقصد***
نونو الصغيرألحين حليب البودرههه..يتم تصديره لنا من هالأبقار.... ....فالله يطرح بها البركهه
ليبراليهو قال اكتشف انها غير طبيعيه تاكل اكل اربع بقرات عيني فيها سفه شكلها اضرتها حرارة الشمس واختل مخها والسفيه ياكل ولايشبع
محققيل أن دانيال اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل وهؤلاء السفلة سمو البقرة دانيال حسبنا الله ونعم الوكيل
💎🎀سُندُسهذي أم الخير 🐄خيرها ع الجميع ومسالمة .. يعني رجاء إذا شخص قهرته زوجته الرفلا لايقول يابقرة ويش جاب لجاب🤔 بعض النساء لاخير ولاهي كافة شرها مخربتها من الصوبين لذلك أم الخير أفضل منها.
حقاً إنها بقرة جميلة تسر الناظرينمافي خطاً بالنسبة لوزن دانيال 2300 ولكن الخطأ في قولت 2300 طن .. الصحيح 2300 ليبرة .. والليبرة هي الباوند والباوند وحدة وزن انجليزية ويساوي تقريباً 450 جرام .. يعني هالبقرة وزنها حوالي 1050 كيلو .
حسن حسينهذي بقرة ***
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق4 محمد الحميد لازم اول تسمى لانها مزيونه مثلا دخينه ،، وبعد تجمع منقيه جورج المجاهيم او الوضح او بينهن لانها لونين وبيعت دخينه المزيونه ٣٥ مليون اليوم هههههههه ماحد يقول له شي ويدخل الفلوس بنك
عدد التعليقات:5924
المنتصر باللهعندي إحساس أن أحد أثرياء الخليج العربي سوف يدفع فيها مليون دولار ويجلبها في طياره خاصه خخخخخخخخ
عدد التعليقات:5924
المنتصر باللههاتوها في شبوك أم رقيبه وحطوها مع مزاين...............هههههههه
محمد الحميد 2030لو تنعرض للمزاد العالمي ربعنا ما يقصرون في المزادات كعادتهم وينكم ياشركة المراعي هههههه خذوها وإذا ماتت حنطوها و تفاخروا بها وتسجل لكم من اكبر منجزاتكم التاريخية .
.....سبحان الله الخالق الوزن قصدهم 2300 كيلوجرام أو 2.3 طن
سعودي 🇸🇦 وافتخرغريبه ماقالو بقرة مزيونه ولا لبسوها ذهب ،، هههههههه مايصير هذه مزيونه اغسلو الملايين بها صورو طلعوها بقنوات مع قصيد ومدح ومنقيه جورج جاك لمزاين البقر هههههههه
عدد التعليقات:4746
بدورسبحان الله